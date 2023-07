AUTO Marți, 11 Iulie 2023, 13:20

Dacia are un model electric, Spring, produs în China, dar un moment important va fi în 2027 sau 2028, când și Sandero va primi propulsie electrică și va avea și atribute de SUV. Noi informații au apărut despre Sandero electric, un model care va fi cel mai ieftin în clasa B. Ce se știe despre mașină?

Masini Dacia in uzina Foto: Dacia

Dacia a vândut 229.000 de mașini Sandero anul trecut, modelul fiind cel mai vândut autoturism din Europa către clienții persoane fizice.

Prima generație Sandero a fost lansată în 2008, a doua în 2013, iar a treia, în 2020. La generația următoare, în 2027 sau 2028, Sandero va primi propulsie electrică, a confirmat Denis Le Vot, CEO Dacia brand, citat de Autocar UK. Mașina va fi înlocuită în 2034-2035.

Nu sunt primele informații despre Sandero electric, model ce are potențialul de a se vinde în volume mai mari decât Spring, fiindcă va fi o mașină mai spațioasă, deci va fi potrivită și pentru familii.

Marea miză va fi prețul. Dacia Spring costă de la 21.000 de euro înainte de aplicarea subvențiilor, dar Spring este o mașină de oraș, nu una cu care să mergi la drumuri mai lungi cu mașina. Sandero electric va fi o astfel de mașină, nu știm cât va costa, oficialii Dacia NU au dat o țintă de preț, dar ideal ar fi ca versiunea de bază (cu minime dotări) să coste 20.000 de euro, înainte de aplicarea subvențiilor. Nu se știe dacă acest preț va putea fi atins.

Despre autonomie putem estima că Sandero electric va putea rula în jurul a 300 km, în medie.

La actualul Sandero, 70% dintre clienți aleg varianta Stepway, cu gardă la sol mai înaltă. Foarte posibil că Sandero full-electric va fi un fel de Stepway, deci cu gardă la sol mai înaltă, iar Dacia va insista, la fel cum face și cu Jogger (și cum va face și la Bigster), că mașina va fi una utilă, practică și potrivită și pentru ieșirile în natură (vacanțe, drumeții).

Dacia Spring cântărește 1.045 kg și are 3,73 metri lungime, în timp ce Sandero are 4,09 metri lungime și 1.150 kg greutate. Bateria de pe Spring are 280 kg greutate.

Șeful de design al Dacia, David Durand, a declarat că viitorul Sandero va fi clar diferențiat de mașina din prezent, dar și că se va încadra în noul trend de design al Dacia. El a precizat că Sandero va rămâne un hatchback și nu se va transforma într-un SUV.

Condiția este ca Dacia să țină prețul cât mai jos posibil, cu câteva mii de euro sub concurență, iar pentru asta, fișa de specificații nu va fi așa de spectaculoasă precum la rivalii săi „electrici” din segment.

Denis le Vot spune că autonoma va fi mai mică decât la alți concurenți din segmentul B, iar timpii de încărcare vor fi mai mari, fiindcă „vrem prețuri mai mici pentru clienți”.

Le Vot a spus că Dacia NU va fi urmări cu Sandero electric o autonomie de 500-600 km sau o încărcare în numai 20 de minute la o stație rapidă.

Oficialul Dacia spune că prețurile de pornire ale celor mai vândute mașini electrice, 35.000, 40.000, 45.000 de euro, sunt prohibitive pentru mulți clienți și un obstacol în calea volumelor de vânzări. Dacia trebuie să vină cu o alternativă mai accesibilă în segment și asta ar putea însemna că Sandero electric ar putea avea o baterie mai mică decât alte mașini din grup ce vor fi construite pe arhitectura CMF-BEV (spre exemplu Renault 5)

Le Vot spune că s-ar putea încerca o baterie pe bază de sodiu, în ideea de a fi mai mic costul total al bateriei.