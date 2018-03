Vlad Mixich - rubrica de "sanatate bazata pe dovezi" la Digi FM

Jurnalistul Vlad Mixich, expert in politici de sanatate, va realiza la Digi FM, incepand de luni, o "pastila" pe teme medicale. Este o "emisiune de sanatate bazata pe dovezi in care incercam sa contracaram cantitatea mare de mituri, conspiratii pe astfel de teme care umbla in spatiul romanesc", dupa cum a spus el pentru HotNews.ro.El va realiza pastile de doua minute, care vor fi incluse, de luni pana vineri, in matinalul Digi FM. Sambata va realiza o retreospectiva saptamanala de o ora.In cadrul emisiunii, in care invitat permanent este Stefan Voinea de la Observatorul Roman de Sanatate, "vom vorbi cu medici, cu experti, vom prezenta studii pe teme legate de sanatate. Mergem pe ideea de educatie medicala serioasa", dupa cum a precizat el.Absolvent de medicina, Vlad Mixich a lucrat multi ani ca ziarist de sanatate (HotNews.ro, Deutsche Welle). A studiat politici internationale de sanatate la London School of Economics si este visiting research fellow la King's College. A fost vicepresedinte al Agentiei Nationale a Medicamentului.