Laura Ștefănuț de la Libertatea scrie ca "fostă jurnalistă", ca urmare a relației cu Vlad Voiculescu / "Așa am considerat, nu vreau să stabilesc standarde de etică"

Laura Ștefănuț a lucrat, în trecut, la România liberă și la Digi24 și a avut colaborări cu publicații independente (Casa Jurnalistului, Decât o Revistă etc.), înainte să se alăture, anul trecut, publicației Libertatea, unde a scris pe domeniul social. Tot în ultima perioadă a beneficiat de o bursă la un institut din Viena.

"(...) Textul care urmează, semnat de Laura Ștefănuț, se înscrie în categoria opiniilor de la contributori. Fostă jurnalistă, Laura Ștefănuț oferă consultanță în domeniile de expertiză pentru ”Planul pentru București” al lui Vlad Voiculescu, candidat PLUS la Primăria Capitalei"

(...) Momentan, am hotărât să mă retrag din investigații jurnalistice și să scriu pe secțiunea de Opinii. Fiindcă sunt într-o relație cu candidatul la primărie Vlad Voiculescu.

Nu am nicio funcție în campania/partidul lui și nici nu am luat vreun ban de la PLUS, dar am luat parte la discuții privind campania, am recomandat experți cu CV-uri impecabile, de care ar trebui să fim cu toții mândri, am contribuit la câteva subiecte care m-au preocupat de-a lungul carierei, cum ar fi mediul și probleme care privesc femeile. Contribuția mea se poate încadra la “consultanță”. Mai mult, împărtășim aceeași casă.

În jurnalism, codul deontologic spune că „pentru a evita conflictele de interese, se recomandă ca jurnalistul să nu fie membru al vreunui partid politic”. Centrul pentru Jurnalism Independent spune că “jurnalismul și activitatea politică sunt două meserii incompatibile”.

Fiindcă onestitatea a fost cea pe care mi-am clădit cariera în jurnalism, am preferat să fiu cât mai precaută și să fac un pas în spate.

Pentru mine, dar mai ales pentru public și pentru publicația Libertatea, care duce etica din jurnalism la un nivel pe care nu l-am văzut în alte redacții mass-media românești (doar în cele mici, independente). Trăim vremuri în care este mare nevoie de onestitate și transparență.(...)"





Cazul Laurei Ștefănuț apare după cel al lui Moise Guran, care a renunțat la jurnalism pentru politică și care, în momentul când a anunțat acest lucru, a scris că a "lucrat" pe programe USR și PLUS , pe vremea când muncea ca jurnalist.

În lumea presei specializate în domeniul medical, o legătură între Vlad Voiculescu - fost ministru în guvernul Cioloș și cel care candidează din partea PLUS la Primăria Capitalei - cu Laura Ștefănuț nu era neapărat un mister, în ultima perioadă. Era mai puțin cunoscută legătura pentru publicul larg - până când luni, 27 ianuarie, Laura Ștefănuț a publicat în Libertateacu disclaimer-ul:Miercuri, ea a scris pe larg despre motivele pentru care a fost prezentată ca "fostă jurnalistă" și pentru care nu mai semnează ca ziarist, ci doar opinii, în calitate de colaborator.Ea menționează că a colaborat cu PLUS, contribuție ce "se poate încadra la "consultanță"".Între altele, în premieră pentru presa din România, ea a arătat:Contactată miercuri de HotNews.ro, ea a precizat că se întâlnea cu Vlad Voiculescu de peste un an de zile, însă a decis să facă acest pas după ce relația a devenit una "serioasă, iar el a devenit candidat".Ea a precizat că a dorit să fie "cât mai precaută pentru public - să nu pară ceva ascuns (...) Pentru "Libertatea", pentru presă, cred că este nevoie de foarte multă onestitate, de trasarea unor linii clare (...) De aceea, cel mai bine am considerat că este să mă retrag pe secțiunea de Opinii".Ea a arătat, vorbind despre alte cazuri de jurnaliști sau oameni din media aflați în relații cu politicieni, că "nu pot fi judecați, mai ales că este discutabil (...) Nu vreau să stabilesc eu standarde de etică, să îi judec pe alții".