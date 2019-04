Scandalul pliantelor PSD livrate de Poștă: Cum explică operatorul poștal de ce nu ar fi încălcat Regulamentul UE privind protecția datelor

Contract Posta_PSD2 Foto: Hotnews

HotNews.ro: Încalcă Poşta regulile GDPR în acest caz? Motivaţi răspunsul.

HotNews.ro: Care sunt mai exact criteriile de segmentare în baza cărora trimiteţi aceste pliante? Către cine şi de unde vă luaţi datele?

HotNews.ro: PSD ştie numărul de pensionari către care se vor livra aceste pliante?

HotNews.ro: Ce informaţii despre pensionari aţi pus la dispoziţia PSD din acest contract?

În acest caz, beneficiarul nu a primit niciun fel de bază de date din partea companiei. Poşta Română nu a furnizat şi nu va furniza nicio informaţie care să încalce prevederile legale.

o anexă privind principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, din care rezultă că Poşta Română a respectat principiile GDPR.

Detaliile contractului dintre Poșta și PSD



Una dintre obligațiile Poștei, prin acest contract, este următoarea: "să pună la dispoziția Beneficiarului (n.a PSD în acest caz) informații privind baza de date conținând înregistrări privind segmentul de destinatari selectat (n.a pensionarii), în măsura în care aceasta poate fi furnizată".





În contract se precizează că beneficiarul, respectiv PSD, este obligat să-și asume întreaga răspundere pentru conținutul de text și imagine a trimiterii, în cazul în care acestea încalcă legislația țării sau normele specifice în domeniu. Beneficiarul este singurul responsabil de conținutul trimiterilor.





Orban: Poșta Română se angajează să dea PSD datele personale ale cetățenilor

Ludovic Orban

„Nu e semnat protocol, dar am aici adresa semnată de dl Brătianu, agentul electoral al PSD, adresa către președinții filialelor Poștei pentru beneficiile salariale care pot fi obținute. Îi transformă pe poștași în informatori PSD. E decizie luată în Comitetul Executiv și această adresă nu e o ficțiune. E scris negru pe alb. SLPR va participa la întâlnirile și dezbaterile PSD la europarlamentare. În primul rând, Poșta Română este transformată în instrument de propagandă al PSD. Doi. Poșta se angajează să pună la dispoziție date personale ale cetățenilor”, a completat președintele liberal.

că Poșta Română livrează pliantele PSD de promovare la alegerile europarlamentare din acest an ", potrivit contractului dintre cele două parți, obținut de HotNews.ro. Mai mult, Poșta s-a obligat să pună la dispoziția PSD ""."Compania Naţională Poşta Română înţelege şi respectă toate prevederile GDPR. În acest sens, toate contractele comerciale au anexe tehnice care conţin prevederi GDPR în vederea ocrotirii intereselor persoanei vizate.""Nu este necesară prelucrarea de date, acestea fiind trimiteri neadresate distribuite gospodăriilor dintr-un anumit areal. Deşi s-a vehiculat că aceste pliante au ajuns la pensionari înmânate împreună cu talonul de pensie, aceasta este o dezinformare voită a opiniei publice şi în neconcordanţă cu realitatea. Pliantele au fost distribuite în cutii poştale."Numărul de pliante ce face obiectul acestui contract este semnificativ inferior numărului de pensionari existenţi."Contractul la care vă referiţi menţionează la art. 5, alin. b, că una dintre obligaţiile prestatorului este să pună la dispoziţia beneficiarului informaţii privind baza de date conţinând înregistrări privind segmentul de destinatari selectat, darMai mult, contractul care a ajuns în media, deşi nu este unul de achiziţie publică şi are clauză de confidenţialitate, areÎntrucât conţine clauze de confidenţialitate, pentru obţinerea unei copii a acestei anexe vă rugăm să vă adresaţi partenerului nostru contractual. În susţinerea acestei afirmaţii, vă rugăm să consultaţi art 16. „Caracterul confidenţial al contractului”, din documentul pe care îl deţineţi.Precizăm că,în portofoliul companiei, Poşta Română a încheiat(IFN-uri – credite pentru angajaţi şi pensionari, turism şi bilete de avion, telecomunicaţii, produse suplimente alimentare, servicii şi instalaţii gospodării, HORECA, cabinete stomatologice, edituri etc.), atât la nivel central, cât şi la nivel de filiale judeţene. Printre acestea s-au numărat:Contractul dintre Poșta Română și PSD a fost semnat și a intrat în vigoare în data de 27 martie 2019, fiind valabil până la data de 19 aprilie 2019. Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor constând în primirea, prelucrarea și livrarea trimiterilor neadresate Postmesager PLUS. Acest serviciu constă în distribuirea pe teritoriul Romaniei de trimiteri neadresate destinate anumitor segmente de clienti despre care se pot solicita infomatii (., identice, cu greutatea maxima de 50 g inclusiv, de tipul: ziare, cataloage, pliante, brosuri sau alte materiale publicitare. (vezi AICI descrierea acestui serviciu al Postei Române)era prevăzută "livrarea în fiecare gospodărie în care este prezent un pensionar (asigurări sociale, IOVR, invaliditate, SRI, MapN, MAI, agricultor, de urmaș), inclusiv pensionarilor care au optat pentru plata pensiilor prin bancă, în cont curent sau cont de card"., protocolul încheiat între Sindicatului Liber din Poșta Română și PSD care prevede ca Poșta Română să furnizeze date personale ale cetățenilor și să participe la întâlnirile și dezbaterile PSD la europarlamentare, potrivit Mediafax.Precizările vin după ce Poșta Română a transmis, luni, referitor la acuzațiile aduse de Ludovic Orban care a anunțat că PNL va da în judecată PSD pentru că a încheiat un protocol cu Poșta, că a transmis în perioada de precampanie oferte către toate formațiunile, PSD fiind singurul partid care a cerut acest serviciu.Anterior Orban anunțase că partidul pe care îl conduce va da în judecată PSD pentru că a încheiat un protocol cu Poșta Română, astfel încât pensionarii să primească, odată cu pensia, și un material electoral din partea social-democraților cu mesaje împotriva liberalilor.