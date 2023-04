ASIGURĂRI ȘI PENSII PRIVATE Miercuri, 05 Aprilie 2023, 14:10

Adrian Vasilache • HotNews.ro

​Guvernul va aproba miercuri plafonarea pentru 6 luni a prețurilor RCA la nivelul de la sfârșitul lunii februarie 2023, cu o condiție: ca în această perioadă ASF și Consiliul Concurenței să vină cu modificările necesare la legea RCA pentru a fi evitate pe viitor alte crize și falimente, a declarat premierul Nicolae Ciucă.

Crestere preturi RCA Foto: Valery Sergeev / Dreamstime.com

UPDATE (14:58) „Hotararea de Guvern privind plafonarea tarifelor RCA a fost aprobata in sedinta de Guvern. Detalii despre actul normativ vor fi prezentate la briefingul de la finalul sedintei.”, a anunțat biroul de presă al Guvernului.

Premierul Nicolae Ciucă a spus și de ce amânat adoptarea acestui proiect de HG săptămâna trecută.

„Este o decizie pe care am amânat-o săptămâna trecută la ședinta de guvern pentru că am simțit nevoia să continuăm dialogul și să beneficiem de mai multe date și informații legate de modul în care această hotărâre va produce efecte.

Totodată am avut întâlniri și am condiționat această HG de elaborarea în cele 6 luni a modificărilor legislative care să asigure evitarea unor astfel de derapaje.

Este cea de-a treia societate care intră în faliment în asigurări. Consider că este absolut inacceptabil să continuăm să ne jucăm cu aceste dezechilibre produse de o companie sau alta, motiv pentru care ASF împreună cu Consiliul Concurenței și ceilalți actori din piața asigurărilor trebuie să aibă un dialog onest și foarte clar de modificările legislative care trebuie realizate.

Va asigur că nu voi accepta ca în interiorul celor 6 luni această asumare să nu fie dusă la bun sfârșit.”, a spus Ciucă.

Cristian Roșu, vicepreședintele ASF: Probabil la finele lunii aprilie sau începutul lunii mai, cu siguranță vom prezenta noua formulă a legii RCA

Prezent la ședința de Guvern, Cristian Roșu, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) care a asistat la falimentul City Insurance, iar acum la Euroins, a prezentat principalele noutăți din proiectul de HG privind plafonarea prețurilor RCA.

„Aceste tarife ofertate vor fi cele de la sfârșitul lunii februarie 2023. De asemenea se vor plafona și comisionale de distribuție la 8% din prima netă și toți asigurătorii vor calcula și oferta aceste tarife la nivelul de B0, însemnând baza de la care se pornește orice calcul, care ulterior va fi bonusat sau malusat în funcție de istoricul de daună al fiecărui șofer din anii anteriori.

Acest lucru se va aplica și BAAR, chestiune convenită cu toții. Toată lumea a agreat această formulă.”, a declarat miercuri Cristian Roșu.

Vicepreședintele ASF a spus că esența juridică a modificărilor propuse de acest proiect de HG stă în legea Consiliului Concurenței care ne permite să facem aceste ajustări în piață.

„În următoarele luni, probabil la finele lunii aprilie sau inceputul lunii mai, cu siguranță va fi prezentată noua formulă a legii RCA care va elimina toate disfuncțiile care au dus la multe sincope și elemente care au creat și crizele la care asistăm astăzi.”, a precizat vicepreședintele ASF.

Singura modificare din proiectul de HG, cerută de transportatori, care nu schimbă de fapt nimic

HotNews.ro a semnalat cu o zi în urmă că noul proiect de HG este aproape identic cu cel de săptămâna trecută, singura modificare fiind ca sistemul de bonus malus să fie aplicat și de Biroul Asigurătorilor Auto (BAAR) atunci când alocă un preț RCA mai mic pentru asigurații cu risc ridicat.

Doar că și acum BAAR aplică sistemul de bonus malus în formula de calcul a primei pentru asigurații cu risc ridicat, așa cum arată și datele de pe site-ul propriu.

Singura modificare din noul proiect de HG este la articolul 2, alineatul (2), unde se precizează cum se aplică sistemul bonus-malus:

„Art. 2. - (1) Tarifele de primă maxime se stabilesc pentru clasa de bonus/malus B0.

(2) În funcție de istoricul de daună al asiguratului, asigurătorii RCA aplică clasa de bonus/malus în care se încadrează acesta, conform prevederilor Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, cu modificările și completările ulterioare, și a reglementărilor emise în aplicarea acesteia; influența clasei de bonus/malus asupra primei de asigurare se aplică și de către BAAR în cadrul procedurii de alocare a asiguraților cu risc ridicat.”

Ceea ce este diferit de versiunea anterioară este doar această prevedere: „influența clasei de bonus/malus asupra primei de asigurare se aplică și de către BAAR în cadrul procedurii de alocare a asiguraților cu risc ridicat.”

„Această reglementare cu BAAR am cerut-o noi (n.a COTAR) la întâlnirea cu primul-ministru (n.a miercuri, 29 martie), cu toate că este și în legea 132/2017, dar nu sunt respectate principiile de bonus-malus la nimeni, indiferent că e persoana fizica sau juridică.

Astăzi suntem la asigurați cu risc ridicat peste 70.000 de masini ale noastre, deși 98% sunt cu B2-B6. Dacă tariful de referință este 8800 lei azi la B0, cum ajungem să plătim 14.000-15.000 de lei la B2-B4?”, a declarat marți seara pentru HotNews.ro Vasile Ștefănescu, președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR).

