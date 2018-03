Deutsche Telekom: Veniturile Telekom Romania au scazut cu 1,3% pana la 972 milioane euro in 2017/Continua scaderea numarului de clienti de telefonie mobila, fixa si internet

Afacerile Deutsche Telekom in Romania Foto: Deutsche Telekom

Actionariatul firmelor din grupul Telekom Romania



Telekom Romania Communications (fosta Romtelecom) este detinuta de grupul elen OTE (54,01% din actiuni) si de statul roman (45,99% din actiuni). Actionarul majoritar al OTE este grupul german Deutsche Telekom, care detine 40% din actiunile grupului elen.



Grupul Telekom Romania a anuntat in data de 4 decembrie 2017 ca toate operatiunile sale mobile, respectiv cele ale Germanos Telecom, Sunlight si Telemobil (n.a fostul Zapp), au fuzionat intr-o singura entitate - Telekom Romania Mobile Communications (n.a fostul Cosmote). Fuziunea s-a realizat la 1 decembrie 2017, cu scopul de a conduce la o structura organizationala mai agila si mai eficienta. Ca efect al fuziunii, angajatii societatilor absorbite au fost transferati, incepand cu 1 decembrie 2017, catre Telekom Romania Mobile Communications, in aceleasi conditii contractuale prevazute in contractele individuale de munca si cu pastrarea acelorasi drepturi si beneficii."In T4 2017, veniturile Telekom Romania Communications au scazut cu 3,9% fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 160,3 milioane euro, in principal din cauza tendintei de scadere a veniturilor generate de serviciile de voce fixa. Cu toate acestea, in anul 2017, veniturile au crescut usor cu 0,9%, la 607,7 milioane euro.EBITDA ajustata a scazut in T4 cu 7,8%, la 26,1 milioane euro, dar pentru tot anul 2017 a avut o tendinta ascendenta, ajungand la 101,9 milioane euro, in crestere cu 9% fata de 2016.In T4 2017, numarul de clienti pentru pachetele de servicii convergente a continuat sa creasca, cu 36%, fiind depasit pragul de 500.000 abonati. De asemenea, numarul total de clienti TV a crescut usor (+0.4%) la 1,470 milioane, in timp ce numarul de clienti de internet de mare viteza a ajuns la 1,180 milioane. Raportat la T4 2016, veniturile pentru serviciile de voce fixa au continuat sa scada (-15,1%), iar veniturile aferente serviciilor broadband si TV au inregistrat o descrestere de 4,8%, respectiv 1,9%.Costurile operationale totale, excluzand deprecierea, amortizarea si cheltuielile legate de programele de plecari voluntare, au scazut cu 2,8% in T4 2017, comparativ cu T4 2016. Nivelul mai ridicat al costurilor directe cu clientii (interconectare si telefoane mobile) a fost compensat cu diminuarea costurilor indirecte.In T4 2017, Telekom Romania Mobile Communications a inregistrat venituri totale de 139,5 milioane euro, in crestere cu 14,4% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, in principal datorita veniturilor mai mari generate de segmentul de abonamente si de veniturile mai ridicate din vanzarea de echipamente. Veniturile din servicii au crescut cu 13,1%, la 83,5 milioane euro.Baza totala de clienti Telekom Romania Mobile a fost de 4,7 milioane, in scadere cu 11,1% fata de aceeasi perioada a anului trecut, in principal din cauza eliminarii SIM-urilor prepaid inactive. Segmentul postpaid a reprezentat 34,5% din baza totala de clienti.In T4 2017, EBITDA ajustata a scazut cu 16,9% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, la 14,7 milioane euro.In trimestrul patru 2017, ARPU a fost de 6,0 euro. In 2017, cresterea raportata la anul precedent a fost de 9%, atingand 5,2 euro."Telekom Romania Mobile Communications (fosta Cosmote) este detinuta de Cosmote Mobile Communications (69,99999874% din actiuni), Telekom Romania Communications (30%) si actionari persoane fizice (0,00000126%).