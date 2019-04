"Game of Thrones" - Audiență record pentru debutul ultimului sezon al serialului

Game of Thrones

Aproximativ 17,4 milioane de americani au vizionat primul episod al ultimului sezon, al optulea, al serialului "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones", un record de audiență pentru producția HBO, a anunțat compania de televiziune, scrie Mediafax, citând Reuters.





Reprezentanții HBO informează că audiența înregistrată pe postul TV și pe aplicațiile HBO Go și HBO Now a depășit-o pe cea a debutului sezonului al șaptelea, din urmă cu doi ani. Atunci, 16,9 milioane de persoane au urmărit episodul cu care debuta penultimul sezon.





Premiera de duminică seară a fost episodul cel mai comentat pe platforma de micro-blogging Twitter, de la debutul serialului, cu peste 5 milioane de mesaje live. De asemenea, 11 milioane de mesaje au fost publicate pe Twitter pe parcursul weekendului.





Duminică seară, primele zece tendințe înregistrate pe Twitter aveau ca subiect premiera.





Cel mai comentat moment a fost cel în care personajul Jon Snow (Kit Harington) a aflat adevărul despre părinții lui și că cea pe care o iubește, Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), este, de fapt mătușa sa.





Sezonul al șaptelea a avut, în SUA, o audiență medie pe episod de 32,8 milioane de telespectatori, luând în considerare și persoanele care nu au vizionat live producția.





Deși este un hit, "Game of Thrones" nu este cel mai mare succes TV în SUA. Gala National Footbal League, Super Bowl, de anul acesta a atras aproximativ 100 de milioane de telespectatori, iar ceremonia Oscar - 29,6 milioane de persoane.





Sezonul al optulea din "Urzeala Tronurilor" a debutat cu episodul "Winterfell", primul dintre cele șase ale seriei finale.





Ultimul episod al serialului "Game of Thrones" va fi difuzat pe 19 mai.





Încă de la lansare, în 2011, "Urzeala Tronurilor" a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. "Game of Thrones" a primit de-a lungul timpului foarte multe premii, inclusiv 47 de Primetime Emmy, cinci trofee din partea Sindicatului actorilor americani și un Peabody Award.





Inspirat din seria de romane "A Song of Ice and Fire/Cântec de gheață și foc", de George R.R. Martin, serialul "Urzeala tronurilor" are o acţiune amplasată într-un ținut fictiv, numit Westeros. Magia, aventurile eroice şi elementele fantastice vin în completarea acţiunii din "Urzeala tronurilor".