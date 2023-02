AUTO Joi, 02 Februarie 2023, 13:14

Vlad Barza • HotNews.ro

​Anul care a început va fi primul în care vânzările de mașini full-electrice noi le vor depăși pe cele diesel, arată prognoza APIA. Asociația estimează că piața mașinilor noi va crește cu 10% anul acesta și sunt mari șanse ca în programul Rabla Plus, subvenția oferită pentru cumpărarea de mașini electrice să fie majorată în ritm cu inflația.

Masini Foto: Ulrich Mueller, Dreamstime.com

Piața totală a mașinilor noi a fost de 127.000 de unități anul trecut, iar Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile estimează că va crește cu 10% în 2023, spre 140.000 de unități. La acest nivel piața va fi sub nivelul de dinainte de pandemie, când în 2018 și 2019 s-a apropiat de 160.000 de unități. Aproape un sfert dintre cele 140.000 de mașini vor fi cu tracțiune 4x4.

Cea mai spectaculoasă creștere este așteptată la mașini full-electrice, aproape 20.000, față de 11.600 anul trecut, în condițiile în care sunt mari șanse ca bugetul Rabla plus să crească substanțial, iar prima de casare să fie ajustată cu inflația, deci să crească cu 15% pentru cumpărarea de mașini electrice noi, ceea ce va „șterge” cam 10.000 de euro din prețul de listă.

Va continua scăderea dieselului, care în acest an va avea cam 10% din piață, adică 14.000 de unități, ceea ce înseamnă că, în premieră, numărul mașinilor pe motorină va fi mai mic decât al electricelor înmatriculate în țară. Practic, APIA estimează că în 2023 totalul full-electricelor vândute va fi de 19.750, iar diesel-urile vor ajunge la 14.100 unități. Spre comparație, anul trecut au fost cu 6.000 mai multe diesel-uri decât mașini electrice.

Dan Vardie, președintele APIA, spune că full-electricele au toate șansele să depășească prognoza APIA și să treacă de 20.000 de unități în acest an.

Scăderea dieselului a fost puternică în ultimii cinci ani: în 2017 se vindeau peste 60.000 de dieseluri, în 2019 erau doar 42.000, iar în 2021, cam 22.500. Anul acesta vor fi cu peste 8.000 mai puține. Datele sunt doar pentru piața mașinilor noi.

La segmente, SUV-urile de toate dimensiunile vor rămâne cel mai căutate. Anul trecut, românii au cumpărat 55.000 de SUV-uri, iar în 2023 prognoza indică peste 61.000. Spre comparație, în 2017 se vindeau sub 35.000 de SUV-uri și 54,400 de mașini de clasa C. Pentru 2023, clasa C se încadrează într-o prognoză de sub 34.000, iar SUV-urile au volume cu 80% mai mari.

La mașini pe benzină, totalul estimat este de aproape 86.000 în 2023, față de 82.500 anul trecut. În 2019 a fost cel mai bun an din istoria recentă pentru mașinile pe benzină, cu peste 110.000 unități, mai arată datele APIA.

Pentru mașinile hibride este așteptată o creștere, de la aproximativ 16.000, la peste 20.000.

Sursa foto: Dreamstime.com