​Șoferii implicați într-un accident ușor fără victime și vătămări corporale au la dispoziție, începând de vineri, 15 octombrie, o aplicație digitală, numită Amiabila, prin care pot completa în format electronic formularul de constatare amiabilă și a nu se mai duce la Poliție.

Aplicația Amiabila, dezvoltată de către Biroul Asigurătorilor Auto, nu înlocuiește actualul formular de constatare amiabilă pe suport de hârtie, acesta fiind în continuare distribuit de asigurători și intermediari, ci reprezintă o alternativă digitală de protocolare a accidentelor, care simplifică toată procedura.

Documentul se completează doar dacă în acicident sunt implicate maxim 2 mașini și nu sunt vătămări corporale sau alte daune materiale cu excepția celor două autovehicule, caz în care accidentul trebuie raportat la Poliție.

Formularul de «Constatare amiabilă de accident» în format electronic reproduce același model grafic, cu aceleași informații și are aceeași valoare juridică cu acela pe suport de hârtie, conform prevederilor legale.

În același timp, trebuie precizat că aplicația este gratuită și poate fi descărcată din magazinele Google Play și App Store direct pe telefonul mobil de tip smartphone.

Modul de utilizare al Amiabila presupune parcurgerea câtorva pași simpli, sintetizați în cele ce urmează:

Într-o prima etapă , utilizatorul descarcă aplicația direct pe telefonul sau mobil, iar apoi își creează un cont de utilizator.

, utilizatorul descarcă aplicația direct pe telefonul sau mobil, iar apoi își creează un cont de utilizator. În a doua etapă , acesta își completează datele personale solicitate de aplicație (permis de conducere, certificat de înmatriculare, carte de identitate, polița RCA). Informațiile din aceste documente pot fi preluate automat în formularul „Constatare amiabilă de accident” în format electronic.

, acesta își completează datele personale solicitate de aplicație (permis de conducere, certificat de înmatriculare, carte de identitate, polița RCA). Informațiile din aceste documente pot fi preluate automat în formularul „Constatare amiabilă de accident” în format electronic. O a treia etapă se referă la modul de alcătuire a schiței accidentului. Aplicația oferă o bogată infografie, din care utilizatorul poate selecta atât elemente exterioare (intersecții, semne de circulație, semafoare etc.), cât și poziția celor două autovehicule în momentul coliziunii.

În mod similar, evidențierea avariilor produse devine ușor de realizat, prin simpla poziționare a unei săgeți în zona elementelor deformate ale caroseriei.

Amiabila se poate încheia de către ambii conducători auto prin intermediul unui singur telefon. Datele personale ale unuia, vor putea fi transferate automat în telefonul celuilalt participant, printr-o simplă scanare a unui cod QR, cu condiția ca ambii șoferi să aibă instalată aplicația pe telefon. În caz contrar, unul dintre ei va trebui să completeze manual datele celuilalt utilizator.

Documentul final, astfel obținut, se semnează de cei doi conducători auto, după care aplicația generează automat constatarea amiabilă.

Sorin Greceanu, BAAR: Piața RCA generează anual 400.000 de accidente

Conducerea BAAR prezentă la evenimentul de lansare a dat dtalii despre beneficiile estimate în cazul acestei noi aplicații.

„Piața RCA generează circa 400.000 de accidente anual și aproximativ 90% din cazuri se pretează la încheierea de constatări amiabile”, a declarat luni Sorin Greceanu, directorul general al Biroului Asigurătorilor Auto (BAAR).

Mădălin Roșu, BAAR: Aplicația Amiabila a costat 150.000 de euro

Aplicația a costat 150.000 de euro, iar BAAR susține că acest cost este nesemnificativ.

„Costul aplicației a fost de 150.000 de euro. Industria de asigurări plătește pe un dosar amiabil în formă fizică intre 30 si 40 de bani. Dacă înmulțiți cu numărul de polițe veți ajunge la un cost de aproximativ 700.000 de euro pe an pe care industria îl plătește pentru a pune la dispozitia clienților un instrument de avizare constatare amiabila. Deci simplist vorbind costurile acestea sunt aproape egale cu zero dacă este să comparăm costurile pe cel putin un an de zile.”, a declarat Mădălin Roșu, președintele BAAR.

