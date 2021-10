Piața smartphone-urilor a scăzut cu 7%. Apple a mers bine, Samsung nu a avut un trimestru prea grozav

Livrările pe plan mondial au scăzut de la 355 milioane, la 331 milioane unități și, deși era prognozată o scădere de 2,9%, cea reală a fost de 6,7% din cauza diverselor crize (componente, Covid, energie).Samsung a rămas lider de piață, cu 69 de milioane de telefoane, dar cu scădere de 14%, în timp ce Apple a urcat cu 21%, spre 50,4 milioane unități. Pe locul trei s-a menținut Xiaomi, cu peste 44 milioane de terminale, în timp ce Vivo și Oppo, mărci care cresc și în Europa, au trecut, fiecare, de 33 de milioane.Samsung are 20,8% din piața mondială, Apple are 15,2%, Xiaomi are 13,4%, Vivo are 10,1% și Oppo are 10%. Aceste cinci companii au 70% din piața totală.