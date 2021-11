Producătorii auto promit investiții totale de peste 500 miliarde euro în mașini electrice până în 2030

Acum trei ani o analiză similară arăta investiții totale promise de 300 miliarde dolari până în 2030, dar anunțurile din ultimul an au dus aceste investiții promise la 515 miliarde dolari în mașini electrice și tehnologii conexe.Marea întrebare este dacă în piață clienții vor fi dornici să cumpere atât de multe mașini electrice, mai ales că sunt foarte scumpe încă, depind de subvențiile guvernamentale și este mare nevoie de creșterea numărului de stații de încărcare. Marele pariu este să fie dezvoltate mai multe modele cu preț de bază sub 20.000 de euro și cu autonomie decentă de peste 250 km.Grupul Volkswagen a promis investiții de peste 100 miliarde dolari în segment, iar Tesla va produce aproape un milion de mașini electrice în acest an. China este cea mai mare piață mondială pentru mașini electrice, iar în Europa cele mai mari piețe sunt Germania, Norvegia, Franța și Marea Britanie.BMW și Daimler au promis investiții totale de 75 miliarde dolari, iar americanii de la Ford și GM au promis 60 miliarde dolari. Companiile chineze au bugetat investiții totale de peste 100 miliarde dolari, iar cele japoneze, de peste 40 miliarde dolari.