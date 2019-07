Detalii despre cea mai mare pensie plătită din Pilonul II, în primul trimestru din 2019: Cât a contribuit persoana care a încasat peste 109.000 de lei

Metropolitan Life SAFPAP, al treilea mare fond din Pilonul II depensii în funcție de activele gestionate și numărul de participanți (), a plătit în primele trei luni din acest an cea mai mare pensie privată din sistemul pensiilor private obligatorii, potrivit datelor comunicate marți de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). , fondul a dat mai multe detalii atât despre persoana care a încasat cea mai mare pensie, dar și despre celelalte plăți făcute, în primul trimestru din acest an, către cei care au contribuit la Pilonul II.Astfel, fondul de pensii spune că a efectuat în primele trei luni- 45% din plăți au fost efectuate către beneficiarii persoanei care a plătit contribuțiile- 54% din plăți au fost efectuate către persoana care a plătit contribuțiile și a ajuns la vârsta pensionarii.- 109.939 de lei (către o persoană care a plătit contribuții de 91.532 lei înainte de a ieși la pensie)- 86.048 de lei (către o persoană care a plătit contribuții de 69.521 lei înainte de a ieși la pensie)- 75.508 de lei (către o persoană care a plătit contribuții de 60.896 lei înainte de a ieși la pensie).- 30.143 de lei (Participantul care a murit are active în valoare de 81,100 de lei, după contribuții de 60.612 lei. S-au plătit momentan doar 30.143 de lei deoarece sunt mai mulți moștenitori și se mai așteaptă documente).- 29.310 de lei (în urma unor contribuții 24.549 lei)- 28.391 de lei (Persoana decedată are la Pilonul II active totale de 37.854 de lei, după contribuții în valoare de 29.389 de lei. S-a plătit momentan doar suma de 28.391 de lei, doarece sunt mai mulți moștenitori și se mai așteaptă documente)., a mai precizat compania.Peste 1.000 de români, care au ieșit la pensie în primele trei luni din acest an, au încasat 12,6 milioane de lei în baza contribuțiilor făcute la Pilonul II de pensii, a anunțat marți Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).Din totalul plăților efectuate ca urmare a deschiderii dreptului la pensie pentru limită de vârstă în intervalul ianuarie 2019 – martie 2019, valoarea activului plătit, pentruvaloarea activului s-a situat, iar pentruvaloareaau fost înregistrate de fondul de pensii al, cu 33,29% și fondul, cu 24,32%, în condițiile în care cele două fonduri dețineau la 31 martie 2019 cele mai mari ponderi ale persoanelor cu vârsta de peste 50 de ani din total participanți din sistem încadrați în această categorie, 13,12% și, respectiv, 13,17%.La polul opus, s-a situat fondul de pensii al, cu numai 3,27% din total plăți efectuate, fondul înregistrând 5,14% participați cu vârsta de peste 50 de ani. De menționat că