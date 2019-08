Piața mașinilor noi la șapte luni - SUV-urile se apropie de 35%, dieselul continuă scăderea, electricele ating noi recorduri

Vânzările de autoturisme noi au urcat cu 11%, la peste 99.000 de mașini. După Dacia, cu cele 30.164 unități (30,4% cotă de piață, realizată pe volum în creștere cu 5,9% față de 2018), urmează Renault cu 8.990 unități (9,0% cotă de piață și un volum în creștere cu 33,9% față de 2018); Volkswagen 8.952 unităţi (9,0% din total piață și un volum în scădere cu 4,3%), Skoda 8.213 unități (8,3% cotă de piață și un volum mai mare cu 1,4%) și Ford 6.526 unități (6,6% cotă de piață și un volum în creștere cu 19,2%).Pe modele, cu cele 12.110 unități vândute, Dacia Logan este cel mai bine vândut model în primele șapte luni din 2019, urmat de Dacia Duster cu 7.115 unități, Dacia Sandero 6.514 unități, Renault Clio 4.196 unități și Skoda Octavia 2.988 unități.Clasa C reprezintă peste 35% din vânzările de mașini noi, iar SUV-urile au trecut de 33%. Clasa B are cam 23%. Mașinile pur electrice au atins un nivel record de 714 unități în șapte luni, față de 305 anul trecut. Cele mai multe au fost Nissan (218), Renault (194) și Volkswagen (98)Dieselul și-a continuat declinul, într-un singur an ponderea din vânzările de mașini noi scăzând de la 38%, la 25%. În acest context benzina are peste 70%. La BMW și Audi dieselul reprezintă peste 65% din vânzări, la Volkswagen este 34% și la Dacia, 28%. În schimb, la categoria vehicule comerciale ușoare, ponderea motorizărilor diesel reprezintă 96,0% din total.Cele mai vândute mașini diesel sunt Duster și Logan de la Dacia, Skoda Octavia, Renault Clio și Hyundai Tucson.