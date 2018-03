Fonduri nerambursabile de peste 100 milioane de euro, pregatite pentru trei proiecte IT in educatie: Campus Wi-Fi in scolile de nivel gimnazial, Biblioteca scolara virtuala si Sistem IT de management al scolaritatii

Proiect 1 - Sistem informatic de management al scolaritatii (buget maxim FEDR este de 25,350.000 euro)

Proiect 2 - Wireless Campus (buget maxim FEDR este de 38.000.000 euro)

Proiect 3: Portalul national al educatiei 'Biblioteca Scolara Virtuala' (buget maxim FEDR este de 29.600.000 euro)

Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale si Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru Programul Operational Competitivitate au anuntat in data de 28 februarie lansarea spre consultare publica a Ghidului Solicitantului aferent Actiunii 2.3.3 - Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e- incluziune, e-sanatate si e-cultura - SECTIUNEA E-EDUCATIE - Axa prioritara 2 - Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva.In cadrul acestui apel, care dispune de fonduri nerambursabile FEDR de 92.950.000 euro, vor fi acceptate trei proiecte si anume:, in functie de regiune, diferenta fiind acoperita).Obiectivele specifice ale proiectelor, conform Ghidului solicitantului supus dezbaterii publice (vezi documentul atasat):Proiectul va sprijini activitatea strategica si decizionala, la nivel national, in sistemul de invatamant preuniversitar si va furniza:- conducerii MEN, prin informatiile gestionate si analizele oferite, suport pentru activitatea decizionala si strategica la nivel national in sistemul de invatamant preuniversitar, prin punerea la dispozitie a unui set de instrumente necesare colectarii datelor rezultate din activitatea scolara si ofera suport comparativ pentru fundamentarea politicilor educationale prin raportare inclusiv la rezultatele obtinute la examenele nationale (evaluarea online a lucrarilor scrise la examenele nationale);- conducerii unitatilor de invatamant, un sistem de semnalare a abandonului scolar, de urmarire a notarii ritmice, ca suport pentru interventie prompta;- profesorilor, o componenta de colectare a datelor aferente catalogului scolar si un set de rapoarte comparative, relevante, care vor avea la baza datele sintetice din intregul sistem, grupate pe domeniile de interes ale acestuia (disciplina, regiuni);- elevilor, o componenta de informare on-line a progresului scolar, aferente carnetului de note, care va oferi acestora capabilitati de a-si urmari progresul scolar printr-un set de clasamente (locale, regionale, nationale) realizate pe discipline, arii curriculare si pe medii semestriale/anuale;- parintilor, un set de instrumente pentru monitorizarea activitatilor curente ale elevilor.Proiectul va sprijinii crearea componentei de Campus-WiFi cu prioritate in scoli de nivel gimnazial si acces la Internet, in vederea asigurarii serviciului de acces fara fir (wireless, in tehnologie Wi-Fi), la retele de date deschise interconectate, inclusiv la internet.Proiectul va crea in fiecare scoala, cu prioritate de nivel gimnazial, cate o infrastructura de comunicatii Wi-Fi ce va fi conectata la echipamentul furnizorului de internet, iar aceasta infrastructura de comunicatii Wi-Fi va fi administrata centralizat, de la nivelul regional si central de management gazduit de infrastructura retelei nationale educationale (RoEduNet).Astfel, se va crea un mediu coerent integrat, administrat si protejat centralizat pentru a raspunde nevoilor specifice utilizarii sustinute si coerente a comunicatiei multimedia ca resursa critica pentru procesul educational modern si se vor pune bazele unor modele de invatamant flexibile, care faciliteaza si sustin invatarea.Proiectul va sprijini:A. Crearea unui mediu coerent integrat, administrat si protejat, centralizat, prin upgradarea unei platforme existentei in mediul scolar, pentru a raspunde nevoilor specifice utilizarii resurselor de continut electronic, de interes educational ca resurse critice pentru procesul educational modern.In acest mod, se vor pune bazele utilizarii pe scara larga a unor modele si metodeeducationale moderne si flexibile, care sa faciliteze si sa sustina invatarea.B. Crearea componentei de proces si de prezentare (de tip 'Biblioteca Scolara Virtuala') vizeaza asigurarea, pe de o parte, a inventarierii, a catalogarii si a organizarii tematice a datelor de referinta in format digital existente, iar, pe de alta parte, a unui cadru functional coerent si standardizat de integrare si de valorificare de noi resurse digitale, inclusiv a literaturii clasice, moderne si contemporane, a lucrarilor stiintifice si de popularizare a stiintei selectate, precum si a oricaror materiale documentare multimedia, de interes educational, pentru studiu individual, suport metodic si colaborare.