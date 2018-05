Vodafone nu cumpără și operațiunile TV prin satelit ale UPC: Compania de cablu TV a pierdut 9.400 de clienți la televiziunea prin satelit în primele trei luni din 2018

Rezultatele UPC în primul trimestru 2018 Foto: UPC Romania

Mihnea Radulescu, noul CEO al UPC Romania Foto: UPC Romania

UPC România a anunțat miercuri rezultatele financiare pe primele trei luni ale acestui an. Astfel, la 31 martie 2018, numărul abonamentelor a ajuns la un total de 2.426.700 pe toate segmentele de televiziune, internet şi telefonie, în creștere cu aproape 6% (135.600 de noi abonamente) față de același trimestru din 2017.La sfârşitul primului trimestru din acest an, UPC a ajuns la un numãr total de 1.338.000 de clienţi, în creștere cu 47.000 de abonați față de același trimestru din 2017, dar în scădere cu 7.600 de abonați față de sfârșitul anului trecut.Operatorul de comunicații prin cablu a înregistrat în primul trimestru din acest an venituri de 190,7 milioane lei, în creștere cu aproape 7% față de venituri de 178,4 milioane lei înregistrate în trimestrul similar al anului trecut.„Am început anul 2018 cu rezultate bune, obţinute prin eforturile întregii echipe UPC. Pentru acest an, rămânem consecvenţi strategiei noastre de a oferi clienţilor UPC acces la cel mai bun divertisment şi cea mai bună conectivitate, oriunde şi oricând.", a declarat Mihnea Rădulescu, CEO UPC România.UPC avea 1.291.600 abonati la serviciile de televiziune în primele trei luni din acest an, cu 8.200 mai puțini abonați decât la sfârșitul anului trecut, din cauza pierderilor de clienți pe segmentele de televiziune prin satelit (DTH - Focus Sat) și cablu TV analogic, care nu au putut fi compensate de creșterile înregistrate pe cablu TV digital.Pe internet și telefonie fixa, UPC a câștigat clienți atât raportat la sfârșitul anului trecut cât și la primul trimestru din 2017.Astfel, pe segmentul de internet, UPC a ajuns la 587.300 de clienți, o creştere anuală de 8% (43.300 de noi abonamente).Segmentul de voce a înregistrat o creştere anualã de peste 12%, în trimestrul I 2018, compania având o bază de 547.800 clienţi cu servicii de telefonie (59.500 de clienţi noi).