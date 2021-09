​Ghid pentru asigurații și păgubiții RCA ai City Insurance: Ce faci dacă ești client și denunți polița ori dacă ești victima unui accident cu o mașină asigurată la City

a) In cazul in care detineti o polita de asigurare emisa de CITY Insurance

În contextul procedurii de faliment demarate la City Insurance, liderul pieței RCA cu aproape 3 milioane de clienți, două asociații ale industriei de asigurări - UNSAR (Uniunea națională a societăților de asigurare) și BAAR (Biroul asigurătorilor auto) au lansat luni, 20 septembrie, un ghid informativ pentru asigurați, atât pentru cei care dețin o poliță City Insurance, cât și pentru păgubiții care au de recuperat o daună aferentă unei polițe a acestei companii.Polita dumneavoastra de asigurare ramane in continuare valabila, producandu-si efectele.Puteti insa denunta in orice moment polita si sa incheiati una noua la un alt asigurator autorizat. Daca denuntati polita si nu ati avut daune in perioada de valabilitate de pana la denuntare, pentru perioada neexpirata aveti dreptul sa va recuperati diferenta de prima de la FGA - Fondul de Garantare a Asiguratilor urmand procedura mentionata la lit.b) pct.(ii) de mai jos.Polita dumneavoastra de asigurare ramane valabila, conform prevederilor legale, pana cel tarziu la 90 de zile dupa ramanerea definitiva a hotararii de deschidere a procedurii falimentului. Asta inseamna ca, in cazul in care valabilitatea politei inscrisa in documentul de asigurare depaseste termenul mentionat anterior, nu veti mai fi asigurat.Precizarile de mai sus sunt valabile si pentru situatia in care detineti o polita de asigurare RCA emisa de CITY Insurance. Prin urmare, puteti circula pe drumurile publice, iar in cazul unor controale in trafic din partea organelor abilitate, nu veti fi sanctionati, polita dumneavoastra RCA fiind valabila. Pe scurt, sunteti in continuare asigurati, desigur cu luarea in considerare a atentionarii de mai sus.De asemenea, in cazul in care sunteti vinovat de producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale si/sau vatamari corporale, tertul pagubit va fi despagubit in baza acestei polite in limitele stabilite de Legea 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguratilor, respectiv 450.000 lei si prin inscriere la masa credala in cadrul procedurii de faliment care se va solutiona in prima instanta de Tribunalul Bucuresti, iar in faza apelului de Curtea de Apel Bucuresti.Daca nu ati avizat inca dauna la CITY Insurance, aveti dreptul sa o faceti adresandu-va Fondului de Garantare a Asiguratilor cel tarziu pana la data denuntarii politei RCA de catre asigurat, dar nu mai mult de 90 de zile de la data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii falimentului;Pentru incasarea indemnizatiilor/despagubirilor veti putea depune o cerere de plata motivata si insotita de documente justificative, incepand cu data publicarii deciziei ASF de retragere a autorizatiei pentru CITY Insurance in Monitorul Oficial si pana la maximum 90 de zile de la ramanerea definitiva a hotararii de deschidere a procedurii de faliment sau de la data nasterii dreptului de creanta, atunci cand acesta s-a nascut ulterior.FGA are dreptul de a incepe plata sumelor cuvenite creditorilor de asigurari (asigurati, beneficiari, terte persoane pagubite) de la data ramanerii definitive a hotararii de deschidere a procedurii falimentului impotriva CITY Insurance.Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati: www.fgaromania.roAceaste prevederi propuse vizeaza protejarea suplimentara a pagubitilor in cazul insolventei unui asigurator.Indiferent daca v-ati adresat sau nu FGA in vederea incasarii despagubirii, aveti dreptul sa formulati si o cerere de admitere a creantei (despagubirii pretinse) in cadrul procedurii de faliment in termenele si urmand instructiunile lichidatorului judiciar care va fi desemnat de Tribunalul Bucuresti. Trebuie sa stiti ca, in masura in care ati incasat sume de la FGA, acestea vor fi deduse in cadrul procedurii de faliment din sumele pe care ati mai fi eventual indreptatit sa le primiti.Romania este una dintre tarile din Uniunea Europeana care beneficiaza de o plasa de siguranta pentru asigurati in cazul falimentului unei companii de asigurari: FGA - Fondul de Garantare a Asiguratilor.Fondul, ca o solutie de garantare in domeniul asigurarilor, are ca scop protejarea creditorilor de asigurari de consecintele insolventei unui asigurator intrat in procedura de faliment.Destinatia principala a sumelor aflate la dispozitia FGA este plata catre creditorii de asigurari a indemnizatiilor/despagubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii incheiate in conditiile legii si a primelor datorate de asigurator pentru perioada in care riscul nu a fost acoperit de acesta, ca urmare a incetarii contractelor de asigurare, cu respectarea plafonului de garantare prevazut de lege."că poate primi cereri de deschidere a dosarelor de daună din partea posibililor creditori ai City Insurance, în timp ce cererile de plată se vor putea depune doar după ce se publică în Monitorul Oficial decizia retragerii autorizației de funcționare a acestui asigurător, cu aproape 3 milioane de clienți RCA. Din cauza pandemiei, cererile se vor putea depune doar online ori prin poșta.