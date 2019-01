De ce Germania nu va impune prea curând limite de viteză pe toată rețeaua de autostrăzi și de ce chestiunea este fantastic de sensibilă

În a doua parte a săptămânii trecute o comisie guvernamentală susținută apoi și de sindicatul polițiștior a spus că trebuie luată în serios ideea impunerii unei limite superioare de viteză pe toate autostrăzile: un maxim de 130 km/h.Germania are 13.000 km de autostrăzi și este singura țară din Europa ce nu are o limită superioară de viteză peste tot, însă trebuie spus că în zone periculoase și mai ales în apropierea orașelor există limite, pentru siguranță. Nu este totul perfect pe Autobahn: apar des blocaje și când ninge mult traficul este grav afectat. Însă rețeaua germană este printre cele mai eficiente din lume.Promotorii ideii unei limite uniforme pe toată rețeaua spun că numărul de morți în accidente rutiere poate scădea cu un sfert, emisiile poluante ar putea să se reducă și ele și, per total, siguranța pe șosele ar fi mai mare dacă ar exista o interdicție legală clară. Ca exemple negative au fost dați cei care rulează cu 200-250 km/h fără nicio problemă și fără riscul de a fi sancționați. Și unii politicieni din Partidul Verzilor au spus că o limită de viteză ar fi o decizie rațională.Mulți au fost șocați de revenirea propunerii de a introduce limite pe Autobahn și guvernanții au intervenit pentru a calma lucrurile. Oficialii au spus luni că nu se pune problema introducerii unei limite maxime legală de viteză, iar ministrul transporturilor a spus că autostrăzile germane sunt cele mai sigure din lume. Apoi au fost prezentate o serie de studii care arătau că o limită de viteză nu ar reduce decât cu 1% emisiile.Evident că și lobby-ul industriei auto este puternic în Germania.Ministrul Andreas Scheuer a spus că o astfel de limită ar fi ”dincolo de orice logică”, iar presa a făcut o comparație grăitoare: ar fi ca și când americanilor le-ai pune restricții foarte severe pentru folosirea armelor. Comparația a aparținut publicației Handelsblatt.Impunerea unei limite superioare de viteză este o chestie foarte sensibilă și are legătură cu specificul național și cu aspecte din cultura acestei țări. Într-o țară în care sunt multe interdicții și în care oamenii trebuie să respecte multe reguli, libertatea de a ”zburda” cu 150-200 km/h pe autostradă este sfântă și este un mod de a te defula.Nu ne-ar ajunge mii de pagini pentru a descrie pasiunea germanilor pentru mașini, tradiția și uriașa industrie legată de tot ce ține de automobil. Germanilor le plac enorm mașinile, au nevoie de ele și dedică timp mult pentru a le ține într-o ”formă” bună.Automobilul - Das Auto - este un simbol al identității naționale și un atac asupra acestui simbol nu ar pica prea bine, mai ales că Germania a avut de suferit ca imagine după scandalul Dieselgate și mulți sunt nemulțumiți și de faptul că unele orașe au început cu restricții pentru aceste mașini.În Germania peste 850.000 de oameni lucrează în industria auto, iar pe șosele sunt 45 de milioane de autoturisme, cu două milioane mai multe decât acum 8 ani. Aproape o cincime dintre mașinile din UE sunt în Germania, țară celebră pentru că este un mare exportator de mașini second-hand către Europa Centrală și de Est.În Germania mai circulă și 3 milioane de vehicule utilitare, iar vârsta medie a parcului auto este de 9 ani.Germania produce anual peste 5,5 milioane de mașini, fiind pe locul patru în lume după China, SUA și JaponiaSurse; Financial Times, Deutsche Welle, Reuters