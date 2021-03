VIDEO Vloggerul Selly, explicații despre petrecerea de ziua sa: ”Legea e foarte stupidă și nu se aplică pentru toți” / ”Ireal câtă ipocrizie există în România”

Vloggerul Selly (Andrei Șelaru) a postat un material video pe canalul său de youtube în care vorbește despre amenda primită de poliție în urma petrecerii de ziua sa. Selly spune că legea ”este foarte stupidă” deoarce ”cluburile sunt pline” și legea nu se aplică ”pentru toată lumea la fel”. Referitor la cântăreții de manele, acesta spune că el și prietenii săi ascultă și un astfel de gen muzical și atunci le-a făcut pe plac.





”Noi am fost cazați într-o vilă mare, cu o curte imensă și nu eram mai mult de 20 de oameni. Nu am știut că Țancă va veni cu toată formația lui. Am luat toate lucrurile în serios și ne-am testat. Nu suntem antimască, nu suntem antipandemie... Nu am deranjat pe nimeni”, spune Selly.





Cristian Presură, pe Facebook: "A spune ca "am incalcat legea, dar legea este gresita" DUPA ce ai incalcat legea, inseamna ca ai gresit. Daca anuntai dinainte ca nu esti de acord cu legea, erai un protestatar. Asa, sa spui ca platesti amenda pentru ca iti permiti, este in esenta un afront adus legii. Altii nu isi permit. M-a intristat si "apararea manelismului". Desigur, este o forma de muzica. Si eu ascult manele. Dar sa spui ca sunt penibili cei care acum 20 de ani isi sarbatoareau ziua cu muzica bisericeasca e altceva. Eu o sarbatoaream cu poezie si cu muzica de chitara, pe langa Modern Talking, Blues, Alexandru Andries si ce se mai asculta atunci. Si da, sunt printre cei care, in pandemie, nu au sarbatorit nimic extins cu prietenii nici de revelion si nici de ziua mea. Nici copiii mei, de varsta lui Selly, nu au facut-o. Am ascultat ce mi s-a spus de la guvern sa fac si asa am facut. Sunt sigur ca Selly isi va da seama curand cat de gresit a fost raspunsul sau temperamental din seara aceasta și îi va parea rau. Era mai simplu si mai sincer sa spuna ca a gresit încălcând legea si sa isi ceara iertare"





Vlogger-ul Selly (Andrei Șelaru) și-a serbat ziua de naștere, sâmbătă seara, într-un local din județul Ilfov , la o petrecere alături de prieteni, însă din imaginile postate chiar de către acesta pe rețelele de socializare Poliția Ilfov s-a sesizat din oficiu și a transmis amenzi de cel puțin 15.000 de lei, „pentru nerespectarea masurilor de protecție individuală”. La petrecerea lui Selly a participat și manelistul Țancă Uraganul care a cântat și s-a fotografiat cu vlogger-ul.