Tarifele de terminare a apelurilor in retelele de telefonie mobila vor scadea cu 12,5% de la 1 mai 2018: Masura se va reflecta si in preturile platite de utilizatori

Tariful de terminare reprezinta pretul platit de un furnizor de servicii de telefonie operatorului in reteaua caruia este terminat apelul efectuat de proprii utilizatori in reteaua acestuia din urma. Acest pret se regaseste in tariful perceput utilizatorului final care initiaza apelul.ANCOM va initia anul acesta dezvoltarea unui nou model de cost, care sa reflecte costurile eficiente ale furnizarii serviciilor de terminare la puncte mobile si din care va rezulta un nou nivel al tarifului maxim de terminare la puncte mobile.Pana la finalizarea noului model de cost, ANCOM considera ca solutia potrivita este adoptarea tarifului tranzitoriu agreat marti, 6 martie. Acesta reprezinta media tarifelor pentru furnizarea acestor servicii in statele membre ale Uniunii Europene care au folosit modelul de cost de tip bottom-up LRIC pur. Acest tip de model de cost este de altfel instrumentul recomandat de Comisia Europeana pentru reglementarea tarifelor de terminare a apelurilor la puncte fixe si, respectiv, mobile.Solutia aleasa de ANCOM are avantajul ca poate fi implementata mai rapid decat o eventuala actualizare a modelului de cost existent si este o masura temporara adecvata pana la stabilirea tarifelor care vor rezulta dintr-un nou model de cost LRIC pur, ce va include si tehnologia 4G/LTE.Tariful tranzitoriu de terminare la puncte mobile nu va putea depasi 0,84 eurocenti/minut, incepand cu data de 1 mai 2018 si pana la data finalizarii acestui nou model de cost.Avand in vedere complexitatea unui astfel de exercitiu de modelare, precum si experienta anterioara cu dezvoltarea unor modele tehnico-economice elaborate, Autoritatea estimeaza ca finalizarea noului model de cost va dura aproximativ 16 luni de la data inceperii procesului.Viitorul model de calcul al tarifelor va tine cont de cresterea acoperirii retelelor 4G/LTE din ultimii ani si de cresterea substantiala a volumului de date, indicatori care vor conduce, probabil, la o diminuare a costurilor eficiente de furnizare a serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile.Pana la sfarsitul acestui an, ANCOM va revizui si modelul LRIC pur de calcul al costurilor serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe si va stabili noi plafoane tarifare, pornind de la modelul existent, care nu necesita modificari substantiale, fiind deja construit pe retele de noua generatie.Conform cadrului european de reglementare in domeniu, ANCOM urmeaza sa notifice Comisia Europeana, Organismul Autoritatilor Europene de Reglementare in Domeniul Comunicatiilor Electronice (OAREC) si autoritatile nationale de reglementare din celelalte state membre ale Uniunii Europene in ceea ce priveste masurile propuse. Comisia Europeana, OAREC si celelalte autoritati de reglementare vor putea transmite ANCOM comentarii si observatii in termen de o luna de la data notificarii.