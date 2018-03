Statul ar putea plati pana la 15,4 milioane de lei in urmatorii 4 ani pentru suportul si dezvoltarea a trei sisteme IT de care beneficiaza sute de mii de elevi si profesori/Producatorul de soft Siveco a agreat sa acorde drepturi extinse la codul sursa al acestor softuri

Conducerea Siveco a precizat in exclusivitate pentru HotNews.ro ca a agreat sa acorde drepturi extinse de utilizare la codul sursa, astfel ca dupa cei 4 ani Ministerul sa poata angaja si alte firme pentru mentenanta acestor sisteme IT.



Acordul cadru incheiat in data de 12 martie intre Ministerul Educatiei (MEN) si Siveco "urmeaza sa asigure pentru perioada 2018 - 2021 prestarea serviciilor de suport extindere si dezvoltare pentru sistemele informatice EDUSAL, SIIIR si PMIPN in baza contractelor subsecvente ce urmeaza a fi semnate anual pentru fiecare sistem informatic in parte", se arata in anuntul publicat in SEAP.



Contractul a fost atribuit prin negociere fara anunt de participare, motivul afisat in SEAP fiind ca 'Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate'.



Contactati de HotNews.ro, oficialii Siveco Romania au furnizat detalii atat despre fiecare sistem IT in parte, cat si despre discutiile cu Ministerul Educatiei privind drepturile de acces la codul sursa al acestor softuri asupra carora detine drepturi de proprietate.



De mentionat ca pentru toate aceste trei sisteme IT, Siveco este responsabila de furnizarea licentelor software, adaptarea sistemului informatic la nevoile MEN, actualizare, operare si intretinere, asistenta si suport tehnic.



Sistemul informatic SIIR:

- Obiectiv: gestiunea completa a activitatilor sistemului educational preuniversitar din punct de vedere operational, tehnic, administrativ si strategic

- Responsabil hardware pentru sistem este Ministerul Educatiei (MEN).

- Statistici: Sistemul are un numar de 18.390 de utilizatori inregistrati, ce opereaza date pentru 19.628 de unitati de invatamant, peste 336.000 cadre si peste 3.000.000 de elevi.



Sistemul informatic EDUSAL:

- Obiectiv: calculul si plata salariilor pentru personalul tuturor unitatilor de invatamant preuniversitar: aplicarea unitara, standardizata, a legislatiei in domeniu; cadru metodologic pentru urmarirea executiei bugetare pe componenta de cheltuieli salariale.

- Responsabil hardware pentru sistem este S&T.

- Statistici: 300.000 salariati activi la care se adauga salariatii inactivi care beneficiaza de drepturi salariale ca urmare a unor hotarari judecatoresti

Responsabil hardware: S&T



Sistemul informatic PIPMN:

- Obiectiv: Gestiunea examenelor nationale - admiterea in licee, bacalaureat, definitivatul si miscarea personalului didactic, gestiunea programelor nationale Euro200 si Bani de Liceu

- Responsabil hardware: INTRAROM

- Statistici: Sistemul este operat anual de peste 18.000 de utilizatori inregistrati si a procesat datele a peste 7 milioane de candidati (elevi si cadre) din 2001 pana in 2017.





Siveco a agreat sa acorde statului drepturi extinse de acces si utilizare a codului sursa pentru aplicatiile comerciale licentiate



In privinta drepturilor de exclusivitate, conducerea Siveco a declarat urmatoarele pentru HotNews.ro:



"Intelegand importanta strategica a educatiei pentru Romania, in toate proiectele desfasurate pentru domeniul educational, SIVECO Romania se manifesta ca o companie responsabila din punct de vedere social.



In acest sens mentionam ca in ultimii 4 ani, doar o treime din serviciile prestate de SIVECO, catre MEN, au fost platite. Mai mult, luand in considerare necesitatea MEN de a asigura continuitatea exploatarii sistemelor informatice aferente proceselor critice din educatia preuniversitara, SIVECO a agreat sa faca un gest comercial fara precedent din partea unei companii private. Practic, pe parcursul Acordului, SIVECO va transfera know-how si va acorda drepturi extinse de acces si utilizare a codului sursa pentru aplicatiile comerciale licentiate catre MEN.



Beneficiarii acestui demers voluntar, initiat inca din 2016 de SIVECO, sunt sutele de mii de elevi (si parinti) si a zecilor de mii de cadre didactice implicate in procesele critice derulate anual de MEN."



Ce inseamna mai exact acordarea acestor drepturi extinse de acces si utilizare a codului sursa? Florin Ilia, directorul general si actionar al Siveco Romania, a precizat ca in urma acestui transfer, la capatul celor 4 ani, Ministerul Educatiei ar putea angaja alte firme pentru mentenanta acestor sisteme.



Siveco Romania furnizeaza solutii si servicii informatice pentru 1700 de clienti de pe 4 continente, inclusiv catre organisme ale Comisiei Europene.