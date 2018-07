Aplicarea Regulamentului UE privind protecția datelor: BCR, ING și Alpha Bank sunt primele bănci care au notificat incidente de încălcare a securității datelor cu caracter personal

Cum este definită încălcarea securității datelor cu caracter personal în Regulamentul UE privind protecția datelor

"încălcarea securităţii datelor cu caracter personal" înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;".

BCR, ING și Alpha Bank au notificat Autoritatea pentru Protecția Datelor privind incidente de încălcare a securității datelor cu caracter personal

BCR: Frecvența atacurilor informatice a crescut în ultimul an în sistemul bancar / Până acum, nu am identificat un furt de date ale clienților noștri și nici pierderi financiare ale băncii

"În ultimul an frecvența atacurilor informatice sau a încercărilor de fraudă prin intermediul emailurilor infectate a crescut însă în sistemul bancar. Incidenta va rămâne, probabil, ridicată. BCR a fost ținta unor atacuri informatice și, probabil, va mai fi, frecvența acestora fiind în creștere, în special de-a lungul ultimului an.

Dispunem de sisteme care ne ajută să detectăm și să blocăm aceste atacuri și depunem eforturi consistente pentru pregătirea angajaților noștri, precum și pentru educarea clienților. De fiecare dată, am urmat cu strictețe toți pasii necesari, legali și obligatorii, notificând în timp util autoritățile statului. În lumina noilor reglementări GDPR, ne conformăm cerinței legale de a notifica și Autoritatea pentru Protecția Datelor (TBD) ori de câte ori acest lucru se impune.

Până acum, nu am identificat un furt de date ale clienților noștri și nici pierderi financiare ale băncii.", au precizat pentru HotNews.ro oficialii BCR.



"În ING Bank toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt realizate în stricta conformare cu cerințele legale precum și cu cele mai înalte standarde de securitate aplicabile în domeniu. Respectăm atât prevederile legale referitoare la protecția datelor cu caracter personal, cât și drepturile și libertățile clienților noștri.

În vederea atingerii acestor scopuri, banca păstrează permanent deschisă comunicarea cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și respectă recomandările și îndrumările acesteia.

Obiectivul nostru principal este să garantăm securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal ale clienților noștri, în consecință nu comentăm pe marginea oricărei informații legate de clienți sau datele acestora.", au declarat pentru HotNews.ro oficialii ING Bank.

Acest aspect este definit la articolul 4 alineatul 12, astfel:

Potrivit art. 33 alin. (1) din Regulamentul General privind Protecţia Datelor, „În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, operatorul notifică acest lucru autorității de supraveghere competente în temeiul articolului 55, fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului în care este puțin probabil să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. În cazul în care notificarea nu are loc în termen de 72 de ore, aceasta este însoțită de o explicație motivată pentru întârziere.

Art. 58 din Regulamentul General privind Protecţia Datelor stabileşte competenţele coercitive ale Autorităţii de supraveghere, iar la art. 83 sunt precizate sancţiunile ce pot fi aplicate potrivit competenţelor legale"