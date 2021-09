​DOCUMENTE Scandal la Poștă, după probleme cu salariile: S-ar putea impune zile libere neplătite pentru tot personalul administrativ și restructurarea a 700 de angajați din București

"1) Realizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli ale CNPR, aprobat pentru anul 2021, asigura echilibrul între venituri și cheltuieli, astfel încât să nu fie necesare măsuri de tipul celei pe care intenționați să o dispuneți, iar urmărirea lunară a veniturilor și cheltuielilor asumate prin buget este o atribuție a managementului CNPR, nu una a SLPR.

2) Cheltuielile de natură salarială din anul 2021 au fost puternic influențate de angajarea în perioada 2019-2021 a peste 250 de persoane, din categoria personal funcțional și de conducere, fiecare cu un salariu lunar de peste 5.000-6.000 de lei, angajare dispusă direct de către managementul CNPR, nu în urma vreunei solicitări a SLPR. Această acțiune a costat compania, în anul 2021, în jur de 20 milioane de lei, peste alte milioane din 2020, cheltuieli salariale care nu au corespondent nici în creșterea veniturilor companiei și nici în creșterea calității serviciilor oferite de CNPR.

3) Sindicatul Lucrătorilor Poștali nu consideră nici echitabil, nici moral, ba chiar consideră la limita legii, ca pentru erori, făcute cu intenție sau nu, de către managementul CNPR, decontarea să se facă prin angajații companiei, care de-a lungul timpului au muncit și au asigurat un echilibru în mersul poștei Române, într-o perioadă în care s-au succedat la conducere zeci de echipe manageriale, care au avut tot atâtea declarații de intenție privind dezvoltarea companiei. (..)

Având în vedere intenția dumneavoastră de a lua această decizie, în contextul economic financiar în care se află CNPR, respectiv depășirea fondului de salarii în anul 2021, cu 27 milioane de lei, solicităm să fim informați dacă prin impunerea de ZLN pentru personalul de conducere și cel funcțional, se rezolvă situația.", se arată în adresă.





Ce spune directorul general al Poștei: Luăm în calcul reducerea săptămânii de lucru pentru tot aparatul administrativ / Analizăm restructurarea posturilor administrative din București - circa 700 de oameni





"Pentru a trece împreună peste această dificultate, am demarat procesul de rectificare bugetară. Se ia în calcul introducerea săptămânii de lucru de 4 zile pentru aparatul TESA și o reorganizare a aparatului TESA al Administrației Centrale, suprapopulat. Avem această reorganizare pregătită.", spune acesta în mesajul adresat angajaților.

Pentru detalii citește: DOCUMENT Urmările schimbării de liberali de la conducerea Poștei: Concedierea a sute de angajați cu funcții administrative a fost pusă pe hold

Un nou scandal s-a iscat la Poșta Română între sindicaliști și noul director general, Valentin Ștefan (PNL) în contextul în care cheltuielile cu salariile au sărit peste cele bugetate pentru acest an.Amintim că 300 de angajați din funcții administrative în Poșta Română ar fi urmat să fie concediați începând cu luna iulie din acest an, potrivit planului anunțat în luna februarie de Horia Grigorescu (PNL), directorul general la acea vreme al operatorului poștal. Mai repede a plecat însă din Poștă chiar Horia Grigorescu, care în luna iunie a fost înlocuit cu un alt liberal, Valentin Ștefan, care a renunțat la acest plan de disponibilizări.Acum,, Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România, condus de Matei Brătianu, atenționează că noua conducere a Poștei vrea să reducă săptămâna de lucru la nivelul personalului de conducere și funcțional din cadrul companiei.Cu alte cuvinte, măsurile nu vizează angajații din operațional - cei circa 22.000 de angajați - factori poștali, oficianți, diriginți etc., ci pe cei din structurile de conducere și personalul administrativ (TESA)., directorul general Valentin Ștefan își asigură angajații că "nu va exista nicio concediere colectivă în cadrul structurilor operaționale: diriginți, factori poștali, oficianți, șoferi, cartatori, agenți curieri, etc. De asemenea, contrar zvonurilor, nu se ia în calcul acordarea de ZLN structurii operaționale și nici nu se vor bloca posturile din rețea necesare pentru buna funcționare a Companiei. "Acesta susține că toată situația a fost cauzată deoarece construcția bugetului de venituri și cheltuieli a fost bazată pe premise eronate, nerespectându-se unele principii fundamentale de management și de aceea se preconizează depășiri pe anumite capitole bugetare., Valentin Ștefan a spus că "măsurile de restructurare vizează doar posturile administrative din București. Ar fi practic circa 700 de oameni afectați, și acum se face o analiză, o refacere a organigramei, astfel că nu se știe la acest moment câți vor rămâne și câți vor pleca".Referitor la reducerea săptămânii de lucru (maxim 4 zile libere neplătite pe lună, potrivit legislației) acesta a spus că această măsura ar putea fi luată pentru tot aparatul administrativ al Poștei, care are circa 1800 de posturi."Niciuna dintre aceste posibile măsuri, restructurare, ori zile libere neplătite nu se va lua la nivelul aparatului operațional, adică în rândul celor 22.000 de factori poștali, diriginți, oficianți etc", a declarat pentru HotNews.ro Valentin Ștefan, directorul general al Poștei.300 de angajați din funcții administrative în Poșta Română ar fi urmat să fie concediați începând cu luna iulie din acest an, anunța în luna februarie Horia Grigorescu (PNL), directorul general la acea vreme al operatorului poștal. Mai repede a plecat însă din Poștă chiar Horia Grigorescu, care în luna iunie a fost înlocuit cu un alt liberal, Valentin Ștefan. Se va mai implementa planul de concedieri? Acest demers nu reprezintă un plan de acțiune pe termen scurt și mediu, spune ministrul Digitalizării, Ciprian Teleman (USR-PLUS).