​FOTOGALERIE Dacia a prezentat prima sa mașină electrică: conceptul Spring. Modelul de serie va fi lansat în 2021, cu o autonomie de 200 km

​Dacia a prezentat primul său showcar electric, Spring, modelul mini de oraș urmând a fi lansat în 2021 în versiunea de serie. Mașina cu cinci uși are 3,73 metri lungime, cu 34 de cm mai puțin decât Sandero. Ultima dată când Dacia a venit cu un concept la un mare salon auto a fost acum 11 ani când a fost prezentat Duster concept care nu avea nimic în comun cu SUV-ul de serie. Dacia Spring prefigurează cea mai accesibilă mașină 100% electrică din Europa, spune compania.









Ce spune Dacia

Pentru a reuși această nouă revoluție, Dacia profită de experiența de 10 ani a Grupului Renault, pionier și lider în materie de mobilitate electrică.









Un mini electrizant.

Caroseria de culoare gri închis, cu elemente decorative portocalii fluorescente, beneficiază de protecții laterale și de scuturi integrate în barele față și spate. Aspectul de SUV este subliniat de garda la sol supra-înălțată și de prezența barelor de pavilion. Showcar-ul Dacia Spring este un vehicul de segment mini electric și electrizant. Dimensiunile sale reduse îl recomandă ca soluția ideală pentru o utilizare zilnică fără griji.













O atenție deosebită a fost acordată blocurilor optice. În partea frontală, farurile100% LED sunt divizate în două niveluri: o linie orizontală în partea superioară și o serie de elemente grafice integrate în bara de protecție. În spate, cele 4 blocuri optice, de asemenea 100% LED, formează un dublu Y, anunțând viitoarea identitate luminoasă a modelelor Dacia.

Partea frontală a showcar-ului Spring, cu noua semnătură luminoasă și cu profilul specific al capotei și al calandrului, exprimă robustețe.











Dacia Spring are la bază micul SUV Renault K-ZE care a fost lansat în China unde costă de la 8.000 de euro. În Europa, Dacia electrică va costa probabil de la 15.000 de euro.















