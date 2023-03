AUTO Marți, 21 Martie 2023, 14:00

Adrian Mitrea • 0-100.ro

​Noul Ford Explorer este un SUV 100% electric pentru Europa, a anunțat Ford, Marți, 21 Martie, odată cu premiera online a noului model. Ford Explorer are la bază platforma electrică MEB dezvoltată de Volkswagen Group. Acest model, noul Ford Explorer, disponibil din 2023, este primul autoturism electric al Ford rezultat în urma parteneriatului Ford - Volkswagen.

Ford Explorer electric la IONITY Foto: Ford

Koln este uzina care va produce noul Ford Explorer european. Acest automobil este și primul EV Ford fabricat integral în Europa.

Una dintre cele mai interesante tușe de design și proiectare ține de faptul că ecranul multimedia (15 inch) poate glisa sus-jos. Așadar, o tabletă ajustabilă, cu orientare tip portret (pe înalt), numită SYNC Move. În spatele său se găsește un spațiu de depozitare. Acesta este acoperit când tableta este glisată la maximum în jos și descoperit când este poziționată la maximum în sus.

Ford Explorer electric are un preț de listă care va porni de la sub 45.000 Euro, cu tot cu TVA. Acest preț n-are niciun fel de deduceri aplicate (cum ar fi Rabla Plus). Comenzile vor putea fi preluate de rețeaua Ford în a doua parte a acestui an. Livrările vor fi onorate de la sfârșit de 2023 încolo.

