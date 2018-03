Arbitrul telecom a aplicat anul trecut 98 de amenzi in valoare de peste 1,05 milioane de lei/Ce operatori au primit cele mai mari amenzi

Piata comunicatiilor electronice

Piata echipamentelor radio

Piata serviciilor postale

Controlul si monitorizarea pietei in 2018

"Pentru a asigura buna functionare a sectorului si respectarea legii de catre furnizorii de comunicatii electronice si de servicii postale din Romania, de la inceputul anului 2017 si pana in prezent, ANCOM a efectuat aproape 4.700 de controale, in urma carora a transmis 225 notificari si a aplicat 721 de avertismente si 98 de amenzi, in valoare totala de 1.052.000 de lei", a declarat marti Sorin Grindeanu, presedintele ANCOM (autoritatea de reglementare in comunicatii).Pe piata de comunicatii electronice, ANCOM a efectuat 2.643 actiuni de control in anul 2017, in urma carora a transmis contravenientilor 221 de notificari si a aplicat 588 de avertismente si- 25, in valoare totala de 154.000 de lei au fost aplicate furnizorilor de retele de tip CATV pentru nerespectarea conditiilor prevazute in Autorizatia Generala.De asemenea, 9 amenzi in valoare totala de 60.500 de lei au fost aplicate operatorilor care detin licente de utilizare a frecventelor radio. Neregulile cel mai des intalnite in cadrul acestor controale au constat in nerespectarea prevederilor din documentele de autorizare (licente de utilizare a frecventelor si autorizatii de asignare a frecventelor), precum si cele referitoare la operarea statiilor de radiocomunicatii.Restul de 39 de amenzi in cuantum de 535.000 de lei au fost aplicate de ANCOM furnizorilor de servicii de televiziune si radiodifuziune sonora (RTV), furnizorilor de servicii de telefonie, respectiv furnizorilor de servicii de transmisiuni de date si acces la internet. Principalele nereguli gasite aici au fost nerespectarea datelor tehnice, parametrilor ori conditiilor cuprinse in autorizatiile tehnice (RTV), portabilitatea numerelor (telefonie) sau despagubirile aplicabile si procedura de aplicare a acestora in cazul nerespectarii nivelurilor de calitate (ISP)., societatii., pentru nerespectarea prevederilor legale cu privire la portabilitatea numerelor.Pe piata echipamentelor radio, ANCOM a efectuat 895 de controale, in urma carora au fost aplicate 79 de avertismente si 11 amenzi in valoare totala de 102.500 de lei. Cea mai mare amenda a fost in valoare de 15.000 lei si a fost aplicata in 4 cazuri, in toate fiind vorba despre utilizarea echipamentelor radio destinate sa produca interferente prejudiciabile.ANCOM a efectuat in anul 2017 un numar de 912 de actiuni de control, fiind aplicate 21 de avertismente si 8 amenzi, in cuantum de 55.000 de lei, fiind frecvent constatata nerespectarea obligatiilor impuse prin regimul de autorizare generala. Dintre actiunile de control pe piata serviciilor postale, 459 au vizat Compania Nationala Posta Romana (CNPR) in calitatea sa de furnizor de serviciu universal, in urma acestor controale fiind aplicate 4 avertismente, precum si doua amenzi in cuantum total de 25.000 de lei pentru nepredarea catre destinatar sau persoana autorizata a trimiterilor postale cu confirmare de primire (una dintre amenzi), precum si pentru nerespectarea conditiilor minime de calitate pentru trimiterile de corespondenta interna (cea de-a doua amenda).in luna noiembrie 2017, pentru nerespectarea conditiilor minime de calitate pentru trimiterile de corespondenta interna.In cazul celorlalti furnizori de servicii postale, principalele nereguli au fost neinscriptionarea trimiterilor postale cu data depunerii acestora in reteaua postala, modificarea tarifelor incasate intre momentul acceptarii si livrarii trimiterilor., ANCOM a efectuat 237 de controale pe piata comunicatiilor electronice, a serviciilor postale si a echipamentelor radio, in urma carora a transmis 4 notificari si a aplicat 35 de avertismente siPe piata de comunicatii electronice, ANCOM a efectuat 195 de actiuni de control de la inceputul anului si pana acum, fiind aplicate 4 notificari, 32 de avertismente si 5 amenzi in cuantum total de 140.000 de lei.in luna martie pentru nerespectarea obligatiilor de acoperire specificate in licentele de utilizare a frecventelor radio in sistem digital terestru.Pe piata serviciilor postale au fost efectuate 20 de controale, in urma carora au fost aplicate 2 avertismente si o amenda in valoare de 5.000 de lei pentru modificarea tarifului dupa acceptarea trimiterilor postale in anumite conditii.Pe piata echipamentelor radio, ANCOM a efectuat 22 de controale fiind aplicat un avertisment pentru nerespectarea compatibilitatii electromagnetice a unui proiector LED cu senzor.