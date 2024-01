Articol susținut de LINK Academy Marți, 16 Ianuarie 2024, 08:20

Smile Media

0

Cercetările arată că angajații a căror muncă le permite să mențină un echilibru sănătos între responsabilitățile de muncă și timpul liber sunt mai mulțumiți, mai productivi și mai fericiți.

Descoperiți ocupația ideală în IT Foto: LINK Academy

Din păcate, în prezent, mulți oameni sunt pur și simplu forțați să aleagă între a face mulți bani și a se bucura de viață. Indiferent cum se întorc, li se pare că un singur lucru lipsește mereu și că este imposibil de schimbat o astfel de situație.

Cu toate acestea, vă vom spune un secret: nu trebuie să fie deloc așa. Și anume, există un sector care vă permite să câștigați bine și, în același timp, să fiți stăpânul timpului personal:

Este vorba despre domeniul IT, care înregistrează constant creștere și se dovedește rezistent la diferite crize și provocări economice.

Mulți angajați IT, în loc să fie stresați și blocați în trafic, își încep dimineața în pijamale și cu o ceașcă de cafea, iar biroul lor este casa lor călduroasă sau o destinație exotică. Pe lângă toate acestea, câștigurile lor sunt de două ori mai mari decât media, cu posibilitatea de a obține venituri suplimentare prin freelancing. Prin urmare, dacă vreți să dispuneți atât de bani, cât și de timp, sectorul IT ar putea fi locul potrivit pentru voi.

Cu toate acestea, înainte de a vă decide să pășiți în acest sector, ar trebui să știți că pentru fericire este necesar și ca munca pe care o facem să corespundă intereselor noastre. Partea bună este că domeniul IT este într-adevăr divers și oferă o mulțime de oportunități, motiv pentru care aproape oricine poate găsi ceva care să i se potrivească. Iar acum există o modalitate rapidă și ușoară de a afla în ce ocupație IT talentele voastre vor ieși pe deplin în prim-plan:

Rezolvați testul gratuit de 7 minute alcătuit de experții noștri IT de succes și aflați care ocupații IT corespund cel mai mult tipului vostru de personalitate.

IT – locul unde timpul și banii nu se exclud

Ocupațiile din sectorul IT nu necesită, în general, mersul zilnic la birou, iar multe dintre ele permit munca completă de acasă sau din orice destinație din lume. De asemenea, unul dintre beneficiile pe care angajatorii le oferă angajaților lor este obținerea de zile suplimentare de concediu anual și, în general, de mai mult timp liber, iar din moment ce joburile IT sunt în mare parte de tip proiect, acest lucru înseamnă că mulți angajați IT aleg momentul în care își vor presta obligațiile de muncă.

Este vorba despre o industrie care a demonstrat în mod repetat rezistență la crize și care continuă să se dezvolte datorită dezvoltării noilor tehnologii. Astfel, implementarea inteligenței artificiale duce la crearea de locuri de muncă care nu existau până acum. De exemplu, este deja vizibilă o creștere a cererii pentru specialiști în inteligență artificială, specialiști în date, eticieni AI și alte roluri specializate.

În conformitate cu cererea mare de specialiști IT, și salariile lor sunt ridicate. În țara noastră, salariile acestora ajung la o medie de peste 10,000 RON, iar mulți specialiști în IT își completează veniturile lucrând ca freelanceri pentru clienți din întreaga lume. Acest lucru înseamnă că angajații din acest domeniu nu se îngrijorează cu adevărat despre bani, ci își pot utiliza energia pentru planificarea timpului liber.

Așadar, dacă și voi doriți să scăpați de robia modernă, cunoscută sub numele de jobul de la 9 la 17, adesea cu ture provocatoare, și să nu vă mai faceți griji cu privire la bani, sectorul IT ar putea fi alegerea potrivită pentru voi.

Găsiți domeniul care vă satisface

Deși banii sunt importanți pentru noi toți, tot mai mulți oameni prețuiesc timpul liber și împlinirea muncii lor. După cum ați văzut, în domeniul IT nu va trebui să faceți compromisuri între a câștiga și a face ceea ce vă place, deoarece oferă un număr mare de poziții bine plătite, dintre care unele sunt ideale pentru pasionații de tehnologie, altele sunt perfecte pentru creativi, în timp ce altele sunt, de asemenea, anumite abilități de afaceri necesare.

Pentru a vă regăsi cât mai curând în acest domeniu dinamic și pentru a economisi timp în alegerea unei profesii, experții de la LINK Academy au creat special pentru voi un chestionar unic, pe baza unor teste similare la nivel global, care vă va dezvălui care profesie IT se potrivește cel mai bine tipului vostru de personalitate, respectiv dorințele și afinitățile.

Nu vă va lua mai mult de 7 minute să introduceți răspunsul, iar în cel mult 24 de ore veți primi o evaluare detaliată a unui expert și sfaturi în ce domeniu să vă începeți călătoria IT.

Pentru asimilarea cunoștințelor la LINK Academy aveți nevoie de mai puțin de 12 luni

Datorită unui concept special de studiu numit „Arhitectura cunoștințelor”, cu accent pe munca reală și pregătirea pentru obținerea certificatelor internaționale prestigioase precum Cambridge, Microsoft, Oracle, Autodesk, Adobe și Google, în mai puțin de 12 luni de școlarizare din clasă sau de acasă la LINK Academy veți fi pregătiți să aplicați pentru jobul visurilor voastre.

A vă vedea copiii crescând, petrecerea timpului cu prietenii, călătoritul în jurul lumii, cunoașterea diferitelor culturi și să vă bucurați de destinații exotice fără să vă faceți griji pentru bani este un vis ideal și de neatins pentru mulți. Dar, în cazul vostru, nu trebuie să fie așa. Domeniul IT vă oferă libertatea de a vă gestiona timpul și de a nu vă face griji pentru viața de zi cu zi.

Timpul vostru nu are preț, de aceea, completați cât mai repede acest test gratuit.

​Articol susținut de LINK Academy