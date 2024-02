IT Vineri, 16 Februarie 2024, 17:28

Propunerea Meta de oferi utilizatorilor din Europa un sistem de abonamente pentru a utiliza Facebook și Instagram fără reclame ar fi o practică abuzivă, contrară protecției datelor personale, susține Asociația pentru Tehnologie și Internet (ApTI), care a transmis alături de alte 24 de ONG-uri din UE, o scrisoare deschisă prin care cer un aviz negativ din partea Comitetului european pentru protecția datelor (EDPB).

Logo Meta Foto: Shutterstock

„După cum știți în noiembrie 2023, Facebook/ Meta a adoptat o nouă abordare, supranumită "Pay or Okay" (“Ori plătești, ori îți dai acordul”), forțându-și utilizatorii fie să plătească un abonament lunar, fie să consimtă ca datele lor cu caracter personal să fie colectate și folosite pentru a le livra reclame personalizate.

Utilizatorii platformei pierd, în aceste circumstanțe, "alegerea reală sau liberă" de a accepta sau de a refuza prelucrarea datelor lor cu caracter personal, care a fost o piatră de temelie a reformei GDPR și care a fost susținută în mod repetat de Curtea de Justiție a Uniunii Europene”, susține Bogdan Manolea, jurist specializat în legislația IT și director excutiv al Asociației pentru Tehnologie și Internet (ApTI).

Potrivit acestuia, utilizatorii ar trebui să plătească 251,88 euro pe an, aproximativ 1.260 de lei, către Meta, pentru a primi, în schimb, serviciul de a nu fi supravegheați de către platformă.

„Dacă modelul pe care l-a adoptat Meta va fi acceptat ca fiind legal de EDPB, majoritatea companiilor vor adopta o abordare similară. Dacă ne imaginăm că o persoană are aproximativ 35 de aplicații pe telefonul său, de la aplicații de social media până la aplicații legate de magazine, sport, abonamente medicale, servicii bancare ș.a.m.d, modelul “Pay or Okay” ar costa aproximativ 44 100 de RON pe an. În anul 2022, salariul mediu net în România era de aproximativ 45 600 de RON pe an. Este lesne de înțeles faptul că mulți cetățeni români vor fi de fapt constrânși astfel să aleagă să își sacrifice controlul asupra datelor cu caracter personal și dreptul de a nu fi supravegheați”, atentionează acesta.

Acceptarea practicii “Pay or Okay” ar slăbi considerabil garanțiile oferite de Regulamentul general de protecție a datelor (GDPR).

„Această practică încadrează viața privată ca pe un serviciu plătit - o marfă - normalizând o viziune conform căreia rezidenții UE nu au dreptul la protecția datelor, ci trebuie să își "cumpere" drepturile fundamentale de la companii.”, spune Bogdan Manolea.

ApTI, alături de noyb și 23 de alte organizații non-guvernamentale din Uniunea Europeană au publicat o scrisoare deschisă prin care cer EDPB să emită un aviz care să protejeze dreptul fundamental la protecția datelor.

Meta a anunțat abonamentele pentru utilizatorii Facebook și Instagram / Cât trebuie să plătești ca să scapi de reclame

Meta Platforms a anunțat în data de 30 octombrie 2023 că va oferi utilizatorilor din Europa un sistem de abonamente pentru a utiliza Facebook și Instagram fără reclame, decizia fiind luată de gigantul online pentru a se conforma reglementărilor Uniunii Europene.

Planurile de abonament lunar vor costa 9,99 euro pentru utilizatorii web, în timp ce utilizatorii de iOS și Android vor trebui să scoată din buzunar 12,99 euro pe lună.

Reglementările UE amenință să limiteze capacitatea Meta de a personaliza reclamele pentru utilizatori fără consimțământul acestora și să afecteze principala sa sursă de venituri.

Oferirea posibilității de a alege între un plan gratuit, cu conținut publicitar, și un abonament plătit fără reclame ar putea determina utilizatorii să opteze pentru primul, ajutând Meta să se conformeze reglementărilor fără a-și afecta activitatea publicitară.

Meta a fost amendată cu 390 de milioane de euro la începutul acestui an de către comisarul irlandez pentru confidențialitatea datelor și i s-a spus că nu poate folosi așa-numitul „contract" ca bază legală pentru a trimite utilizatorilor reclame bazate pe activitatea lor online.

Meta și Google și-au construit imperiul - și, în mare măsură, structura economică a internetului - pe acest model: țintirea a miliarde de utilizatori cu publicitate personalizată bazată pe datele personale pe care companiile le colectează despre aceștia, potrivit Wall Strret Journal, care a scris de la începutul acestei luni despre abonamentele care urmează să fie introduse.

Dar Uniunea Europeană (UE) luptă de ani de zile împotriva urmăririi utilizatorilor de internet fără consimțământul acestora, mai întâi prin Regulamentul european privind protecția datelor (GDPR) din 2016, apoi prin Regulamentul privind piețele digitale (DMA), care a intrat în vigoare în această vară.

Meta are termen până la 6 martie 2024 pentru a se conforma noilor sale obligații.