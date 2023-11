TELECOM Marți, 21 Noiembrie 2023, 16:08

0

Grupul elen OTE a anunțat marți pe bursa de la Atena că a negociat și a semnat un memorandum cu Quantum Projects Group, controlat de Adrian Tomșa, proprietarul grupului media Clever Media, pentru vânzarea integrală a Telekom Mobile România.

Babis Mazarakis, CEO Telekom Mobile Foto: HotNews.ro / Adrian Vasilache

În anunțul făcut pe bursă, OTE spune că a încercat în mod constant în ultimii ani să îmbunătățească performanța Telekom Mobile România (TKRM) în timp ce a explorat opțiuni strategice, pentru a-și asigura creșterea pe termen lung.

„În acest context, OTE a purtat negocieri cu Quantum Projects Group, controlat de Adrian Tomșa, proprietarul grupului media Clever Media, cu privire la interesul acestuia din urmă de a achiziționa TKRM.

Părțile au semnat un Memorandum de înțelegere, pentru a facilita acest proces și l-au depus spre aprobare la autoritățile române competente.”, se precizează în anunțul OTE.

Grupul Clever este unul dintre cei mai importanți jucători din piața media românească, în portofoliul complet al acestuia intrând 11 canale de televiziune (Profit News, Prima TV, Prima Sport 1, 2 și 3, Prima News, Prima Comedy, Agro TV, Medika TV, Cinemaraton și Cinemaest), 7 site-uri (profit.ro, primatv.ro, primanews.ro, primasport.ro, agro-tv.ro, lookmedica.ro, servuscluj.ro) și platforma PrimaPlay, potrivit Profit.ro.

Acționarul majoritar al Telekom Romania Mobile este grupul elen OTE, care este deținut la rândul său în proporție de 46% de grupul german Deutsche Telekom.

Și Vodafone a discutat posibila achiziție a Telekom Mobile la Consiliul Concurenței

Surse guvernamentale au declarat în luna septembrie pentru HotNews.ro că Vodafone România ar vrea să cumpere Telekom Mobile, iar managerii și avocații celor doi operatori au discutat de mai multe ori, în ultimele luni, cu reprezentanții Consiliului Concurenței, fără ca o astfel de tranzacție să fie notificată autorității.

Șeful Telekom Mobile a negat atunci că ar fi avut astfel de discuții cu Vodafone sau cu oficialii Consiliului Concurenței.

Veniturile Telekom Mobile, în scădere cu aproape 13% în ciuda creșterii numărului de abonați în trimestrul doi

Telekom Mobile, operatorul de servicii mobile păstrat de grupul elen OTE după vânzarea operațiunilor fixe către Orange în România, a raportat venituri de 69,3 milioane de euro în trimestrul doi din acest an, în scădere cu aproape 13% față de trimestrul similar al anului trecut, deși baza de clienți a crescut cu 3,1% de la an la an.

Telekom Romania Mobile a anunțat vineri că avea 4,06 milioane de clienți (abonați și utilizatori de cartele prepaid) la finalul primului semestru din 2023, cu 3,1% mai mult față de 2022, o creștere netă de peste 122.000 de utilizatori.