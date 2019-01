Condițiile de acordare a spectrului radio pentru 5G, în consultare publică, într-un moment în care industria este bulversată de Ordonanța lăcomiei

„Aşa cum am anunţat, ne propunem să alocăm spectrul disponibil în benzile de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz printr-o licitaţie organizată în acest an. Deşi neutre din punct de vedere tehnologic, aceste benzi sunt cele mai potrivite pentru dezvoltarea reţelelor 5G, care reprezintă motorul transformării digitale a economiei pe care ne-o dorim pentru România”, a declarat Sorin Grindeanu, președintele ANCOM.

Modalitatea de alocare a spectrului

Conform calendarului ANCOM, licitaţia se va desfăşura în partea a doua a anului, iar licenţele vor fi acordate câştigătorilor până la data de 15 decembrie 2019.

Calendarul acțiunilor pentru alocarea spectrului

Orange, Vodafone și Telekom au avertizat marți Guvernul că "măsurile OUG 114/2018 încalcă legislația UE" și "vor face imposibilă implementarea noilor tehnologii"

" Prin măsurile referitoare la taxele de licență, statul român ar trebui să încaseze în urma licitației ce va fi organizată în 2019 un minim de 3.1 miliarde de euro, o sumă care, evident nu poate fi suportată de cei 4 operatori mobili prezenți pe piața din România , avand in vedere si angajamentele de plata ale operatorilor în baza licențelor existente privind tarifele anuale de utilizare a spectrului.

De altfel această sumă de pornire este mai mare – ca procent din venituri – decât orice altă sumă de pornire stabilită în statele membre UE care au organizat licitații în ultimii 10 ani, deși România se numără printre statele cu cele cele mai mici prețuri pentru serviciile telecom la nivelul UE.

Reamintim faptul că în urma licitației din 2012 (n.a când s-a licitat spectrul radio pentru 4G), care a fost considerată un succes, pentru o cantitate asemănătoare de spectru suma totală a taxelor minime de licență a fost de 726,8 milioane de euro deci de peste 4 ori mai mică decât cea stabilită prin OUG 114/2018 pentru licitația din 2019.", se arată în adresa AOMR, obținută de HotNews.ro.

Nu doar industria, ci și ANCOM a avertizat Ministerul de Finanțe privind neregulile Ordonanței care suprataxează mediul de afaceri

Autoritatea de reglementare în comunicații (ANCOM) a scos joi în consultare publică documentul de poziție privind acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil în benzile de frecvențe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400-3800 MHz, care stabileşte obiectivele, principiile, condiţiile şi procedura pentru acordarea spectrului radio în benzile vizate, în vederea furnizării de reţele publice şi servicii de comunicaţii electronice de bandă largă, inclusiv implementării 5G în România.În acest an, ANCOM va pune la dispoziţia operatorilor interesaţi spectrul disponibil în benzile 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz. În banda de 700 MHz este disponibilă o cantitate de 2 x 30 MHz (FDD) şi 1 x 15 MHz (SDL), în banda de 800 MHz - 2 x 5 MHz (FDD), în banda de 1500 MHz - 1 x 40 MHz (SDL) şi în banda de 2600 MHz - 2 x 40 MHz (FDD).Toată această cantitate de spectruDrepturile de utilizare a spectrului de frecvențe din benzile de 700 MHz și 1500 MHz, în care nu există nicio alocare până în prezent, vor avea o perioadă de valabilitate deLicenţele pentru spectrul ce va fi licitat în benzile de 800 MHz și 2600 MHz vor fi acordate pentru o perioadă de valabilitate deÎn banda de 800 MHz operatoriidețin deja drepturi de utilizare (licențe), a căror valabilitate ANCOM intenţionează să o prelungească până la data de 31 decembrie 2029, pentru a alinia data de expirare a acestor drepturi cu a celor care vor fi acordate ca urmare a licitaţiei din acest an. Similiar vor fi prelungite valabilitățile licenţelor operatorilorpe care aceştia le deţin deja în banda de 2600 MHz.În ceea ce priveşte banda 3400-3800 MHz, se vor putea aloca maxim 90 MHz (în regim de funcţionare TDD) pe un termen mai scurt, de 6 ani (în perioada 01.01.2020 – 31.12.2025) şi 400 MHz (tot în regim TDD) pe un termen mai lung, de 10 ani (în perioada 01.01.2026 – 31.12.2035). Scopul acordării drepturilor de utilizare pe un termen mai scurt îl reprezintă alinierea datei de expirare a acestor drepturi cu a celor care au fost deja acordate în această bandă de frecvenţe în cadrul licitaţiei din anul 2015.Pentru alocarea spectrului, ANCOM propune aplicarea unei proceduri de selecție competitive similare celei organizate în anul 2012. Această procedură presupune ca fiecare operator interesat să depună o ofertă iniţială prin care va indica numărul de blocuri pe care doreşte să le achiziţioneze în fiecare dintre benzile disponibile. Ofertele iniţiale vor arăta dacă există o cerere mai mare decât cantitatea de spectru disponibil în anumite benzi, dacă cererea este egală cu numărul blocurilor de frecvenţe disponibile în cadrul fiecărei benzi (categorii de spectru) sau dacă cererea depășește cantitatea de spectru disponibil.Procedura de selecție va fi reglementată prin decizie a ANCOM și va fi detaliată în caietul de sarcini, documente care vor fi supuse consultării publice.Înainte de organizarea propriu-zisă a licitaţiei, ANCOM va reorganiza banda 3400-3600 MHz şi va finaliza acordurile de coordonare internaţională a utilizării frecvenţelor cu ţările vecine. De asemenea, Autoritatea va desfăşura o campanie de monitorizare a spectrului care face obiectul licitației.În urma consultării cu industria asupra documentaţiei, ANCOM va desfăşura licitaţia de spectru şi va acorda licențele câştigătorilor până la sfârşitul acestui an, urmând ca operatorii să poată folosi spectrul câştigat în benzile de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz (alocat pe termen scurt) de la data de 1 ianuarie 2020, respectiv începând cu anul 2026 pentru spectrul din banda 3400-3800 MHz alocat pe termen lung.Persoanele interesate sunt invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri, operatorii avertizează că impactul financiar total va fi de, sumă ce depășește veniturile anuale ale industriei și reprezintă 60% din investițiile totale ale operatorilor mobili în ultimii 10 ani. Conform măsurilor privind taxele de licență, statul ar trebui să încaseze minim 3,1 miliarde euro în urma licitației 5G ce va fi organizată în 2019, "o sumă care, evident, nu poate fi suportată de cei 4 operatori mobili prezenți în piață."Amintim că și ANCOM a avertizat în data de 20 decembrie Ministerul de Finanțe, că aplicarea unui tarif de monitorizare la un nivel fix de 3% pe cifra de afaceri în telecom încalcă legislația UE, conform unui document obținut de HotNews.ro. În ciuda observațiilor ANCOM, care a propus ca acest tarif "să se determine anual, fără a depăși 3%", în Ordonanța de Urgență privind "taxa pe lăcomie", publicată în 29 decembrie în Monitorul Oficial, Guvernul a păstrat acest tarif fix la 3%, dar a exceptat de la plata acestuia serviciile poștale și de curierat, sector în care statul, prin Poșta Română, este cel mai mare jucător din piață.