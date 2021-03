Ce va lansa Dacia până în 2025 - Când vine pe piață Duster restilizat și unde ar putea fi produs cel mai scump model din istoria mărcii

Ce va lansa DaciaSpring - Primele livrări vor fi în septembrieDuster facelift - spre final de anCrossover care înlocuiește Logan MCV - probabil în 2022Logan și Sandero facelift - probabil 2024?Duster facelift - 2024?Bigster - 2024 sau 2025?Producția Dacia a scăzut cu aproape 30% la Mioveni în 2020Ce se va produce la Mioveni”Modele noi vom avea, nu este un secret. Bigster este o variantă Duster va fi reînnoit, vom avea apoi o nouă mașină care va înlocui fostul Logan MCV și Dokker (care se va opri curând). Noutăți mai sunt și suntem în mijlocul unei lansări”, explică Mihai Bordeanu, director general Dacia.El a amintit că la final de 2020 au fost lansate noile generații Logan și Sandero, anul acesta este lansat Spring, dar va fi lansat și Duster restilizat care va avea și versiune cu cutie automată. Reamintim că în toamnă a fost lansat și un Duster Pick-up carosat de Romturingia, mașină care costă 22.500 euro.Modelul care va înlocui Logan MCV nu va veni anul acesta, dar presa franceză a scris că 2022 ar fi mai probabil pentru un crossover de șapte locuri. Nu se știe unde va fi produs acest model, dar va exista o concurență între Mioveni și cele două uzine din Maroc.Anul trecut Renault a produs în Maroc 277.000 de vehicule, puțin mai mult decât la Mioveni. Uzina de la Tanger a produs 210.000 mașini, iar cea de la Casablanca, 67.000. Cele două uzine exportă în 73 de țări, dar trebuie spus că producția lor a scăzut anul trecut cu 30%.Dacia a anunțat la începutul acestui an unul dintre cele mai importante modele din istoria sa, Bigster. Este un SUV de 7 locuri, cel mai mare și cel mai scump model din istoria Dacia, iar compania a prezentat în ianuarie un concept care pe unii i-a încântat, iar pe alții i-a dezamăgit. Bigster este cu 25 de cm mai lung decât Duster, iar când va avea și versiune hibridă, prețurile vor putea ajunge spre 30.000 de euro, un prag nemaivăzut la Dacia. Dacia se duce într-o nouă direcție, cu modele mai scumpe ce aduc și o marjă de profit mai mare.Întrebat dacă Bigster va fi produs la Mioveni, Mihai Bordeanu a spus că nu s-a luat o decizie, însă a adăugat că da - cel mai mare model lansat vreodată de Dacia - ar putea fi produs în România.Va putea fi Bigster lansat înainte de 2025? ”Este posibil. Lucrăm la subiectul acesta. Bigster a fost prezentat cu un scop anume: de a explica strategia Dacia, de spune ce vrem să facem: la fel de simplu, concentrare pe o singură platformă, intrăm pe segmentul C, adăugăm valoare, suntem în limitele mărcii Dacia, avem de-a face cu esențialul. Mulți au spus că mașina este foarte cool, dar nu va putea fi lansată chiar mâine, ea își urmează planul de validare și de lansare, dar încercăm să o aducem un pic mai repede”, spune Mihai Bordeanu.Anul acesta ponderea României în totalul producției Dacia va scădea probabil, în condițiile în care va fi produsă și prima Dacie în China și ar putea să crească și producția uzinelor din Maroc.Directorul general al companiei spune că România este în continuare foarte importantă pentru grup, uzina de la Mioveni este specializată pe Duster ”un model cu valoare adăugată”, dar produce și Sandero, un model care se vinde bine în Europa de Vest.Dintre cei care cumpără Sandero în România, 85% aleg versiunea Stepway. Vânzările Duster au scăzut anul acesta în țară și se va renunța și la diesel, cum s-a făcut și pe noile Logan și Sandero, dar nu se știe când.Bordeanu a spus că sunt clienți care s-au arătat îngrijorați că Dacia renunță total la diesel pe Logan și Sandero, dar spune că atuul este GPL-ul. ”Pentru noi, GPL-ul este noul diesel, fiindcă aceste modele au un cost de utilizare redus, emisii reduse, putere mai mare și au fost dezvoltate de inginerii RTR Roumanie”. Ponderea GPL-ului la numărul total de comenzi de Logan și Sandero a ajuns la două treimi.Întrebat dacă există planuri ca Dacia să lanseze hibride, Bordeanu a spus că da, însă a adăugat că, deși Dacia poate lansa și astfel de mașini, ele pot fi scoase pe piață doar când clienții vor cere acest tip de mașini și ”când raportul calitate - preț va fi cel mai bun de pe piață”. Nu a venit încă momentul.Dacia vinde mașini în 44 de țări, iar în România și Maroc are cele mai mari cote, de peste 25% din piața mașinilor noi, în timp ce în UE are 3,5% din piață. Sunt și țări unde are sub 1%, dar și unele unde Duster sau Sandero se vând sub sigla Renault.Cum au evoluat vânzările Dacia în Europa2004: 66.0002007: 76.0002009: 242.0002012: 237.0002014: 362.0002016: 412.0002018: 522.0002019: 576.0002020: 398.000În anul pandemiei și Dacia a fost afectată, vânzările mărcii scăzând cu 29%, adică 215.000 de automobile, în timp ce întreg grupul Renault a vândut 2,94 milioane de vehicule, declin de 21%, arată datele companiei. Practic, vânzările Dacia au scăzut de la un record de 735.000, la 520.000 de mașini, iar România a fost a cincea piață.Dintre cele 520.000 de vehicule Dacia vândute anul trecut, 385.000 au fost în Europa.Top piețe pentru Dacia:1. Franța 98.0002. Italia 56.0003. Germania 52.0004. Spania 49.0005. România 47.000Istoric al producției Dacia la Mioveni în perioada 2012-20202020: 259.099 unități2019: 349.528 unități2018: 335.262 unități2017: 313.883 unități2016: 320.457 unități2015: 339.204 unități2014: 338.593 unități2013: 342.620 unități2012: 307.150 unitățiCe a produs compania anul trecut la MioveniDACIA Duster – 183.286 unitățiDACIA Sandero – 36.416 unitățiDACIA Logan – 30.834 unitățiDACIA Logan MCV – 8.663 unitățiCât au produs uzinele Renault din Maroc (Tanger și Casablanca)2020: 277.4742019: 394.9022018: 402.1502017: 376.2842016: 345.0002015: 288.0532014: 227.5792013: 167.440Cât a produs uzina din Tanger2020: 209.7692019: 303.5582018: 318.6002017: 300.2022016: 273.1762015: 229.0252014: 174.2452013: 100.940