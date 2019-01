Florina Tănase a preluat funcția de director juridic al Telekom România, după ce anterior a coordonat direcțiile juridice ale Vodafone și UPC

Din noua funcție, Florina Tănase va raporta direct către directorul general al Telekom Romania. Aceasta are o experienţă de 14 ani în poziţii de management executiv în domeniile juridic şi reglementare, în industrii puternic reglementate, precum telecom şi farma.Florina Tănase este licenţiată a Universităţii Bucureşti, Facultatea de Drept, deţine un Master în dreptul Uniunii Europene, precum şi un Master în Cultura Concurenţei în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. De asemenea, a urmat un stagiu de pregătire la London Business School și are un EMBA organizat de Tiffin University și Universitatea din București. Deține diplome internaţionale de practică în fuziuni și achiziții și în Business Organisations, obținute de la International Bar Association and College of Law of England and Wales.