Despre mașinile electrice din țară

Fidelă reputației sale de ingeniozitate, Dacia deschide o nouă pagină din istoria sa, odată cu prezentarea showcar-ului Dacia Spring care prefigurează primul model 100% electric al mărcii.O nouă rEVoluție DaciaDacia Spring electric se înscrie în viziunea Grupului Renault de a oferi o mobilitate durabilă, accesibilă tuturor, respectând valorile și filozofia mărcii Dacia. Acest showcar prefigurează un model de segment mini cu 5 uși și 4 locuri, beneficiind de o motorizare 100% electrică. Spațios, vehiculul afișează atributele recunoscute ale mărcii : simplitate, robustețe și accesibilitate.Ușoară și compactă, versiunea de serie vizează o autonomie de circa 200 km conform normelor WLTP, fapt care garantează o utilizare polivalentă, atât în mediul urban, cât și pe trasee interurbane. Modelul de serie va fi disponibil în 2021.Cel mai ieftin model electric de la noi este Skoda Citigoe iV care costă 20.000 de euro (10.000 euro dacă includem și subvenția)Anul trecut s-au înmatriculat în România 1.500 de mașini electrice noi. Cum arată ultimii șapte ani2013: 42014: 72015: 242016: 742017: 1372018: 6052019: 1.506Mașini electrice în UE2013: 24.5862014: 38.4952015: 59.1652016: 63.4792017: 97.9202018: 150.0032019: 285.3472009Renault a prezentat în 2009 primele mașini electrice și le-a lansat în 2011, iar despre Dacia electrică s-a vorbit încă de acum 10 ani, dar nu a venit timpul nici acum.Ce spunea în 2009 Jacques Chauvet, care atunci era director pe regiunea Euromed la RenaultMașinile electrice nu au cum să se dezvolte rapid în vreo țară. În România, dacă este vorba de București, este multă poluare, iar clienții de automobile trebuie sa conștientizeze faptul că mașinile electrice vor deveni acceptabile ca preț și comparabile cu cele cu motor termic. Este clar că unele țări, cum ar fi Franța, îi subvenționează pe cei care își iau mașini electrice și costul mașinii scade chiar sub cele cu motor termic. Subvențiile nu pot dura la nesfârșit din păcate, dar mașina electrică are nevoie de timp să se dezvolte ca tehnologie și se va ieftini, astfel încât să merite a fi produsă în volume mari.Când am putea vedea o Dacie cu motor electric? ”În niciun caz imediat, însă pe termen lung este posibil să vedem o Dacie cu motor electric, nimic nu împiedică montarea unui astfel de motor pe platforma Dacia, însă e vorba de o marcă low-cost iar bateria este foarte scumpă, dar peste câțiva ani va exista o Dacie electrică în momentul în care prețul bateriei se va diminua. (...) În orice caz, Dacia va rămâne marcă low-cost, nu va devia de la strategia sa.Câteva luni mai târziu, la final de 2009 în interviul său ”de adio”, Francois Fourmont vorbea despre Dacia electrică ce ar putea apărea peste un deceniu, adică în 2019. Fourmont a fost unul dintre cei mai carismatici directori ai Dacia pe care a condus-o într-o perioadă grea, dar de creștere.Francois Fourmont, director general Dacia: Nu avem vocația să lansăm mașini de 30.000 de euro precum Skoda. Dacia cu motor electric ar putea apărea peste un deceniu.Un model Dacia cu motor electric este o soluție pe termen scurt și mediu?Francos Fourmont”Pe termen scurt cu siguranță nu este o soluție, pe termen mediu, depinde ce înțelegem prin termen mediu, prioritatea în cadrul grupului este lansarea modelelor electrice anunțate de Renault, însă la un orizont de zece ani, de ce nu o Dacie electrică?”2013În 2013 Carlos Ghosn, CEO Renault-Nissan, explica pentru HotNews că o mașină electrică marca Dacia va putea fi construită și ar putea să aibă un preț acceptabil, însă obstacolul cel mai mare este că nu există cerere pentru așa ceva.El a dat exemplu diverse ințelegeri pe care Nissan le-a făcut cu orașe mari, precum Barcelona, orașe care sunt dispuse să investească în stații de încarcare și alte lucruri necesare acestor mașini.„Mașinile electrice nu sunt net mai scumpe decât cele cu combustie internă, însă problema este că nu avem volume foarte mari cu electricele, iar asta împiedică și apariția unei Dacia electrice. Nu va apărea în prezent fiindcă nu se cere în piață, dar în ziua când va exista cerere, vom produce o mașină electrică marca Dacia la un preț acceptabil. Pentru moment însă clar nu există cerere”, spunea Ghosn.2017În vara lui 2017 au apărut în presa franceză noi știri despre Dacia electrică ce urma să apară. Compania a negat însă că ar exista planuri pentru așa ceva. ”Nu există în prezent proiecte legate de Dacia cu tehnologie electrică. Tehnologia electrică dezvoltată de Alianța Renault-Nissan