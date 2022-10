AUTO Sâmbătă, 01 Octombrie 2022, 12:53

Adrian Vasilache • HotNews.ro

​Automobile Bavaria, firma condusă de Michael Schmidt, prietenul președintelui Klaus Iohannis, nu a fost singura interesată să participe la licitația pentru cele 600 de BMW-uri ale Politiei. Și în cazul licitației de anul trecut, anulată din lipsă de participanți, și în cazul celei din acest an la care s-a prezentat doar un distribuitor, au existat firme interesate care au cerut însă o serie de modificări minore la dotările cerute pentru mașini. Poliția nu a făcut nicio concesie.

Klaus Iohannis și Michael Schmidt, directorul Automobile Bavaria Foto: AGERPRES

Datele sunt publice și apar în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Ce nu a spus Poliția când s-a apărat cu privire la achiziția celor 600 de BMW-uri

După scandalul iscat de achiziția a sute de mașini de la Automobile Bavaria, Poliția Română s-a apărat susținând că o procedură similară a avut loc anul trecut, e drept pentru doar 300 de mașini, dar având aceleași specificații tehnice.

„Prima procedură de achiziție a fost inițiată în anul 2021, pentru 300 de autovehicule de poliție rutieră, termenul de depunere a ofertelor fiind stabilit pentru data de 25 noiembrie 2021, astfel încât, la data de 26 noiembrie 2021, procedura a fost anulată ca urmare a faptului că nu a fost înregistrată nicio ofertă, deși pe piață existau 4 producători auto, care respectau specificațiile tehnice prevăzute.”, a comunicat Poliția.

Ce nu a spus Poliția este că la licitația anulată anul trecut au existat posibili ofertanți care au cerut anumite ajustări, dar Poliția nu a vrut să facă nicio concesie, după cum arată datele din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Spre exemplu, cineva a întrebat dacă este posibil ca Poliția să accepte modificarea specificațiilor tehnice la mașinile cerute astfel încât mașinile să aibă o lungime de 4.919 mm în loc de maxim 4.800 mm, sau o înălțime de 1.455 mm în loc de maxim 1.450 mm. În locul proiectoarelor de ceață, posibilul ofertant a propus un autovehicul cu un sistem de iluminare performant cu tehnologie LED integrală care ar fi distribuit fasciculul luminos în funcție de direcția de deplasare și l-ar fi adaptat la condițiile de drum.

Poliția nu a acceptat modificarea acestor cerințe tehnice din documentația de licitație.

Un alt posibil ofertant a propus Poliției să-i livreze un autovehicul cu o cutie de viteze cu 7+1 trepte (nu cu o cutie de viteze cu 8 +1 trepte), dar cu o capacitate a motorului mai mare de 200 CP, față de cei 180 ceruți de Poliție, și un consum de carburant și emisii de CO2 chiar mai mici decât alte modele de autovehicule în care cutia de viteze este de 8+1 trepte.

Iată cum și-a motivat respectivul ofertant solicitarea:

„Întrucât Autoritatea Contractantă a solicitat cutie de viteze cu minimum 8+1 trepte, înţelegerea noastră cu privire la această specificație tehnică este că s-a avut în vedere un model performant, cu consum şi emisii reduse, potrivit pentru munca specifică de poliţie.

Cutiile de viteze cu minimum 8+1 rapoarte sau minimum 9+1 rapoarte se regăsesc, de regulă, pe modele echipate cu motoare foarte performante din segmentul premium.

Totuşi, autoritatea contractantă a solicitat o putere a motorului de minimum 130 kW (n.a cc. 180 CP) specifică unui autoturism cu o putere medie. Motoarele cu acest prag minim de putere sunt, de regulă, cuplate cu o cutie de de viteze automată cu minimum 6+1/ 7+1 trepte.

Toate performantele autovehiculelor se traduc în date tehnice, care, în final confirmă tehnologiile performante. În cazul unei cutii cu 8+1 trepte, coroborate cu o putere de minimum 130 KW, înţelegerea noastră este că performanțele vizate care derivă din această cerinţă sunt cele legate de consum şi emisii, respectiv că autovehiculul se comportă optim la viteze mai ridicate, ceea ce este în concordanţă şi cu scopul descris al acestei achiziții.

