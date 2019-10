Povestea sistemului de supraveghere video din Sectorul 5 din București: Cum s-a renunțat momentan la recunoașterea facială a persoanelor

Povestea acestui sistem 'Big Brother': Cum s-a renunțat pentru moment la tehnologia de recunoaștere facială

"Principala problemă o reprezenta verificarea instantanee a imaginilor surprinse de camerele video instalate pe domeniul public. Acestea identificau toate persoanele, indiferent dacă erau suspecte sau nu, într-o bază de date. Indiferent dacă regăsirea lor este cu succes această prelucrare este o prelucrare de date personale biometrice ("sensibile" în termeni legali). În mediul guvernamental acest proiect a născut atunci unele controverse legate de abilitatea legală a Poliției locale de a gestiona un astfel de sistem", a precizat pentru HotNews.ro o sursă care a dorit să-și păstreze anonimatul.





Ce s-a întâmplat până la urmă? Dispune sau nu acest sistem care se implementează acum în Sectorul 5 de componenta de recunoaștere facială?

Sergiu Anton, director general CSR Foto: Hotnews

"Sigur vă pot spune că s-a realizat/livrat/instalat cca 64% din proiect. Referitor la face-recognition, această componentă a fost prevăzută în caietul de sarcini, dar a făcut obiectul unei cereri de clarificare către Autoritatea Contractantă care a răspuns că această funcțiune nu se va implementa date fiind prevederile legii. Acest aspect (respectiv răspunsul Autorității Contractante) a fost adus la cunoștința pieței de specialitate interesată de proiect în termenul legal. Sistemul ofertat permite activarea de licențe pentru face-recognition, doar că legea nu permite fără protocolarea accesului (conform GDPR) între cele două Poliții.", a declarat pentru HotNews.ro Sergiu Anton, directoru general al CSR.

"Acest sistem de supraveghere video stradală nu are funcția de recunoaștere facială. Implementarea sistemului se va finaliza în luna martie 2021, în prezent fiind amplasate 125 de camere de supraveghere, cu dispecerat funcțional din luna august 2019", a declarat Zeciu Maria Magdalena, responsabil cu aplicarea legii 544/2001 în cadrul Primăriei Sectorului 5.

Pentru detalii citește: Mai multe ONG-uri cer ca Poliția să renunțe la actuala achiziție a unui sistem IT de recunoaștere facială

că a pus în funcțiune cel mai performant sistem de monitorizare video la nivelul administrației publice locale, funcțional din luna august a acestui an.Sistemul constă în instalarea în următorii ani a 377 de camere video pe toată raza sectorului, cu rol în a proteja populația împotriva faptelor antisociale, de a preveni și combate actele de violență în spațiile publice, de a preveni și combate acțiunile împotriva protecției mediului, cu monitorizarea stării de curățenie a domeniului public., conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția datelor, susține Primăria.Puțini își amintesc însă că povestea acestui sistem a început acum 2 ani, în iarna lui 2017, tot în mandatul primarului Daniel Florea.Totul a început acum în luna decembrie 2017, când Primaria Sectorului 5, condusă de Daniel Florea, a lansat o licitație deschisă pentru crearea unui sistem de supraveghere video cu recunoaștere facială, în scopul creșterii siguranței sociale și prevenirii criminalității. Este același sistem care se implementează în prezent, cu mențiunea că s-a renunțat la componenta de recunoaștere facială. De ce?Într-adevăr, datele din Sistemul Electronic de Achiziții Publice arată că au existat întrebări legate de această componentă, iar Primăria a decis să renunțe la implementarea acestei componente de recunoaștere facială.deși caietul de sarcini inițial (vezi aici) înainte de a fi avizat de către Comitetul tehnico economic (CTE) - vezi aici , care vezi aici istoricul licitației de la Sectorul 5 - a fostcătreValoarea totală a contractului atribuit a fost de, cel care l-a invitat pe Liviu Dragnea in ianuarie 2017 la ceremonia de investire a presedintelui Donald Trump,care viza Programul C4I al Fortelor militare terestre ale României.este, începând din 2016,. Ulterior, Anton a lucrat în mediul privat ca director general alîn perioada 2011-2014 și ca CEO al- în perioada 2014-2016.pentru a afla dacă firma pe care o conduce, și care a câștigat contractul cu Primăria Sectorului 5, implementează sau nu tehnologia de recunoaștere facială în noul sistem dezvoltat în prezent, Sergiu Anton a spus că s-ar fi renunțat la implementarea acestei funcții, dar că sistemul ofertat permite activarea de licențe pentru face-recognition.Amintim faptul că în prezent Poliția Română a demarat o licitație pentru implementarea unui sistem IT de recunoaștere facială. Specialiști în domeniul protecției datelor personale și reprezentanți ai societății civile, membri ai patru ONG-uri, cer ca Poliția să anuleze această procedură pe motiv că așa cum este conceput caietul de sarcini ar putea expune persoanele vizate unui risc iminent de încălcare a dreptului la viață privată.Într-o scrisoare deschisă către autorități, semnatarii spun că, potrivit legii, Poliția ar fi trebuit să facă anterior o analiză a riscurilor cu privire la prelucrarea datelor și să includă garanţii adecvate pentru respectarea drepturilor personale.De cealaltă parte, Poliția Română a precizat pentru HotNews.ro că sistemul IT de recunoaștere facială "nu va realiza o monitorizare în timp real (live) a spațiilor private și/sau publice și nu va capta/stoca înregistrări video întrucât nu are capabilități tehnice în acest sens, ci va fi utilizat pentru identificarea persoanelor exclusiv în cadrul investigării punctuale a unei fapte penale."