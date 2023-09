TELECOM Vineri, 15 Septembrie 2023, 16:14

Creşterea pragului de la care este necesar avizul CTE de la 2 milioane de lei, fără TVA, la 5 milioane de lei, fără TVA, pentru achizițiile finanțate din fonduri europene sau naționale care implică o componentă IT va duce la reducerea cu până la 4 săptămâni a procesului de achiziție publică, susține Ministerul Digitalizării într-un răspuns către HotNews.ro.

Contracte publice IT Foto: Yakobchuk / Dreamstime.com

Ministerul Digitalizării, condus de Bogdan Ivan (PSD), a transmis către HotNews.ro care ar fi motivele pentru care Guvernul a eliminat recent avizul tehnic al Comitetului Tehnico Economic la toate achizițiile IT sub un milion de euro.

Foarte multe proiecte puteau fi afectate de întârzieri nejustificate

Ministerul susține că majoritatea achizițiilor din sectoru public au o componentă IT și obținerea acestui aviz ar fi dus la întârzieri nejustificate și la posibila pierdere de fonduri europene din PNRR și POCIDIF.

Redăm integral explicațiile Ministerului:

„Programele de finanțare prin care vom construi infrastructura digitală a statului român şi vom dezvolta serviciile publice electronice au un calendar de implementare foarte strâns. Pentru a beneficia concret de fondurile din PNRR şi POCIDIF, era nevoie de o optimizare a procedurilor interne ale administrației.

Dificultățile în folosirea acestor fonduri ar fi putut crea, în cascadă, întârzieri generalizate în accesarea fondurilor, în implementarea efectivă a proiectelor şi în utilizarea de către români a livrabilelor acestor proiecte.

Comitetul Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională (CTE) este un organism fără personalitate juridică, care asistă Autoritatea pentru Digitalizarea României în scopul elaborării şi monitorizării implementării politicii Guvernului în domeniul tehnologiei informației şi societății informaţionale.

CTE aviza specificatiile tehnice aferente studiilor de fezabilitate, profectelor tehnice şi cafetelor de sarcini astfel:

a) Inainte de demararea procedurilor de atribuire a contractului de achiziție publică, în cazul proiectelor de finantare care au o componentă specifică tehnologiei informatiel și comunicaţiilor cu o valoare nominală sau cumulată mai mare de 2.000.000 lei, fără TVA, finanțate din fonduri nationale;

b) înainte de depunerea cererii de finanțare la autoritățile competente, precum și înainte de demararea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, în cazul projectelor de finanţare care au o componentă specifică tehnologiel informatiel şi comunicațiilor cu o valoare nominală sau cumulată mai mare de 2.000.000 lei, fără TVA, finanțate din fonduri europene.

Având în vedere că, în activitatea curentă a sectorului public, majoritatea achizițiilor care vizează dezvoltarea capacității administrative a instituțiilor conţin o componentă IT, foarte multe proiecte puteau fi afectate de întârzieri nejustificate in ceea ce privește achizițiile şi, implicit, in operaţionalizarea livrabilelor pentru cetățeni.

Creşterea pragului de la care este necesar avizul CTE de la 2 milioane de lei, fără TVA, la 5 milioane de lei, fără TVA, pentru achizițiile finanțate din fonduri europene sau naționale care implică o componentă IT vizează reducerea birocrației asociate acestor proceduri.

Am economisit între 2 şi 4 săptămâni în procesul de achiziție publică prin creşterea acestui prag.

În CTE sunt avizate nu doar investiţiile in infrastructuri şi sisteme IT, ci absolut toate investițiile care aveau o componentă IT, indiferent de obiectivul final al acestora.

Am reuşit optimizarea intervalelor de desfăşurare a achiziților, precum şi eliminarea unei proceduri care, de multe ori, era doar auxiliară pentru livrabilele concrete ale unui proiect.

Era esențial să reducem timpul pentru care autoritățile contractante îl consumă până la finalizarea acestor proceduri, mai ales în contextul în care finanțările europene nerambursabile au un calendar de implementare strict.

Prin HG-ul propus de MCID, oferim mai multă flexibilitate autorităților contractante, reducând timpii necesari implementării proiectelor.”, susține Ministerul Digitalizării.

Ce le răspunde Ministerul celor care susțin că măsura ar facilita furtul și sifonarea banilor publici

„Legislaţia specifică achizițiilor publice rămâne în vigoare şi trebuie respectată cu strictețe in desfăşurarea achizitiilor derulate prin finanţări europene. Toate autoritățile contractante sunt in continuare responsabile de corectitudinea propriilor achiziţii.

Contractele nu se vor atribui mai uşor, ele vor trebui să respecte procesul de achiziție publică. Prin acest HG, am eliminat un pas suplimentar in procedurile de achiziții publice.”, mai arată Ministerul Digitalizării.

​Toate contractele publice, finanțate de la buget sau cu fonduri UE, care au o componentă IT&C mai mică de 5 milioane de lei (fără TVA), nu vor mai avea nevoie de avizul Comitetului Tehnico-Economic (CTE) înainte de lansarea procedurii de achiziție, potrivit unei Hotărâri de Guvern publicate vineri, 15 septembrie, în Monitorul Oficial.

Sursa foto: Yakobchuk / Dreamstime.com