ASIGURĂRI ȘI PENSII PRIVATE Miercuri, 17 Ianuarie 2024, 15:03

Opt din cei nouă membri ai fostei conduceri ASF au încasat anul trecut, în plin faliment Euroins, câte două prime - una de performanță și alta pentru Ziua ASF - cuprinse între 11.500 de euro și 24.500 de euro, prime prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, arată datele Autorității. Nicu Marcu, fostul președinte ASF, a încasat cei mai mulți bani - 122.262 de lei (cc. 24.500 de euro).

Conducerea ASF, explicatii in Parlament Foto: Inquam Photos / George Calin

Autoritatea de Supraveghere Financiară a precizat miercuri, pentru Libertatea, că membrii fostei conduceri ASF, cu o excepție, au încasat anul trecut prime de peste 720.000 de lei.

Chiar dacă nu a precizat numele celor care au încasat banii, ierarhia fostului Consiliu indică cine sunt persoanele, cei mai mulți bani - 122.262 de lei fiind încasați de fostul președinte Nicu Marcu.

Lista membrilor conducerii ASF care au încasat prime. Ovidiu Wlassopol, singura excepție

La solicitarea HotNews.ro, ASF a transmis miercuri situația celor două prime încasate de 8 din cei 9 membri ai conducerii și a confirmat că cel de-al 15 salariu nu s-a mai acordat integral.

Fostul prim-vicepreședinte, Doina Dascălu, a încasat 113.114 de lei (cc. 22.600 de euro), cei trei vicepreședinți: Cristian Roșu, Dan Armeanu și Gabriel Grădinescu au încasat câte 103.965 de lei (cc. 20.800 de euro), iar 3 din cei patru membri neexecutivi (Jozsef Birtalan, Ioan Gheorghe Țară, Aura Gabriela Socol și Ovidiu Răzvan Wlassopol) au încasat câte 57.665 de lei (cc. 11.500 de euro).

Dan Armeanu, Jozsef Birtalan, Aura Gabriela Socol și Ovidiu Răzvan Wlassopol au fost reconfirmați în aceste funcții pentru încă 5 ani, în urma votului dat de Parlament în luna decembrie 2023. Dintre aceștia, singurul care a refuzat cele două prime acordate anul trecut a fost Ovidiu Wlassopol, fostul soț al Liei Olguța Vasilescu.

„În contextul generat de falimentul Euroins, unde am făcut tot ce ținea de atribuțiile mele pentru a fi prevenit, am renunțat la încasarea celor două prime - prima de performanță și cea pentru Ziua ASF.

Am făcut această solicitare în luna august a anului trecut, printr-o declarație pe proprie răspundere, atunci când s-a votat acordarea acestor prime prevăzute de Contractul Colectiv de Muncă, o creanță pentru angajați pentru care conducerea ASF putea fi dată în judecată.”, a declarat miercuri pentru HotNews.ro Ovidiu Wlassopol.

În loc de al 15-lea salariu, angajații ASF au primit temporar câte o primă de 2.925 de lei

ASF a confirmat miercuri și informațiile prezentate în premieră de HotNews.ro referitor la actul adițional la Contractul Colectiv de Muncă, semnat de noul președinte ASF, Alexandru Petrescu, prin care angajații au primit luna trecută doar o parte din prima de final de an (echivalentul celui de-al 15-lea salariu).

„Dreptul prevăzut la art. 32 lit. a) din Contractul Colectiv de Muncă aplicabil la nivelul A.S.F. nu a fost acordat în anul 2023. Ca urmare a modificărilor intervenite la Contractul Colectiv de Muncă, angajații și membrii Consiliului A.S.F. reconfirmați la conducerea Autorității au beneficiat, în luna decembrie 2023, de o sumă fixă în cuantum de 2.925 lei.

Noul președinte A.S.F. și noii membri numiți în Consiliul ASF (cu excepția celor reconfirmați) nu au primit nicio sumă/primă la finalul anului 2023.”, au declarat miercuri pentru HotNews.ro oficialii ASF.

ASF are peste 500 de angajați. Salariul mediu net a fost de 11.905 lei în decembrie 2023

Autoritatea de Supraveghere Financiară a precizat miercuri pentru HotNews.ro că la data de 15 ianuarie 2024, avea 509 angajați, iar valoarea salariului mediu lunar net în luna decembrie 2023 a fost de 11.905 de lei.

„Autoritatea se află în proces de implementare la nivel instituțional a prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, astfel că, până în prezent, procesul nu este finalizat. Vă reamintim faptul că termenul final de implementare este 30.06.2024.

În ceea ce privește negocierea unui nou contract colectiv de muncă la nivelul A.S.F., dorim să vă precizăm faptul că aceasta se va face cu respectarea prevederilor legale aplicabile.”, au mai precizat oficialii ASF.

Cum s-a evaporat o parte din al 15-lea salariu pentru angajații ASF, la final de an

Cei peste 500 de angajați ai Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) au încasat luna trecută doar o parte din cel de-al 15 salariu, stipulat ca primă de final de an în Contractul Colectiv de Muncă. Printr-un act adițional, semnat de noul președinte al ASF, Alexandru Petrescu, aceștia au încasat câte 5.000 de lei brut, urmând ca diferența să fie acordată după ce încetează aplicabilitatea legii 296/2023, au precizat pentru HotNews.ro surse din cadrul autorității.

ASF se autofinanțează din taxele impuse firmelor care activează în sectoarele de capital, asigurări și pensii private, deci indirect din banii tuturor celor care au asigurări, pensii private ori investesc la bursă.

Amintim că dincolo de cele 12 salarii, cei 512 angajați ai ASF mai pot încasa într-un an încă 3 salarii integrale sub forma a trei prime stipulate în Contractul Colectiv de Muncă: prima de performanță pentru anul anterior, prima de Ziua ASF și prima de final de an, potrivit dezvăluirilor făcute de către deputatul USR, Claudiu Năsui.

Primele 2 prime au fost încasate în luna septembrie a anului trecut, în ciuda celor două mari falimente RCA - de la City Insurance și Euroins, în timp ce al 15-lea salariu (prima de final de an) a rămas în sarcina noii conduceri ASF, numite în luna decembrie de Parlament.

Potrivit informațiilor HotNews.ro, Alexandru Petrescu, noul președinte propus de PSD la conducerea acestei autorități, nu ar fi vrut să plătească această primă și, în urma negocierii cu Sindicatul ASF, a agreat și semnat un act adițional la Contractul Colectiv de Muncă, prin care s-a plătit doar o parte din această primă.

Astfel, la finele lunii decembrie a anului trecut, toți angajații ASF au fost notificați prin e-mail despre acest acord, după cum au declarat pentru HotNews.ro mai multe surse, și au încasat doar 5.000 de lei brut (cc. 3.000 de lei net).

Plata diferenței între această sumă și salariul brut lunar se va efectua de îndată după încetarea aplicabilității măsurilor financiar-fiscale, cu impact pentru bugetul ASF prevăzute de legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, se arată în mesajul primit de angajații ASF.