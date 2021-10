Rivian, noul star al mașinilor electrice? - De ce este evaluată la 80 miliarde dolari o companie care abia a început să producă

Zece ani de anonimat, unul de celebritate





Rivian Automotive Inc. a fost înființată, acum 12 ani, a trăit 10 ani în anonimat, însă compania a devenit una de referință în septembrie când a produs primele sale vehicule electrice la uzina situată într-un oraș numit Normal, în statul Ilinois.Special este și tipul de vehicul pe care Rivian a început să-l producă, un pick-up, practic o camionetă full-electrică, prima de acest gen care se și vinde pe piața americană. Se numește Rivian R1T și costă de la 67.500 de dolari, Va avea în curând doi concurenți de la companii cu experiență: F-150 Lightning de la Ford și Cybertruck de la Tesla. Cu R1T, Rivian promite o autonomie de 500 km, iar cei care sunt dispuși să dea 10.000 de dolari în plus pot comanda pe viitor versiunea cu o baterie mai mare ce promite autonomie de 650 km. SUV-ul R1S va costa de la 70.000 de dolari și producția va începe curând.Rivian a primit până acum 11 miliarde de dolari finanțare de la companii și entități precum Amazon, Ford, T Rowe Price și BlackRock. Amazon a investit 1,8 miliarde dolari și a comandat 100.000 de vehicule electrice. Din cele 11 miliarde, peste 10 miliarde au venit din 2019 până în prezent.Compania a fost înființată în 2009 sub numele Mainstream Motors și din 2011 se numește RivianRivian are 8.000 de angajați, iar uzina din orașul Normal, Illinois a fost în trecut a celor de la Mitsubishi Motors Corp.Cele mai recente runde de investiții în Rivian au fost în iulie 2020 și ianuarie 2021, totalizând mai bine de 5 miliarde dolari.Tesla Motors, cu care adesea este comparată Rivian, a obținut profit la peste 10 ani după producția primului vehicul, și după pierderi de miliarde de dolari, Tesla dovedind că este fantastic de greu să intri de la zero în producția auto de serie mare.Mai multe companii americane vor să intre pe piața mașinilor electrice, Lucid, Nikola și Lordstown Motors, dar se consideră că Rivian are mult mai mari șanse să ajungă să facă producție mare din două motive: este susținută financiar de companii puternice care au încredere în ea și este mult mai bine condusă decât alte companii.Rivian este condusă de R.J. Scaringe ce are o diplomă de la MIT și este mult mai discret decât Elon Musk și nu a ieșit în public cu promisiuni pompoase. În particular nu a stat însă degeaba.Scaringe prin perseverența sa, a reușit să cumpere în 2017 la un super-preț o uzină pe care a folosit-o în trecut Mitsubishi și tot el a reușit să convingă mai mulți investitori să vină cu bani buni la Rivian. Nu doar atât: i-a și convins să aibă și mulți ani răbdare până se vor vedea rezultatele.Datorită lui Scaringe, Rivian a obținut o serie de runde de investiții uimitoare în 2019: 500 milioane dolari de la Ford, 750 milioane dolari de la Amazon și 350 milioane dolari de la Cox Automotive. Într-o lume în care investitorii sunt foarte atenți când plasează sume atât de mari, era clar că Rivian părea să fie un pariu cât se poate de sigur.La început de 2020 a venit încă o dovadă extremă de încredere în viitorul companiei: Amazon a făcut o comandă de 100.000 de dube electrice de transport care să fie livrate până în 2030. Amazon nu a ales un producător cunoscut care avea deja fabrici, ci unul nou care nici nu tehnologizase prima sa uzină. Până la final de 2022 ar trebui să fie livrate primele VAN-uri cu care Amazon să poată face partea finală a unei livrări (așa numita last mile).Sunt deja în teste în orașe precum Los Angeles și San Francisco aceste VAN-uri pentru Amazon și până la final de an ar trebui să fie produse cel puțin primele 300. Sunt surse care spun că Amazon a început să preseze mai tare Rivian să producă o parte dintre aceste vehicule de livrare, dat fiind că grupul condus de Jeff Bezos a plasat o comandă atât de mare (100.000 de vehicule), iar încrederea