Cristian Roșu, vicepreședinte ASF: Pe viitor aplicația va emite alerte când expiră RCA-ul sau ITP-ul

Prezent la eveniment, Cristian Roșu, vicepreședintele ASF, responsabil de domeniul asigurărilor, a anunțat că aplicația va fi dezvoltată pe viitor.

„Tot cu ajutorul BAAR vom vrea ca, într-o perioada pe care nu vrem să o estimăm, să punem alerte pe această aplicație pentru a ne spune când expiră polița RCA și ITP-ul (n.a. Inspecția Tehnică Periodică) astfel încât să fim avertizați din timp. Eventual să mergem până la deschiderea dosarului de daună, deci pana la avizarea dosarului de daună astfel încât digitalizarea să se concretizeze”, a spus vicepreședintele ASF.

Potrivit BAAR, aplicația Amiabila are și alte facilități pentru conducătorii auto.

Una dintre ele constă în posibilitatea de înregistrare a mai multor mașini cu care circulă utilizatorul, chiar și ocazional, facilitate importantă în cazul persoanelor care conduc mai multe autovehicule.

Un alt avantaj față de varianta tipărită constă în posibilitatea transmiterii documentului, imediat după semnarea acestuia către asigurătorii RCA ai persoanelor implicate în accident, aplicația Amiabila fiind conectată cu toate companiile care practică această formă de asigurare pe teritoriul României.

La fel ca în cazul formularului tipărit al Constatării amiabile de accident există situații în care aplicația nu permite completarea formularului, cum ar fi accidentele în care au fost implicate mai mult de două vehicule sau din care au rezultat vătămări corporale/deces, ori sunt avariate obiecte exterioare (stâlpi, parapeți, clădiri etc). Aceste cazuri se soluționează numai de către organele de poliție sau alte autorități competente, în conformitate cu prevederile legale.

Aplicația are un site de prezentare în care se arată pe scurt, cum va funcționa.

Practic, cei doi conducători implicați în accident trebuie să completeze toate datele pe același telefon pentru a contribui la desenarea schiței împreună. Astfel, aplicația poate completa documentul din aceeași perspectivă, la final fiind posibila trimiterea documentelor comune către asigurătorii ambelor părți implicate.

Cum funcționează aplicația Amiabila în 10 pași:

1: Descarcă aplicația

2: Îți creezi un cont de utilizator în aplicație (user email sau numar de telefon + parola)

3. Apasă butonul „adaugă constatare”, care se găsește în secțiunea „Constatări”.

4. Completează datele personale: poți fotografia Cartea de Identitate, iar aplicația extrage și completează automat datele printr-un sistem de recunoaștere a textelor din documente scanate (OCR)

5. Completează datele privind momentul accidentului: aplicația dispune de localizare exactă prin GPS și autocompletarea adresei unde s-a petrescut accidentul în cazul în care nu știi adresa.

6. Selectează daunele provocate: poți selecta direcția impactului, cât și avariile suferite de vehicul

7. Construiește circumstanțele accidentului: împrejurările selectate (vehicul staționat; vehicul oprit; la momentul plecării; deschizând portiera; la momentul opririi; ieșind dintr-o parcare etc. ) generează construcția schițelor. Rezultatele și fotografiile de la locul accidentului contribuie la stabilirea vinovăției.

8. Completează datele vehiculului B: conducătorul vehiculului B trebuie să parcurgă același proces pe care l-a parcurs și vehiculul A, pe același telefon pentru a contribui la desenarea schiței împreună. Astfel aplicația poate completa documentul din aceeași perspectivă, la final fiind posibila trimiterea documentelor comune către asigurătorii ambelor părți implicate.

9. În funcție de circumstanțele selectate de ambii conducători, aplicația selectează 3 dintre cele mai probabile circumstanțe în care accidentul ar fi putut să se întâmple.

10. Ultimul pas este de a semna și trimite documentele asigurătorilor RCA ai celor doi conducători implicați în accident.

Formularul de constatare amiabilă de accident, soluția aleasă de cei mai mulți șoferi implicați într-un accident ușor cu pagube materiale, pentru a evita drumul la Poliție și a putea introduce mașina în reparații, va putea fi încheiat și în format electronic, după ce ASF a adoptat în 25 mai o normă care modifică regulile RCA.