VIDEO Asociația europeană a numărului 112: Autoritățile române care gestionează 112 au fost reticente ani de zile în folosirea unei tehnologii de localizare gratuită

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), care gestionează sistemul 112, a transmis vineri seara, noi precizări în care susține că a procedat corect și că "a avut și are o preocupare constantă pentru modernizarea infrastructurii acestuia, cât și pentru îmbunătățirea localizării apelurilor provenite din rețelele mobile."În acest sens, STS dă ca exemplu licitația lansată anul trecut pentru modernizarea 112, controversatul contract de peste 184,7 milioane lei care a ajuns pe rolul Curții de Apel București, și aplicația gratuită pe care a dezvoltat-o pentru telefoane inteligente, care are o acurateșe de ordinul metrilor și zecilor de metri, care de la lansare (februarie 2019) și până acum are 32.186 de descărcări.