Pe baza informaților de pe site-urile producătorilor, am identificat urmatoarele variante:

Modelul 1 - putere motor 184 CP, consum carburant 6,7 +7,2 V 100 km si emisil de CO₂ 153+164 g/100 km;

- putere motor 184 CP, consum carburant 6,7 +7,2 V 100 km si emisil de CO₂ 153+164 g/100 km; Modelul 2 - putere motor 258 CP, consum carburant 7.0 1-7,3 / 100 km si emisii de CO₂ 160+180 g/ 100 km;

- putere motor 258 CP, consum carburant 7.0 1-7,3 / 100 km si emisii de CO₂ 160+180 g/ 100 km; Modelul 3 - putere motor 250 CP, consum carburant 7,1 l/100 km si emisii de CO₂ 162 g/100 km, accelaraţie 0-100 km/h-7,6 secunde, viteză maximă 230 km/h;

Întrucât modelul pe care intenţionăm să îl propunem, deşi are o cutie de viteze cu 7+1 trepte, este echipat cu un motor ce dezvoltă o putere de peste 200 CP, are un consum de carburant de 6,4 / 100 km şi emisii de CO: de 145 g/ 100 km, de unde rezultă clar o poziționare bună raportat la celelalte modele identificate drept eligibile.

Astfel, vă rugăm să clarificați dacă față de scopul şi strategia de contractare, este acceptabilă şi varianta unui autoturism echipat cu o cutie de viteze cu 7+1 trepte, cu respectarea tuturor celorlalte cerințe de calitate”.

Același posibil ofertant mai întreba și dacă este posibilă o altă modificare la specificațiile tehnice, respectiv să fie permisă o cotă minimă de înălțime a autovehiculului de 1.380 mm, față de cea de minim 1.410 mm cerută în documentația de licitație.

Poliția nu a acceptat nici în acest caz să facă nicio modificare a acestor cerințe tehnice.

În cele din urmă, Poliția nu a primit nicio ofertă pentru această procedură, și a anulat licitația.

Poliția nu a făcut nicio concesie în privința cerințelor tehnice nici la licitația reluată din acest an

Așa ajungem la situația controversată din acest an, când Poliția a reluat licitația, cu aceleași specificații tehnice, dar pentru un număr mai mare de mașini.

Iată ce susține Poliția referitor la reluarea acestei licitații:

„Pentru reluarea acesteia, s-au analizat aspectele ce creează dificultăți furnizorilor de autovehicule (lipsa componentelor electronice, lipsa cotațiilor de preț, a cotelor de producție, incertitudinea termenelor de livrare, etc.), coroborat cu faptul că bugetul alocat acestor autovehicule a fost determinat în anul 2019, la nivelul Poliției Române s–a stabilit majorarea valorii estimate de la 26.000 la 32.000 de euro fără TVA, precum și creșterea numărului de autovehicule de la 300 la 600.

În acordul cadru a fost prevăzut un minim de 300 de autospeciale și un maxim de 600, pentru o perioadă de 24 de luni.

Astfel, în anul 2022, procedura de achiziție a fost reluată, fiind stabilit ca termen de depunere a ofertelor data de 30 iunie 2022, dată până la care a fost înregistrată o singură ofertă.

Procedura de achiziție a fost finalizată la data de 29 iulie 2022, fiind declarată câștigătoare oferta distribuitorului S.C. AUTOMOBILE BAVARIA S.R.L., care a îndeplinit toate condițiile de eligibilitate, tehnice și financiare stabilite prin documentația de atribuire.

Autoturismele BMW puteau fi ofertate de orice alt distribuitor, din țară sau străinătate”, a susținut Poliția.

Și în acest an au fost operatori economici interesați care au cerut anumite modificări la specificațiile tehnice ale mașinilor., fapt care poate fi verificat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

Sunt două întrebări diferite, dar solicitările sunt identice cu cele făcute anul trecut, respectiv propunerea unei oferte de autovehicul cu o cutie de viteze de 7+1 trepte, precum și cea referitoare la o cotă minimă de înălțime a autovehiculului de 1.380 mm.

Și de această dată Poliția a respins aceste cerințe.

