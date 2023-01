AUTO Vineri, 06 Ianuarie 2023, 19:47

Adrian Mitrea • 0-100.ro

​Unde am încărcat mașina electrică în 2022 și ce urmează în 2023 vei afla din acest articol atipic. În 2022 am realizat călătorii pe care nu mi le-aș fi imaginat vreodată posibile cu o mașină electrică. Și, totuși, a fost anul în care am călătorit electric cel mai mult. Și cel mai departe.

Unde am incarcat EV in 2022 Foto: Adrian Mitrea

Dacă citești de mai mult timp 0-100.ro știi deja despre aventura electrică pe ruta București – Sibiu – București (cu BMW i3, în 2016) sau de călătoria București – Budapesta – București (tot cu i3, în 2019).

În 2019 am fost și în vacanță în Italia (București – Veneția – București), tot cu i3, iar din 2020 am început să călătoresc mai mult cu Volkswagen ID.3. Acest automobil e mai nou venit în familie și are autonomie mai mare. Deci e mai pretabil pentru drumuri lungi.

În pandemie am fost cuminte și am călătorit foarte puțin. Dar în 2022 am doborât orice record personal. Și asta fără ca parcursul de mulți kilometri să fie vreun obiectiv în sine. Așa s-au așezat lucrurile.

