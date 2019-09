INTERVIU Robert Irlinger, șeful BMW i: vom avea 12 modele 100% electrice până 2023; BMW i3 mai rămâne pe piață

Corespondență de la Salonul Auto de la Frankfurt

​Strategia BMW Group privind mașinile electrice a părut neclară în ultimii ani, mai ales că în afară de i3, lansat în 2013, compania n-a mai adus pe piață niciun alt model pur electric. În plus, declarații la vârf au lăsat se se înțeleagă că BMW Group face un pas înapoi în acest domeniu, pentru că nu există cerere reală din partea clienților pentru mașini electrice. Pentru a face lumină pe subiect am vorbit, la Salonul Auto de la Frankfurt (IAA 2019), cu Robert Irlinger, directorul BMW i la nivel mondial – ocazie cu care am aflat că BMW i4, precum și BMW iNEXT, vor fi lansate în 2021.