IMPORTANT! La licitația din acest an, Poliția nu a fost total opacă la solicitările posibililor ofertanți. Tot datele din SEAP ne arată că un alt posibil ofertant a cerut decalarea termenului limită de depunere a ofertelor, având în vedere criza mondială de componente auto, cerere admisă de Poliție.

În final, la licitație s-a prezentat doar Automobile Bavaria, care îndeplinea toate cerințele tehnice și care a fost declarată câștigătoare.

Cătălin Drulă acuză că Poliția a făcut „o licitație cu dedicație”

Chiar în ziua în care Poliția a ieșit public să apere procedura de licitație, liderul USR Cătălin Drulă a acuzat „o licitație cu dedicație”, făcând o trecere în revistă, pe Facebook:

„Cu un minim efort, am documentat cum au făcut băieții o licitație cu dedicație.

Să zicem că vrei să cumperi 600 de BMW-uri 320ix de la prietenul președintelui. Ai putea să ceri o berlină, relativ puternică (min. 175 cai putere), pe benzină, cu cutie automată, tracțiune integrală, accelerație de la 0-100km/h în cel mult 8 secunde. Ai putea. Dar ce te faci dacă vine un ofertant cu Skoda Octavia 2.0 TSI DSG 4X4 care se potrivește la toate, dar costă numai 28.000€ pe când BMW-ul e 38.600€?

Cum ce faci? Pui în caietul de sarcini înălțime maximă de 1450mm și Octavia nu se califică pentru că are 1469mm. Bonus: elimini și Volkswagen Passat-ul care are 1456mm.

Dar cum scapi de Audi A4 40 TFSI quattro care costă tot 38.600€ și se potrivește la toate cerințele sau le depășește?

Cutie de viteze automată CU MINIM 8+1 TREPTE. Ce să vezi? Pe A4 e S-tronic cu 7+1 trepte. O diferența irelevantă în practică și mai ales în practica poliției.

Faci o căutare de piață și vezi că se mai potrivesc niște modele care te-ar putea amenința.

Mercedes C 200 4MATIC. Ăsta e periculos. Are tot ce are și BMW-ul, ba chiar și cutie cu 9+1 trepte (9G-TRONIC). Prețul e competitiv, 41.000€, deci riști dacă nu-l elimini.Soluția? Motor de minim 1,9 litri. Mercedesul are doar 1,5 litri, deși scoate din ei 224 de cai-putere și te lipește de scaun la 7,1 secunde până la 100km/h. Afară și cu C200.

Ce rămâne care să se potrivească cu specificația ta? Numai variante care nu pot concura. Un Mercedes C300 4MATIC de 47.000 €, un Alfa Romeo Giulia Veloce de 50.000 € și un Jaguar XE P300 AWD cu producție și disponibilitate mică. Ți-a reușit dedicația, președintele și prietenul său sunt mulțumiți.

*toate prețurile sunt cele de listă, fără TVA inclus”, a scris Cătălin Drulă pe Facebook.

Corpul de Control al MAI verifică în prezent achiziția Poliției

Solicitat să exprime o poziție publică în acest scandal, Guvernul a comunicat joi seara, prin vocea purtătorului de cuvânt Dan Cărbunaru, că ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a cerut Corpului de control să verifice achiziția de mașini BMW de către Poliția Română, iar la finalul verificărilor, Ministerul va face publice rezultatele.

Anunțul purtătorului de cuvânt al Guvernului vine la 7 zile după ce președintele Iohannis a afirmat, răspunzând unei întrebări legate de prietenia între el şi şeful Automobile Bavaria, de la care Poliţia Română va cumpăra 600 de maşini marca BMW, că nu a contat această prietenie şi a subliniat că este inadmisibil ca numele şi poziţia sa să fie implicate într-o astfel de chestiune. Iohannis a adăugat că se aşteaptă ca autorităţile statului să facă verificări.

”Despre prietenia cu mine pot să vă spun că nu a contat, cu siguranţă, iar informaţiile mele despre această procedură sunt doar cele care au apărut pe sursele deschise, adică pe media. Însă pot să vă spun un lucru foarte clar, dacă există suspiciuni, atunci avem suficiente autorităţi competente să verifice aceste lucruri”, a declarat Klaus Iohannis, referindu-se la achiziţia de automobile marca BMW de către Poliţia Română.

Iohannis a spus că se aşteaptă ca autorităţile să facă verificări.