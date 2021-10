De ce Elon Musk a decis să mute sediul Tesla din California, în Texas

Musk a lăsat de înțeles încă de acum un an că va muta sediul central Tesla în Texas, arătându-se furios pe atunci de măsurile dure de carantinare din California, măsuri care au oprit un timp producția și la fabrica din Fremont. El cataloga măsurile ca fiind ”fasciste”.Musk a spus că Tesla nu se retrage din California, ci, din contră, va extinde operațiunile acolo și va crește și capacitatea de producție a fabricii Fremont.De mai bine de un deceniu, Tesla are sediul central în Palo Alto, oraș celebru pentru Stanford University, loc de unde compania a atras mulți ingineri foarte ”smart”.În Texas însă fabrica de lângă Austin va produce camioneta Cybertruck și acest sit este la câteva minute de centrul orașului Austin, dar și de aeroport. Elon Musk anunța în decembrie că își mută domiciliul în Texas, statul de unde SpaceX lansează rachetele. Este vorba de situl de producție, testare și lansare cunoscut sub numele de ”SpaceX South Texas launch site” sau ”Boca Chica launch site”. SpaceX se referă la acest loc sub numele de ”Starbase”.Hewlett Packard Enterprise anunța în decembrie că își va muta sediul central în Texas, în zona Houston.Statul Texas a atras companiile prin taxe mai mici, costuri mai mici cu chiriile și promisiunea unor timpi de navetă mai mici decât în California. unde blocajele de pe șosele sunt tot mai dure.Tesla Motors va avea cel mai bun an din istoria sa, cu producție ce se va apropia de un milion de mașini.Sursa: Washington Post