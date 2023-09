TELECOM Miercuri, 13 Septembrie 2023, 12:26

​Vodafone România vrea să cumpere Telekom Mobile, iar managerii și avocații celor doi operatori au discutat de mai multe ori, în ultimele luni, cu reprezentanții Consiliului Concurenței, dar o tranzacție nu a fost încă notificată autorității, au declarat miercuri pentru HotNews.ro surse guvernamentale. Șeful Telekom Mobile a negat miercuri că ar fi avut astfel de discuții cu Vodafone sau cu oficialii Consiliului Concurenței.

Babis Mazarakis, CEO Telekom Mobile Foto: HotNews.ro / Adrian Vasilache

Miercuri, în cadrul unui eveniment de profil, HotNews.ro l-a întrebat pe șeful Babis Mazarakis, directorul general al Telekom Mobile, dacă este adevărat că a permis în luna iulie din acest an un audit tehnic din partea Vodafone ori dacă au existat discuții cu oficialii Consiliului Concurenței în acest an pe tema posibilei vânzări a operațiunilor din România.

Șeful Telekom Mobile a negat.

„Nu am avut nicio discuție anterior în acest an cu Vodafone sau cu altcineva. Ce se va întampla în viitor? Cine știe?”, a declarat miercuri Babis Mazarakis.

Contactați miercuri de HotNews.ro în legătură cu aceste informații privind posibila tranzacție dintre Vodafone și Telekom Mobile, oficialii Consiliului Concurenței au comunicat că nu au primit o notificare privind această tranzacție.

Oficialii Vodafone România nu au transmis un punct de vedere până la publicarea acestui articol.

În luna iulie din acest an, Profit.ro a scris că Vodafone România, al treilea jucător local de telecomunicații după nivelul afacerilor, a lansat un audit tehnic la Telekom Mobile, companie ofertată la vânzare de către grupul elen OTE.

Veniturile Telekom Mobile, în scădere cu aproape 13% în ciuda creșterii numărului de abonați în trimestrul doi

Telekom Mobile, operatorul de servicii mobile păstrat de grupul elen OTE după vânzarea operațiunilor fixe către Orange în România, a raportat venituri de 69,3 milioane de euro în trimestrul doi din acest an, în scădere cu aproape 13% față de trimestrul similar al anului trecut, deși baza de clienți a crescut cu 3,1% de la an la an.

Telekom Romania Mobile a anunțat vineri că avea 4,06 milioane de clienți (abonați și utilizatori de cartele prepaid) la finalul primului semestru din 2023, cu 3,1% mai mult față de 2022, o creștere netă de peste 122.000 de utilizatori.