este costisitoare pentru clienții mărcii Dacia, care vor sa facă o achiziție inteligentă, optând pentru vehicule fiabile, accesibile ca preț și moderne”, spunea compania, într-un răspuns transmis HotNews.ro.Tot puternic nega în toamna lui 2017 și directorul de atunci al companieiAntoine Doucerain spunea că apartenența mărcii Dacia în cadrul unei alianțe auto atât de mari cum este cea formată din Renault, Nissan și Mitsubishi este o cartelă de acces către orice tehnologie, însă „nu există planuri pentru o Dacia hibridă sau electrică, dar putem să visăm la asta”.2018În septembrie 2018 unul dintre directorii importanți ai Renault spunea că Dacia va fi pusă și în fața nevoii de a se conforma cu noile standarde de emisii din 2020 - 2021 și va trebui să decidă dacă va lansa hibride sau electrice, decizia fiind grea, deoarece astfel de mașini ar fi prea scumpe pentru clienții mărcii.”Suntem deschiși către toate tehnologiile, dar trebuie să aibă sens. Dacia este pentru clienți o alegere foarte pragmatică și rațională, așa că dacă vor scădea suficient de mult costurile cu bateria și se pot face economii cu carburanții, o vom face”, spunea Marc Suss, șef al gamei Global Access la Renault.Suss a vorbit și în toamna lui 2017 despre o Dacia electrică ”Majoritatea producătorilor auto spun că în 2025-2027 circa 20-30% din vânzări vor fi reprezentate de mașini electrice. Știind asta, este evident că într-o zi va trebui să ne gândim la o Dacia electrică. Altfel n-am putea să asigurăm supraviețuirea mărcii.Întrebarea ar fi când se va intampla. Nu vă pot răspunde direct la asta, ce pot spune este că se va întâmpla odată ce va avea sens pentru un client Dacia. În prezent este prea devreme, iar tehnologia este prea scumpa.decembrie 2019Dacia va lansa mai întâi mașini hibride, fiind primul pas către cele electrice, spunea într-o întâlnire cu presa, Christophe Dridi, șeful companiei. ”Am văzut că au apărut multe știri despre Dacia electrică în ultima vreme. Sigur va exista o Dacia hibridă și sigur va exista și un model electric. Întrebarea este când va fi lansat acest model electric (...) O vom aduce când piața este pregătită”, spunea Dridi, șeful Dacia.”Vom produce la Mioveni mașini hibride plug-in, mergem pas cu pas, nu vom merge din prima să facem un model 100% electric”, a spus Dridi care a adăugat că va fi utilizată platforma pe care este construit și noul Clio, platformă care permite și construirea de hibride plug-in. ”Suntem parte a alianței și ne putem adapta rapid. Știți cât ne-a luat să facem Logan Stepway? Doar patru luni. Așa este lumea modernă, trebuie să fii agil, să te adaptezi la context foarte rapid”.Ianuarie 2020Dacia va începe în 2-3 ani electrificarea gamei, a spus șeful Renault pentru Europa care a adăugat însă că o mașină electrică Dacia va trebui să fie mai ieftină decât un model Renault și trebuie să păstreze situația din prezent în care mașinile Dacia sunt cu cel puțin 20% mai ieftine decât modelele concurente, scria Automotive News.Philippe Buros, președintele regiunii Europa la Renault. a explicat că marca Dacia trece printr-o perioadă de tranziție fiindcă trebuie să vină și cu modele noi, să investească pentru reducerea emisiilor de CO2 și să înceapă și lansarea de hibride și electrice, fiindcă va exista cerere. Totul trebuie să se întâmple însă în așa fel încât mașinile Dacia să nu devină mult prea scumpe, fiindcă vânzările ar scădea.Întrebat dacă Dacia va avea propria versiune a mașinii electrice Renault Zoe, Buros a răspuns că poate acest lucru se va întâmpla, dar va trebui să fie aceeași diferență de preț ca între Sandero și Clio în prezent.”Clienții Dacia sunt mai puțin interesați de noutăți decât cei ai Renault. Sunt pragmatici și vor o mașină care să-i poarte pe ei și familiile lor în siguranță, dar nu sunt preocupați atât de mult de ce este la modă”.14 februarie 2020Primul automobil electric Dacia va fi lansat pe piață în 2021-2022 și va fi o mașină mică, de oraș, reieșea dintr-un anunț oficial al Grupului Renault. Modelul Dacia electric va fi cel mai probabil bazat pe versiunea electrică a lui Renault Twingo, numită Twingo Z.E. Cel mai probabil acest model Dacia Z.E. va fi prezentat la final de 2021, iar comercializarea efectivă va demara în 2022, după cum rezulta din anunțul grupului auto francez.19 februarie 2020Dacia anunță că va prezenta pe 3 martie la Geneva ”în premieră mondială cea mai accesibilă mașină de oraș de pe piață, 100% electrică”. Va fi doar un concept, iar până la versiunea de serie va mai trece ceva timp.