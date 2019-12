​GRAFICE Ce operatori au cei mai mulți abonați și cele mai mari venituri din internet, telefonie și TV în România - date oficiale în premieră

Cote de piață în telefonia mobilă: Orange (39%), Vodafone (30%) și Telekom (18%)

Cote de piață în telefonia fixă: Telekom (41%), RCS&RDS (35%), UPC (20%)

Cote de piață TV: RCS&RDS (51%), Telekom (18%), UPC (12%)

Cote de piață pe internet: RCS&RDS are 52% din piața de internet fix, în timp ce pe mobil lider este Orange cu 39%

Veniturile totale din comunicaţii electronice au rămas constante în prima jumătatea a acestui an: 8,1 miliarde de lei



„Piaţa din România se menţine la 8,1 miliarde de lei venituri în primul semestru al anului, fiind înregistrate creșteri pe seama serviciilor de internet şi retransmisii programe televiziune, în detrimentul telefoniei, care continuă însă să aibă cea mai mare contribuție la realizarea veniturilor. Premiera în telefonia mobilă este că, pe segmentul persoanelor fizice, numărul cartelelor cu abonament l-a depășit pe cel al cartelelor preplătite”, a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele ANCOM.

În prima jumătate a acestui an, erau 22,3 milioane de utilizatori activi de telefonie mobilă (-1,6%), dintre care 9,7 milioane erau persoane fizice pe bază de abonament, 3 milioane erau persoane juridice pe bază de abonament și 9,5 milioane (-4,5%) utilizatori pe bază de cartele preplătite active, potrivit datelor ANCOM.În total, în prima jumătate a anului 2019, s-a vorbit la telefonul mobil 33,6 miliarde minute (+0,1% față de semestrul anterior), un utilizator vorbind, în medie, 4 ore şi 9 minute pe lună. Durata medie a unui apel a fost de 2 minute și 45 de secunde. Menținerea nivelurilor traficului de telefonie mobilă este realizată pe seama apelurilor naționale către alte rețele mobile.În funcție de numărul de cartele SIM active la sfârșitul lunii iunie a acestui an,(n.a e vorba de fostele Romtelecom și Cosmote), ceilalţi furnizori (n.a printre care și DIGI/RCS&RDS) însumând 14%.Utilizatorii din România aflați în roaming în străinătate continuă să genereze ritmuri susținute de creștere a traficului de roaming internațional: traficul de telefonie în roaming a crescut cu 6% până la 2,6 miliarde minute apeluri efectuate și primite, iar traficul de date în roaming a crescut cu 71%, ajungând la 10.232 TB în prima jumătate a anului 2019.Cererea pentru serviciile de telefonie fixă continuă să scadă, prin efectul cumulat al reducerii numărului de linii de acces cu 4,1% (până la 3,51 milioane) și al traficului de telefonie (-7,5%, până la 1 miliard minute), de 33 ori mai puțin decât traficul de telefonie mobilă. În acest context, traficul mediu lunar de telefonie fixă a ajuns la numai 9 minute pe locuitor, în scădere cu 7% faţă de primele șase luni ale anului anterior.Operatorii care aveau cei mai mulți abonați la serviciile de telefonie fixă în prima jumătate a acestui an au fost:Numărul de abonaţi la servicii de retransmisii TV furnizate contra-cost înregistrează o ușoară scădere, de -0,1%, în prima jumătate a acestui an, ajungând la valoarea de 7,63 milioane. În funcție de suportul utilizat, 5,36 milioane de utilizatori erau abonați la rețelele prin cablu, 2,13 milioane primeau serviciile de retransmisii TV prin satelit, iar 0,13 milioane la IPTV.În mediul urban, rata de penetrare era de 105,8% la 100 gospodării, în timp ce în rural era de 96,9% la 100 gospodării.În funcţie de numărul de abonaţi la 30 iunie 2019, cea mai mare cotă de piață era deținută de RCS&RDS (51%), acesta fiind urmat de Grupul Telekom (18%) și UPC (12%), ceilalți furnizori însumând 19%.În prima jumătate a acestui an pe piața de internet fix erau 5,1 milioane de conexiuni, în creștere cu 0,9% față de sfârșitul anului 2018, în timp ce pe piața de internet mobil erau 19,6 milioane de conexiuni (2G, 3G și 4G), în scădere cu 1,4% față de finalul anului trecut.În privința rețelelor telecom care au cei mai mulți abonați, în timp ceVeniturile generate de furnizarea serviciilor de comunicații electronice au fost de 8,07 miliarde de lei în primul semestru al acestui an. Veniturile din furnizarea serviciilor de internet fix și mobil au crescut în primele șase luni ale anului 2019 cu peste 4% și au ajuns să reprezinte 31% din total. Cu toate că înregistrează ușoare scăderi, veniturile din furnizarea serviciilor de telefonie mobilă continuă să dețină cea mai mare pondere în venituri, de 39%, în timp ce veniturile din telefonia fixă reprezintă 9%. Veniturile din retransmisii TV sunt în creștere cu peste 5%, ajungând să contribuie cu 14% la valoarea pieței.Astfel, venitul mediu lunar obținut din furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice a fost de 69,3 lei per locuitor.În funcție de veniturile obținute din furnizarea de rețele și servicii de comunicații electronice în prima jumătate a acestui an,, ceilalți furnizori cumulând 29% din piață.