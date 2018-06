Afacerile agențiilor care împart banii de publicitate în media au crescut substanțial în 2017 - rezultate financare

Rezultatele agențiilor de media în 2016 - aici

BPN România - 1.026.253 - 63,426

Carat România - 13.221.089 - 284.729

Havas Media - 9.507.595 - 459.373

House of Media - 4.828.125 - 142.589

Initiative Media - 36.759.058 - 762.421

McCann Erickson* - 44.241.534 - 1.556.927

MediaCom România - 33.272.937 - 1.052.938

Media Investment - 44.520.402 - 306.733

MindShare Media - 16.821.586 - 858.102

OMD România - 34.057.626 - 178.551

Publicis Groupe Media Bucharest** - 52.115.389 - 1.289.481

United Media Services - 15.709.268 - 551.673

Zenith Media Communications - 54.572.064 - 1.270.303

Wavemaker*** - 26.142.933 - 604.097

Topul celor mai importante dintre agențiile care împart banii de publicitate în media din România este completat de Media Investment (The Group), McCann Erickson (care desfășoară atât activități media, cât și de creație publicitară) și Initiative România. McCann Erickson a avut și cel mai mare profit - peste 1,5 milioane de euro.Ritmul de creștere față de 2016/2015 a fost mai lent, dar și pentru că 2015 a fost ultimul an în care s-au simțit efectele unei ordonanțe emise în 2013, ce a afectat puternic activitatea agențiilor de publicitate timp de doi ani. Anul trecut a fost al doilea an în care nu s-au simțit deloc efectele Ordonanței 25/2013.Unele dintre agențiile de top au avut creșteri ale cifrei de afaceri de 25% (Zenith) și chiar peste 30% (United Media).* B.V. McCann Erickson reunește atât bugetele de media administrate de Universal McCann, cât și pe cele de creație ale McCann Erickson** Publicis Groupe Media Bucharest operează mai multe branduri de agenții, care funcționează ca divizii ale aceleiași companii - Starcom, Blue 449 etc. Agenția Zenith, deținută tot de Publicis, operează în continuare separat***Fosta MEC România