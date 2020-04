Costi Rogozanu pleacă de la Realitatea Plus, după o colaborare de 7 ani: "Mulți dintre colegii noștri au fost puși într-o situație fără ieșire”

Jurnalistul Costi Rogozanu a anunțat că pleacă de la Realitatea Plus, după o colaborare de 7 ani. Paginademedia.ro scrie că decizia este determinată de ultimele mișcări din postul de televiziune, unde o parte dintre angajați au fost trimiși în șomaj tehnic, însă prestează munca la redacție sunt paravanul voluntariatului.





"Am plecat de la Realitatea+ TV. Nu plec undeva anume. Deocamdată spun/scriu aici ce am de spus, vă anunț când, dacă îmi găsesc alt loc ceva mai public de expresie. Decizia îmi aparține, motivele le-am comunicat administrației și redacției Realitatea. Se mai și termină, asta e", a scris Costi Rogozanu pe Facebook.

Paginademedia.ro scrie că decizia este strâns legată de ultimele mișcări din stație, unde o parte din angajați au fost trimiși în șomaj tehnic, însă prestează munca la redacție sunt paravanul voluntariatului.

Într-un mesaj intern trimis colegilor și intat în posesia Paginademedia.ro, Rogozanu își explică decizia de a renunța la postul TV.





"De o săptămână, se întâmplă chestiuni administrative care ne privesc pe noi toți. Inclusiv pe aceia care nu au primit o foaie cu șomaj tehnic la semnat și care apoi au primit și îndemnul să vină la muncă în calitate de ”voluntari”. Prea mulți dintre colegii noștri au fost puși într-o situație fără ieșire, toți au familii rate etc., le e greu să spună ”nu”.





Cei care apar pe sticlă, categorie în care sunt și eu, n-au primit astfel de hârtii. Mulți alții au primit, le-am văzut, am vorbit personal cu zeci de oameni aflați în situația asta.





Nu avem nici putere de negociere, se pare că nu mai știm deloc să ne apărăm interesele împreună. Și mulți au semnat pentru că nu prea aveau încotro, îi înțeleg perfect, nu judec”, le spune Rogozanu colegilor în mesajul de rămas bun.





Acesta a adăugat: "Am vorbit cu reprezentanții patronatului din redacție. M-au asigurat că e legal. Am vorbit cu specialiști, cu sindicaliști: răspunsul e unul singur, nu are cum să fie legal”.





Costi Rogozanu lucra din 2013 la Realitatea TV, unde a făcut mai multe emisiuni, printre ultimele proiecte de care s-a ocupat fiind emisiunea "Decodor”.