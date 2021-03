Prima de casare în programul Rabla va crește la 7.500 lei. Se va dubla bugetul pentru achiziția de mașini electrice

Așadar, cei care vor fi eligibili pentru programul Rabla Clasic va beneficia de o primă cu peste 15% mai mare, de 7.500 lei, iar propunerea este și ca eco-bonusurile să fie mai mari.Astfel, ecobonusul pentru hibride va fi majorat de la 2.500, la 3.000 lei, iar pentru GPL și mașini cu emisii de CO2 de sub 96 g/km, ecobonusul se va majora de la 1.000, la 1.500 de lei, a anunțat ministrul Tanczos Barna. Ministrul spune că prima de casare nu a mai fost majorată de câțiva ani, în timp ce producătorii auto au adăugat tehnologii care au crescut prețul mașinilor. În plus, majorarea șine pas cu inflația.Se va majora bugetul și pentru Rabla Clasic, de la 405 milioane, la 440 milioane lei, astfel că prima totală de casare va ajunge la 2.250 euro pentru cei care pot cumula bonusurile pentru hibride. Estimarea ministerului este că vor fi 60.000 de beneficiari la Rabla Clasic.Și la Rabla Plus, programul pentru cei care vor să-și ia mașini electrice, bugetul se va dubla, până la 400 milioane lei, dat fiind că interesul publicului este extrem de mare. În România aproximativ 1% din mașinile de pe șosele sunt electrice, astfel că este nevoie de o stimulare pentru ca ponderea acestor mașini electrice să crească. Anul trecut s-au vândut prin acest program aproximativ 3.000 de mașini full-electrice.Ministrul spune că România va avea și pe mai departe ”cea mai mare primă din Europa pentru achiziție de mașini full-electrice, 10.000 de euro grosso - modo, ți în jur de 4.500 euro pentru hibride plug-in, dar nu mai mult de 50% din valoarea autoturismului nou”, spune ministrul.El precizează că bugetul dublat va permite achiziția a 6.600 de mașini full-electrice și 5.000 de hibride plug-in.