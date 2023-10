MEDIA ȘI PUBLICITATE Luni, 23 Octombrie 2023, 12:10

Mulți oameni au observat că nu prea le apar în feed-ul de pe Facebook știri despre războiul din Israel, deși erau interesați de subiect. Lucrurile s-au schimbat mult și față de începuturile războiului din Ucraina și un lucru este clar: Facebook, Twitter (mai nou X) dar și TikTok și Instagram dau tot mai puțină importanță afișării știrilor. Cum se explică declinul?

Stiri Foto: Rawpixelimages, Dreamstime.com

Decăderea știrilor pe social media

Acum 4-5 ani știrile aveau o poziție privilegiată în social media și chiar vedeai o parte dintre postările unei publicații la care ai dat „like”. O altă mare schimbare este că vedem tot mai multe reclame pe rețele și tot mai multe postări plătite, dar neinteresante.

Ultimii doi ani au fost însă martori ai declinului prezenței știrilor pe feed-urile din social media, iar date Similarweb, din SUA, citate de New York Times, arată că la cele mai mari site-uri americane de știri s-a înjumătățit ponderea traficului web provenit de pe rețele sociale.

Cei de la Wall Street Journal au observat un declin al traficului web provenit din rețelele sociale încă de acum 18 luni și, într-o întâlnire internă, redactorul șef ar fi spus că „suntem la mila algoritmilor” pentru o parte consistentă din modul în care sunt distribuite online articolele.

Au fost și acțiuni și declarații clare: pe rețeaua X de la venirea lui Elon Musk știrile au fost „retrogradate” și Elon Musk a avut câteva „răfuieli” cu câteva publicații mari pe care le-a criticat. Acum câteva zile s-a anunțat și că Elon Musk a eliminat titlurile de pe linkurile știrilor postate pe fostul Twitter, încă o dovadă că știrile au căzut în dizgrație.

Adam Mosseri, șef al Instagram, a spus că găzduirea știrilor pe platformele grupului aduce uneori mai multe necazuri decât beneficii, fiindcă generează dezbateri polarizatoare. Tot Mosseri spunea recent, referindu-se la noua platformă Threads, că „nu va sta în calea conținutului de știri, dar nici nu îl va amplifica”, motivând că ar fi o mișcare prea riscantă.

Marile rețele sociale nu mai dau prioritate știrilor și fiindcă au obținut prioritate diverse postări plătite dintr-o mulțime de domenii dar și fiindcă, date fiind scandalurile legate de proliferarea știrilor false și a dezinformărilor pe rețele, șefii companiilor au decis că mai simplu ar fi ca toate știrile să fie „retrogradate”.

În UE, rețelele sociale riscă amenzi mari dacă nu moderează corespunzător conținutul, dar marile companii nu au investit suficient în moderare, iar în cazul rețelei X au renunțat la o bună parte dintre moderatori.

În aceste condiții, lipsa dorinței de a investi pentru moderarea eficientă se traduce și prin distribuirea mult mai slabă a postărilor în care sunt articole de știri, astfel încât articolele care ar crea dezbateri aprinse (și care ar duce la controverse) ajung să fie văzute de tot mai puțină lume.

Facebook și un feed de tot mai slabă calitate

Pe Facebook este și mai clar declinul știrilor, fiindcă nu prea vezi articole nici de pe publicații la care ai dat Like și pe care le-ai adăugat la „Favorite”, sperând în promisiunea cum că postările vor apărea mai sus în flux.

Meta (Facebook) a modificat des algoritmii de-a lungul anilor, unele modificări au fost comunicate public, altele se petrec în tăcere. Acum câțiva ani, șefii Facebook spuneau că în feed vor avea prioritate postările de la publicații serioase și spuneau că știrile sunt foarte importante și că se vor regăsi în poziții superioare pe feed. Nu mai este așa.

Tot la Facebook exista un buton denumit „Most recent” care îți permitea să vezi toate postările în ordine invers cronologică. Facebook s-a tot „jucat” cu acest buton de-a lungul anilor, uneori l-a scos destul de în față în meniuri, spunând că user-ul are control asupra feed-ului. Apoi, Facebook a „îngropat” acel buton în meniuri, încât aproape nimeni nu l-a putut găsi.

Pentru Facebook au fost încă de acum 8-9 ani discuții intense despre cum ar fi ca algoritmii să nu mai fie așa de importanți în aranjarea feed-ului, iar userii să aibă o mulțime de setări prin care să personalizeze nenumărate detalii despre ordinea în care va vedea postările.

Date interne ale Facebook obținute de Washington Post arătau că atunci când oamenii și-au personalizat mult feed-ul, ca parte a unor teste la Facebook, au stat mai puțin pe rețea și au interacționat mai puțin. Pentru unii șefi ai Facebook s-a aprins „un beculeț” roșu și teama pe termen lung era că un feed care să nu fie dictat de puternicii algoritmi ar putea aduce un mare minus la capitolul „engagement” pe Facebook. Cei de la Meta au spus în numeroase rânduri că algoritmii încearcă să arate user-ilor exact ce i-ar interesa, pornind de la mii de detalii în istoricul de navigare. Este destul de clar că la capitolul știri utilizatorii nu primesc lucruri prea grozave.

Un alt mic studiu din 2018 arăta că pe un feed fără algoritmi activi, userii ar vedea mai multe postări neinteresante și ar trebui să caute mai mult pentru a vedea unele care să le capteze interesul.

Despre ideea ca pe News Feed să fie afișate în ordine invers cronologic postările, unul dintre șefii Facebook spunea acum câțiva ani că ar însemna că userii ar vedea mult prea multe postări și prea multe dezinformări și discurs agresiv, dacă algoritmii nu ar aplica filtrele anti-spam.

Și pe TikTok, unde știrile nu au fost niciodată în prim plan, ele apar mai rar în feed-ul „For You”, iar date din SUA arată și că Google, care susține mass-media prin diverse proiecte, ar acorda mai puțină importanță categoriei Știri.

S-a scris despre faptul că Google a renunțat la o parte dintre angajații de la News, dar și că ponderea traficului Google pentru publicații mari din SUA s-a diminuat în ultimul timp.

Surse: New York Times, The New Yorker, Washington Post

Sursa foto Dreamstime.com