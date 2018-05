Sorin Grindeanu: Arbitrul telecom deține o sumă considerabilă de bani și nu vreau ca prin acești bani să se facă centura la Brăila, ci să se întoarcă la industrie /Sper ca în toamnă să avem o strategie națională pentru tehnologia 5G

Grindeanu: Sper ca o strategie națională pentru tehnologia 5G să fie adoptată de Guvern până în toamna acestui an

Sorin Grindeanu nu a precizat despre ce sumă este vorba, dar într-un interviu pentru ZF din luna februarie a acestui an, fostul premier declara că ANCOM, instituţia care face regulile pe pieţele de servicii de comunicaţii şi servicii poştale, a acumulat în ultimii ani în conturile de la bănci o sumă de 200 de milioane de euro, pe care instituţia are în plan să îi investească în proiecte care să determine o „impulsionare” a pieţei de comunicaţii, proiecte ce urmează să fie selectate după discuţii cu guvernul şi cu Comisia de IT din Parlament.Sorin Grindeanu a mai anunțat că împreună cu Ministerul lucrează acum la o strategie națională pentru implementarea 5G în România."Îmi doresc împreună cu Ministerul Comunicațiilor să avem o strategie națională pentru implementarea tehnologiei 5G", a declarat marți Sorin Grindeanu, președintele Arbitrului telecom (ANCOM).Acesta a spus că există deja un Memorandum inițiat de Ministerul Comunicațiilor prin care s-a instituit un grup interministerial, care conține și reprezentanți din industrie, pentru realizarea acestei strategii."Sigur ca ANCOM are o strategie proprie privind tehnologia 5G, care privește treburile de care se ocupă această autoritate. Cred ca de data aceasta, și sunt convins și s-au făcut pași, este nevoie de o strategie națională. Nu inventăm apa calda. Alte state au deja aceasta strategie națională și sper ca undeva în toamna acestui an, printr-o Hotarâre de Guvern, să fie adoptat[ această strategie națională pentru 5G. ", a spus Grindeanu.Acesta a precizat că de circa 3 săptămâni este trimis spre avizare interministerială un Memorandum inițiat de Ministerul Comunicațiilor.Prezent la eveniment, Petru Cojocaru, ministrul Comunicațiilor a că 'săptămâna aceasta sau cel mai târziu săptamâna viitoare cred ca vom putea să demarăm activitatea în acest grup de lucru unde sunt prinși o mare parte din cei care operează sau au legatură cu domeniul și cu siguranță dacă am omis pe cineva, așteptăm și invităm și alte instituții sau asociații.', a spus ministrul, fără a da alte detalii.