acordată trebuie răsplătită).Așadar, Rivian trebuie să mențină un echilibru cât mai bun între camionetă, SUV și VAN-ul pe care trebuie să-l producă în volume atât de mari pentru Amazon, ca parte a unui contract de proporții ce a ajutat enorm business-ul.Rivian a devenit cunoscută în 2018 când, la salonul auto de la Los Angeles, a prezentat prototipurile lui R1T și R1S, un pick-up și un SUV, promițând că vor fi produse în serie. Ambele erau mașini electrice și nimeni până atunci nu promisese ferm că va produce o camionetă full-electrică. În plus, compania a prezentat cele două modele ca fiind ideale pentru vacanțe, având spațiu mare la interior pentru a pune schiuri sau echipament de campare. Ambele au peste 5 metri lungime.Chiar și acum 4 ani, puțini credeau că Rivian va avea o uzină unde va produce aceste mașini, dar compania a ajuns departe datorită investitorilor. La final de noiembrie va intra pe bursă și speră să strângă 8 miliarde dolari din IPO, ceea ce i-ar da o evaluare de 80 miliarde dolari.Ford este evaluată la 61 miliarde dolari, iar General Motors, la 82 miliarde dolari.Documentele depuse în vederea listării au arătat și lucruri care nu sunt chiar bune, pierderile totalizând 2 miliarde dolari de la început de 2020 până în prezent, ceea ce arată, încă o dată, cât de complicat și costisitor este să pregătești demararea producției de mașini electrice.Cu atât mai important este contractul cu Amazon, cu cât documentele oficiale arată că Rivian se așteaptă să cheltuiască 8 miliarde dolari până la final de 2023 cu echipamente și cu creșterea producției.Tot documentele bursiere au arătat că Rivian speră să facă bani din servicii de abonament anual pentru diverse servicii de la bord, inclusiv pentru creșterea nivelului de autonomie al mașinii care preia treptat din sarcinile șoferului. Soft-urile de condus autonom reprezintă unul dintre cele mai promițătoare domenii ale viitorului industriei auto, iar update-urile vor putea fi făcute de la distanță, cum se întâmplă la Tesla în prezent.Rivian va avea concurenți serioși pe piață: F - 150 Lightning de la Ford, pe care compania vrea să-l producă în 80.000 de unități pe an, dar și un Hummer full-electric de la General Motors. Camionetele sunt extrem de populare în SUA și este timpul ca vehiculele electrice să intre în segment, Rivian având multe de spus.Mai ales F -150 Lightning va fi un concurent redutabil în condițiile în care F -150 pe benzină este cea mai vândută mașină din SUA. În luna mai Ford a prezentat acest pick-up electric care costă 40.000 de dolari în versiunea cu autonomie de 370 km, în timp ce 60.000 de dolari va costa versiunea cu 500 km autonomie promisă. Lansarea va fi în primăvara lui 2022.Este Rivian o companie de 80 de miliarde de dolari, deși abia acum a început producția auto? Totul trebuie privit prin prisma viitorului: Rivian este o companie care promite mult și care, având asigurată finanțarea, se poate dezvolta enorm în următorii ani. Totul este să nu întâmpine dificultăți tehnice în drumul către producția de volum.Capitalizarea Tesla a crescut în nici doi ani de la sub 50 miliarde dolari, la peste 700 miliarde, chiar dacă compania are producție de câteva ori mai mică decât giganții auto consacrați.Și Rivian poate urma o traiectorie similară, mai ales că au apărut informații cum că ar fi planuri de extindere și în Europa, unele zvonuri fiind că s-ar fi căutat loc de uzină și în țări din regiunea noastră, cum ar fi Ungaria.Rivian merge pe o cale total diferită de Tesla: se concentrează pe mașini de teren, nu sportive, și le prezintă ca fiind ”adventure vehicles”, mașini cu care să mergi în concediu, nu doar să cari mobilă sau materiale de construcții.Dacă va reuși să livreze mașinile promise către Amazon și dacă se vor vinde bine și cele două modele produse la uzina din Normal, Rivian ar putea pe viitor să lanseze și modele mai accesibile la preț, cu baterii mai mici și autonomie de sub 400 km.Surse: Washington Post, Motor Trend, CNN, New York Times, The Atlantic, Financial Times