Cu alte cuvinte, din cauza prețurilor mari la RCA, foarte multe firme de transport sunt considerate în acest moment asigurați cu risc ridicat și multe dintre ele sunt obligate să se adreseze Biroului Asigurătorilor Auto (BAAR), ai cărui membri sunt toți asigurătorii RCA.

La fel este și cazul multor șoferi din București, care plătesc an de an prețuri mai mari la RCA, deși nu au accidente și avansează în clasa de bonus. Motivul este că asigurătorii sunt liberi să-și facă propriile prețuri RCA după diverși factori, precum vârstă, localitate, cilindree, istoric de daună etc. Așa este peste tot în Uniunea Europeană.

Asigurătorii pun prețuri mai mari la RCA pentru șoferii din București, deoarece istoricul de daună al acestora este în medie mai mare decât al altor șoferi din alte localități.

Președintele COTAR, confederație care reprezintă transportatori auto dar și service-uri auto, este foarte supărat de prețurile mari la RCA și întârzierile cu plata reparațiilor de către unii asigurători.

„Noi am susținut reparațiile la mașini pe banii noștri, noi am cumpărat piese, vopsitorie, am făcut mecanica, am plătit salariați, TVA, impozit pe profit și când a fost să ne luăm banii, City Insurance și Euroins n-au plătit.

ASF ne-a trimis la instanță. Am stat 3 ani la instanță, iar când am câștigat au dat faliment.

În curând intrăm și noi, dar noi n-avem noroc să ne plătească cineva împrumuturile de la bănci”, a mai precizat președintele COTAR.

Întrebarea este: se schimbă ceva dacă proiectul de HG menționează că și BAAR va aplica sistemul bonus malus în procedura de alocare a asiguraților cu risc ridicat?

Răspunsul este: Nu. Absolut nimic. La fel este și în prezent.

„Este o prevedere redundantă care nu schimbă nimic, ci doar repetă ceea ce era deja clar stabilit în actuala procedură de alocare a asiguraților cu risc ridicat”, a precizat pentru HotNews.ro un expert în asigurări, care a dorit să-și păstreze anonimatul.

Și acum BAAR aplică sistemul bonus-malus atunci când stabilește prima pentru asiguratul cu risc ridicat, așa cum vom explica în cele ce urmează.

Cine are prețuri mari la RCA se poate adresa BAAR. Iată procedura

În toate cazurile de mai sus, transportatori ori șoferi din București, am vorbit despre asigurați cu risc ridicat, toți aceștia fiind gestionați de Biroul Asigurătorilor Auto (BAAR).

Ce înseamnă asigurat cu risc ridicat?

Asiguratul cu risc ridicat este acel șofer ori acea șoferiță care la reînnoirea poliței RCA (fără decontare directă și fără alte clauze și acoperiri suplimentare) primește cel puțin 3 oferte pe 12 luni, de la asigurători RCA diferiți, ale căror prețuri totale (prima netă de asigurare + comisionul de distribuție al brokerului sau asigurătorului) sunt cu 36% mai mari decât tarifele de referință în vigoare, aferente segmentului de risc din care face fiecare parte.

BAAR explică pe site-ul propriu toată procedura prin care fiecare dintre noi putem să ne dăm seama dacă suntem asigurați cu risc ridicat, caz în care putem apela la BAAR pentru un RCA mai ieftin.

Prima de risc ridicat se calculează după formula:

Tariful de referință pentru vehicul X factorul N (36%) X coeficientul pentru clasa de bonus-malus în care sunteți încadrat

Exemplu de calcul:

Vehiculul pentru care se solicită asigurarea: autoturism; capacitate cilindrica: 1.461 cmc

Detinator: persoana fizica; 45 de ani

Clasa bonus-malus în care sunteți încadrat: B4, pentru care coeficientul de ajustare aplicat asupra primei este 80%

Oferte de asigurare primite, reprezentând prima de asigurare totală (fără tariful pentru decontare directa și fără prima pentru clauze și acoperiri suplimentare): 1.550 lei, 1.480 lei și 1.400 lei

Tariful de referință RCA afișat în 7 martie 2023 de ASF pentru persoanele cu vârste între 41-50 de ani care conduc mașini cu o capacitate cilindrică între 1401-1600 cmc este de 1.265 de lei.

Prima pentru risc ridicat = 1.265 lei (tariful de referință) X 1,36 (factorul N) X 80% = 1.376 lei.

Rezultă că prima pentru risc ridicat este mai mică decât primele de asigurare totale din ofertele primite, deci solicitarea se încadrează în categoria asiguraților cu risc ridicat și deținătorul poate apela la BAAR pentru alocarea unui asigurator RCA în vederea încheierii contractului de asigurare RCA.

În situația în care vă încadrați în categoria asiguraților cu risc ridsicat, BAAR calculează mai departe un preț RCA, pe care îl va recomanda și comunica asigurătorului RCA care va fi alocat asiguratului cu risc ridicat.

Sursele din industrie spun că acest preț recomandat de BAAR este respectat, chiar dacă nu este obligatoriu, iar asigurătorul care se oferă sau este ales aleatoriu de BAAR să dea acel preț recomandat o va face la nivelul stabilit de BAAR.

Atenție, însă! Trebuie să faceți aceste calcule și să vă hotărâți din timp. Sunt mai multe documente care trebuie prezentate, iar alocarea către un asigurător se efectuează într-un termen de 20 de zile de la solicitare, dacă este însoțită de documentația completă.

Sursa foto: Dreamstime.com