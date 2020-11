Digitalizarea conținutului cultural din România: Pe ce s-au cheltuit 27,5 milioane de lei în ultimii 2 ani și când vom putea accesa gratuit sute de mii de resurse digitizate

Sorin Bumb, deputat PNL Foto: Arhiva personala

urmează să fie finalizată în anul 2021

1. contractarea echipei de managementintern de proiect și a celei de implementare internă, inclusiv a personalului care realizează activitățile de digitalizare;

2. atribuirea contractului de furnizare a echipamentelor necesare în procesuldedigitalizare care să permitădemararea efectivă aactivităților de digitizare a resurselorculturale;

3. atribuirea contractului de servicii privind dezvoltarea platformeiinformatice culturalia.ro în care vor fi încărcate elementele de patrimoniu cultural național digitizate;

4. atribuirea contractului defurnizareaechipamentelor hardware pentru platforma informatică culturalia.ro.

5. Încheiereaprimuluiact adițional la contractul de finanțare pentru introducerea a două noi instituții în cadrul proiectului (Institutul de Etnografie și Folclor 'Constantin Brăiloiu' al Academiei Române și Biblioteca Națională a României) și, inclusiv, pentru prelungireaduratei de implementarea proiectului cu 12 luni.

Câteva contracte atribuite de Ministerul Culturii în proiectul E-Cultura în aproape 2 ani conform datelor din SEAP:

, care a vrut să știe dacă s-a concretizat ceva dintr-o promisiune făcută în programul de Guvernare PSD care presupunea digitalizarea conținutului cultural și crearea unei arhive digitale cu peste 200.000 de produse culturale, precum și accesarea online a conținutului cultural.Deputatul a mai întrebat dacă, ținând cont de situația mondială generată de pandemia de COVID-19, Ministerul are în vedere scheme definanțare pentru susținerea producțiilor culturale axate pe mediul digital și dacă se are în vedere realizarea de platforme digitale pentru promovarea producțiilor culturale românești.La finalul lunii trecute, Ministerul Culturii i-a răspuns deputatului PNL dând detalii despre stadiul digitalizării și al cheltuielilor efectuate în proiectul E-Cultura."Costatându-se, cu mai mult timp în urmă, necesitatea unei investiții în infrastructura de digitizare a patrimoniului cultural mobil, Ministerul Culturii a decis, în 2017, includerea proiectului: 'E-Cultura: Bibilioteca Digitală a României' pe lista de finanțare a Acțiunii 2.3.3 'Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniule-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură' din cadrul Axei Prioritare2 a ProgramuluiOperațional Competitivitate 2014-2020.Proiectul a fost inițiat de instituția noastră, primește finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională pe baza contractului de finanțare încheiat în anul 2018. (..)Pentru implementarea proiectului E-Cultura s-a alocat un buget consistent în valoare de 53,2 de milioane de lei, pentru perioada 2018-2021, din care 43,6 milioane de lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR și 9,6 milioane de lei, contribuția națională.cu ajutorul tehnologiilor IT actuale, moderneDintre acestea, până la finalul proiectului, cel puțin 200.000 vor fi expuse și în Biblioteca Digitală Europeană - europeana.eu.printre care 20 de muzee, 5 biblioteci, Arhiva Națională de Filme, Societatea Română deteleviziune, Societatea Română de Radiodifuziune și Institutul Național al Patromoniului.de la instituțiile participante a demarat treptat,un număr semnificativ de, constând înDe asemenea,care va găzdui viitoarea Biblioteca Digitală a Românieiatunci când va deveni accesibilă publicului larg și profesioniștilor din diverse domenii.În același interval de timp, Ministerul Culturii a derulat demersurile pentru:În ceea ce privește schemele de finanțare pentru susținerea producțiilor culturale axate pe mediul digital, Ministerul Culturii a derulat, în perioadaaprilie-mai 2020, programul definanțare Acces Online 2020 dedicat exclusiv sectorului cultural independent, în contextul actual cauzat de pandemia cu nou coronavirus (COVID-19).Astfelpentru proiecte și acțiuni culturale care s-au desfășurat exclusiv online, din următoarele arii tematice: teatru, muzică, dans, arte vizuale, patrimoniu imaterial.De acest instrument financiarcare și-au implementat proiectele câștigătoare în perioada cuprinsă între data semnării contractelor de finanțare și 31 august 2020.În același timp,, fie din arhivă, fie transmisii în regim live, fără spectatori, pe canalele online ale instituțiilor.În ceea ce privește realizarea de platforme digitale pentru promovarea producțiilor culturale românești, având în vedere situația deosebit de dificilă cu care ne confruntăm sub aspect financiar, Ministerul Culturii nu poate să asigure resursele neceare acestei inițiative, însă va analizaoportunitatea implementării acestei măsuri în viitorul apropiat."și vă prezintă mai jos o serie de contracte atribuite de Ministerul Culturii de la 1 ianuarie 2019 și până în prezent pentru proiectul E-Cultura: Biblioteca Digitală a României, astfel:- valoarea finală a contractului atribuit prin licitație deschisă - 2.597.697 lei (fără TVA).- firma câștigătoare: A.F. Marcotec București (CIF - 10492610)- data atribuirii: 8 0ctombrie 2020.- valoarea finală a contractului atribuit prin procedură simplificată - 58.035 lei (fără TVA).- firma câștigătoare: Seltis Solutions SRL (CIF: RO30332370).- data atribuirii: 16 iulie 2020.- valoarea finală a contractului atribuit prin licitație deschisă - 1.857.816 lei (fără TVA).- firme câștigătoare: Trencadis Corp SRL (CIF RO 20415754 ), având ca terți susținători firmele: Bithat Solutions (CIF RO 36710980) și Infrasoft (CIF RO 16372302).- data atribuirii: 15 octombrie 2019- valoarea finală a contractului atribuit prin licitație deschisă - 2.408.341 lei (fără TVA).- firma câștigătoare: Net Brinel (RO 5800900)- data atribuirii: 31 octombrie 2019- data atribuirii: 31 octombrie 2019- valoarea finală a contractului atribuit prin licitație deschisă - 2.742.928 lei (fără TVA).- firme câștigătoare: S&T România (CIF: RO 5175054) având ca subcontractant firma Treventus Mechatronics GmBH - Viena, Austria (subcontractant doar pt lotul 3 în proporție de 26%).- data atribuirii: 15 martie 2019- valoarea finală a contractului atribuit prin licitație deschisă - 291.000 lei (fără TVA).- firma câștigătoare: Anaidro Company SRL (CIF: 24325484)