​GRAFICE Ce achiziții online fac românii, cât plătesc pe livrarea produselor și care este topul furnizorilor de servicii poștale: Poșta, lider doar la trimiterile de corespondență

"În România, sectorul serviciilor poștale, alături de sectorul comunicațiilor electronice, au fost printre cele mai reziliente și cele mai agile, în fața turbulențelor crizei sanitare. Digitalizarea accelerată care a marcat anul 2020 a creat contextul pentru adaptabilitate și inovare, pentru descoperirea de noi modele de afaceri. La finalul anului 2020, erau peste 500 de furnizori autorizaţi de servicii poştale, în creştere cu peste 9%.", a declarat joi Eduard Lovin, vicepreședinte ANCOM, în cadrul unui eveniment dedicat serviciilor de curierat și servicii poștale.

71% dintre utilizatorii de servicii poștale declară că au făcut achiziții online în ultimele 12 luni, mai mulţi în mediul urban (75%) decât în rural (65%), costul mediu de livrare din magazinele online naţionale fiind de 26 de lei, arată un studiu în rândul a 1440 de persoane de peste 16 ani, implicate direct în utilizarea serviciilor poștale. Cele mai cumpărate produse online sunt electronicele și electrocasnicele, iar în privința furnizorilor de colete lideri sunt firmele private. Poșta este pe primul loc la trimiterile de corespondență (scrisori, vederi, felicitări).Acesta a prezentat și rezultatele unui studiu realizat de IRES la solicitarea ANCOM privind utilizarea de servicii poștale de către români.Studiul a fost realizat în perioada noiembrie – decembrie 2020 utilizând metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) pe un eșantion iniţial de screening de 2.094 respondenţi şi un eşantion principal de 1.440 de persoane de peste 16 ani, implicate direct în utilizarea serviciilor poștale, având o eroare maximă de ± 2,6%.În cadrul utilizatorilor de servicii poştale, cele mai cunoscute servicii poștale sunt cele având ca obiect coletele poştale, cu o notorietate de 97%, urmate de corespondență - 91% notorietate.Dintre utilizatorii serviciilor poștale, 71% declară că au făcut achiziții online în ultimele 12 luni, în timp ce 20% spun că nu au achiziționat niciodată ceva online.Cele mai frecvent achiziționate produse online sunt electronicele și electrocasnicele (menționate de 80% dintre cumpărătorii online), urmate de îmbrăcăminte și încălțăminte (73% dintre respondenți) și apoi bunuri de folosință îndelungată (54%).Respondenții au mai declarat că mai cumpără și cosmetice și produse de îngrijire personală (50%), produse pentru copii (34%), produse de curățat (29%), produse alimentare (24%) ori medicamente (21%).Alte tipuri de produse cumpărate online au mai fost piese și accesorii auto (6%), articole de uz gospodăresc (5%) ori cărți (4%).Când vine vorba despre costurile livrării pentru cele mai recente comenzi plasate în magazine online din țară, media sumelor plătite de participanții la studiu este de aproximativ 26 de lei. În același timp, 13% spun că livrarea a fost gratuită.Pentru livrarea comenzilor din magazine online din UE, media sumelor plătite de respondenții care au apelat la aceste servicii este de aproximativ 45 de lei, dar sunt și respondenți care spun că livrarea a fost gratuită (15%).Pentru livrările din afara UE, respondenții spun că au plătit în medie aproximativ 41 de lei, iar 20% spun că livrarea a fost gratuită.Cheltuieli medii anuale cu serviciile poștale:Respondenții care declară că în gospodăria lor au fost utilizate servicii de corespondență, în calitate de expeditori declară că au cheltuit, în medie, aproximativ 29 de lei în acest scop în ultimul an.Cheltuielile respondeților care au utilizat servicii de expediere/primire de colete în gospodărie declară că au cheltuit în acest scop, în ultimul an, aproximativ 105 lei, în medie.Principalii furnizori folosiți de persoanele intervievate care au folosit servicii de corespondență în calitate de expeditori în ultimul an sunt Poșta Română (94% dintre respondenți), apoi Fan Courier (74%) și Urgent Cargus (61%).În cazul coletelor, top 3 este același, dar ordinea este diferită - Fan Courier este principalul furnizor menționat de respondenți (90%), apoi Urgent Cargus (64%) și Poșta Română (57%). Acești trei furnizori sunt urmați de GLS (18%), DPD (15%), Sameday (14%) și DHL (13%).Poșta Română este un furnizor ales cu precădere de persoanele de peste 50 de ani, cu studii medii și din mediul rural. Urgent Cargus este ales în proporție mai ridicată de persoanele de maxim 50 ani, iar Fan Courier este mai popular în rândul bărbaților, al persoanelor sub 65 de ani, cu studii medii sau superioare, din mediul urban, se arată în studiul IRES.