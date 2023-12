IT Miercuri, 06 Decembrie 2023, 10:37

​România cumpără aproape trei milioane de smartphone-uri pe an, Samsung are cam jumătate din piață și o culoare domină, când este vorba despre preferințe. Cât țin în medie românii telefoanele până la înlocuiesc? Cât au crescut pliabilele? Ce segmente merg mai bine? Cât de diferit este topul mărcilor în Europa și în lume?

Telefoane Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Piața totală a smartphone-urilor în România va fi probabil cu 6% mai mică decât în 2022 la volume, dar în valoare va fi o creștere cu 8%, pentru că în medie se cumpără telefoane mai scumpe, a spus într-un interviu pentru HotNews.ro, Tiberiu Dobre, șeful diviziei Mobile la Samsung România.

Piața telefoanelor din segmentele inferioare de preț se contractă, iar telefoanele premium (de peste 600 de euro) cresc. Are o pondere mai importantă/ și segmentul denumit „super-premium”, cel de peste 1.000 de euro.

Ca număr de unități, românii vor cumpăra aproape 3 miloane de smartphone-uri din toate mărcile în 2023, iar Samsung are aproximativ jumătate din piață.

În medie, oamenii țin telefoanele cam 33-34 de luni, adică aproape trei ani, pentru că smartphone-urile sunt fiabile, unele mărci oferă upgrade software pentru mai mulți ani și oamenii au tendința de a ține telefoanele și mai mult și din cauză că au crescut prețurile medii ale acestor gadget-uri în ultimii ani.

„Dacă tragem linie, experiența este una pozitivă, pentru că segmentul telefoanelor din gama superioară de preț crește, iar asta înseamnă experiență mai bună de utilizare și acces mai bun la tehnologia de vârf”, spune Tiberiu Dobre de la Samsung.

Cele mai scumpe telefoane din piață costă chiar și peste 10.000 de lei, iar cele mai ieftine sunt la sub 600 de lei. Un egment de mjiloc, cu volume mari de vânzări este format din telefoanele cu prețuri între 1.500 și 2.500 lei.

Oficialul Samsung spune că anul acesta vânzările de telefoane pliaibile ale companiei au crescut cu 40-50% în România, față de 2022. Dacă la început, raportul dintre Z Flip și Z Fold era cam la egalitate, modelul mai mic, Z Flip 5, are în prezent cam 70%, în timp ce Z Fold 5 are cam 30% din vânzări.

Ce culori aleg românii, când este vorba despre telefoane? Tiberiu Dobre spune că românii sunt conservatori la acest aspect și aproximativ 55% dintre clienții Samsung preferă culoarea neagră, la noi în țară fiind cea mai mare pondere din Europa pentru acestă culoare. Este adevărat că apoi mulți își pun o husă ce are culoare diferită. La capitolul culori dorite a mers bine și verdele de la Galaxy S22, dar și culoarea „lavandă” de la Galaxy S23.

La polul opus, albul este o culoare pe care românii o cam evită la smartphone-uri noi. La Samsung a avut și pondere de numai 8-9% în România, în timp ce în unele țări din Europa avea și 20%.

Câte telefoane se cumpără anual în lume? Cam 1,2 miliarde, iar cele mai recente date IDC indică faptul că Samsung are 20%, Apple are 18%, Xiaomi are peste 13%, iar Oppo, aproape 9%.

Datele pentru Europa sunt publicate de Counterpoint și indică o scădere de 11% a vânzărilor în trimestrul al treilea, față de Q3 2022. Samsung a avut 32% din piața europeană trimestrul trecut, iar Apple a avut 24%. Xiaomi a avut 22%, iar la mare distanță au fost două mărci: realme, cu 4% și Honor, cu 3%.